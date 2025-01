Expertka: Kancléř asi bude z pravicově populistické strany FPÖ. Mnoho variant Rakousko nemá

Příštím rakouským kancléřem může být předseda pravicových Svobodných Herbert Kickl. Sestavením vlády ho totiž pověřil prezident Alexander Van der Bellen po tom, co selhala koaliční vyjednávání lidovců, sociálních demokratů a liberálů. „V současnosti to vypadá, že do Hofburgu zamíří krajní pravice,“ komentuje v pořadu Českého rozhlasu Dvojka Jak to vidí... Zuzana Lizcová, vedoucí katedry německých a rakouských studií Univerzity Karlovy.

