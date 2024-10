Expertka: Místo politika dýdžejem? Trump nabyl pocitu velikosti. Už nemusí nic říkat, stačí tančit

Téměř 5 milionů hlasů bylo odevzdáno v předtermínovém hlasování v amerických prezidentských volbách. Extravagantní finiš kampaně zvolil republikánský kandidát Donald Trump, když na předvolebním setkání v Pensylvánii místo odpovědí na otázky pouštěl písně a tančil. „Cílem je jednoznačně přiblížit se lidem. Říci jim: Jsem jeden z vás. Poslouchám stejné písničky jako vy. Žiju stejným životem,“ říká Denisa Hejlová v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. jak to vidí... Washington 0:17 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump na předvolebním setkání v Oaks v Pensylvánii | Foto: David Muse | Zdroj: Reuters

Pro hraní písniček ze svého playlistu se Donald Trump rozhodl poté, co se dvěma lidem z publika udělalo nevolno. Se slovy „pusťme si raději muziku“ přestal odpovídat na otázky a místo toho se na jevišti téměř 39 minut pohupoval v rytmu hudby.

Host: garantka oboru strategická komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Moderuje Zita Senková

„I když akce tohoto typu bývají z evropského pohledu show, přece jenom pouštět téměř 40 minut své oblíbené písničky, je velmi neobvyklé. Dokládá to však pozici, jakou Donald Trump má,“ domnívá se vedoucí centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová.

Podle ní je Donald Trump přesvědčen, že už nemusí nic říkat, protože lidé ho budou volit jenom pro to, kým je. „Má za sebou tři pokusy o atentát. Jeho názory na politiku jsou všeobecně známé. Myslím si, že i on sám má pocit, že už vlastně nemusí nic říkat, že stačí jenom tancovat,“ vysvětluje podrobněji expertka na marketingovou komunikaci.

Změna komunikace Donalda Trumpa

Poslední pokus o atentát na Donalda Trumpa ve stadiu přípravy je stále ještě v šetření. Muž s brokovnicí, kterého na předvolebním mítinku v Kalifornii zadržela policie, byl posléze propuštěn z vazby. Čelí ale obvinění z nelegálního držení zbraní.

Volební štáb Donalda Trumpa žádá Bílý dům o další bezpečnostní opatření včetně dočasného omezení vzdušného prostoru. Prezident Joe Biden už dříve nařídil tajné službě, aby republikánskému kandidátovi poskytla nejvyšší úroveň ochrany.

„Vezme-li se v potaz celý tento široký kontext, je nasnadě, že změna komunikace Donalda Trumpa může na část voličstva zabrat. Spekulovat se ale dá i o tom, nakolik psychicky se na něm pokusy o atentát podepsaly. Tři pokusy o vraždu v poměrně krátké době samozřejmě musejí mít na psychiku člověka dopad,“ uvažuje Hejlová.

Zároveň však nabízí ještě další úhel pohledu, kdy se zábava stává všeobecným trendem, kterým se politická komunikace dnes ubírá.

„Cílem je jednoznačně přiblížit se lidem, zvýšit si osobní popularitu a navázat emoční vztah s voliči a voličkami. Říci jim: Jsem jeden z vás. Poslouchám stejné písničky jako vy. Žiju stejným životem. Nejde o to představit svůj politický program, své hodnoty, ale o to stát se celebritou, mít slavné jméno, které utkví v paměti a které lidé lehce zaškrtnou,“ přibližuje expertka.

Otázkou podle Hejlové však zůstává, nakolik se tato taktika časem vyčerpá, protože lidé přece jenom chtějí od politické reprezentace více než jen to, že umí tancovat.

Jistý v kramflecích?

Podle všeho to nicméně v tuto chvíli vypadá, že se žádný další televizní duel mezi Kamalou Harrisovou a Donaldem Trumpem neuskuteční.

„Možná se opravdu Donald Trump cítí natolik silný v kramflecích, že už do žádného duelu jít nechce. Ale spekulovat je těžké. Čeho se ale voličky a voliči druhé strany rozhodně obávají, je to, že pokud bude vítězem Donald Trump, jeho politika bude nepředvídatelná. A bude to v podstatě odpovídat tomu, co předvedl nyní na setkání v Pensylvánii, kde začal tancovat,“ míní.

„Vůbec tedy nevíme, co od něj můžeme čekat. Naopak ti, kteří kritizují druhý tábor, se domnívají, že politika Kamaly Harrisové bude nevýrazná, půjde ve stopách Joea Bidena a nepovede k žádným zásadním změnám,“ dodává Denisa Hejlová.