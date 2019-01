Atentátník v autě zaútočil na policejní akademii v kolumbijské Bogotě, zemřelo nejméně 21 lidí

„Bohužel, zatím registrujeme 21 mrtvých, včetně muže zodpovědného za čin, a 68 zraněných, kteří byli převezeni do různých zdravotnických zařízení,“ oznámila policie v prohlášení.

Podle místních médií může počet obětí ještě vzrůst. Při útoku zemřela i nejméně jedna cizinka, mladá ekvádorská policista. Další Ekvádorka utrpěla zranění. V akademii bylo v době exploze mimo jiné i 45 kadetů z Panamy, z nichž dva utrpěli zranění.

První vyšetřovací verze hovoří o tom, že chtěl muž s vozem, v němž bylo 80 kilogramů trhavin, vjet kolem 9.30 místního času do areálu akademie generála Santandera v Bogotě. Policejní hlídka ho ale zastavila, a to kvůli tomu, že psi vycvičení na hledání výbušnin reagovali na podezřelý nález. V tu chvíli se měl muž s vozem rozjet, přejet dva policisty a narazit do budovy akademie.

Nejhorší od roku 2003

Místní média označila útok za nejhorší teroristický čin v Bogotě od roku 2003, kdy explodovala bomba v autě v garážích místního klubu El Nogal. Zabila 36 lidí a na dvě stovky dalších zranila.

Čin tehdy spáchali levicoví povstalci z organizace FARC, která v roce 2017 uzavřela mírovou dohodu s vládou a loni složila zbraně. Někteří povstalci ale složit zbraně odmítli a pokračují v ilegální činnosti.

Útok na policejní akademii obyvatele Bogoty šokoval. Od míru s FARC totiž byly podobné činy spíše ojedinělé. Stála za nimi poslední povstalecká organizace v zemi Vojsko národního osvobození (ELN) či drogové bandy.

Útok na vrtulník

Policie zatím vyšetřuje, zda měl řidič José Aldemar Rojas vazby na nějakou organizaci. Žádnou skupinu nejmenoval ani prezident Duque, který nicméně slíbil ještě intenzivnější boj proti zločineckým teroristickým skupinám. Po útoku nařídil zesílit kontroly na hranicích a vjezdech do větších měst.

S povstalci s ELN se vláda rovněž snažila dojednat mír. Jednání započala v roce 2017, posléze je ale přerušila, protože ELN se nevzdala útoků a únosů. Naposledy minulý víkend se přihlásila k útoku na vrtulník na severu Kolumbie, který převážel 1,7 miliardy dolarů (asi 38 miliard korun), a k zadržení jeho posádky.