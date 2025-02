Expertka Lizcová: Integrace cizinců v Německu? Společnost je unavená a naráží na kapacity institucí

V neděli se v Německu uskuteční předčasné volby do Spolkového sněmu a předvolební téma číslo jedna je migrace. „Problematika migrace se ve veřejné debatě smrskla pouze na bezpečnostní aspekt. Nijak nepopírám, že je to důležitý aspekt, který lidi znepokojuje. Ale pouhým zavřením německých hranic a deportacemi se problém nevyřeší,“ upozorňuje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce expertka Zuzana Lizcová.

