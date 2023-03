Za explozí plynovodů Nord Stream mohla stát i proukrajinská skupina. Kyjev zapojení odmítá

Ještě donedávna to znělo jako ruská konspirační teorie - teď s tím ale údajně pracují i západní tajné služby. Řeč je o plynovodech Nord Stream 1 a 2 a otázce, kdo stojí za jejich zničením. Podle zjištění některých médií - od New York Times až po německou ARD - za explozemi může být i skupina na straně Ukrajiny. Kyjev jakékoliv zapojení odmítá. Od stálého zpravodaje Berlín 18:23 8. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německým vyšetřovatelům se povedl zásadní průlom v případu exploze plynovodů Nord Stream | Zdroj: Reuters

Zásadní průlom v celém případu se povedl německým vyšetřovatelům. Ti pravděpodobně našli loď, kterou sabotéři při akci použili. Detaily zjistili reportéři stanice ARD a týdeníku Die Zeit. Byla to jachta pronajatá od firmy v Polsku, která patří dvěma ukrajinským občanům. Ti ale podle spolkových úřadů z ničeho podezřelý nejsou a s kauzou údajně nijak nesouvisí.

Loď poté přepnula do německého přístavu Rostock. Tam zřejmě komando naložilo bomby a vyrazilo k plynovodům. Údajně šlo o pět mužů a jednu ženu – jeden byl kapitán, dva potápěči, dva jejich asistenti a jedna lékařka.

EXCLUSIVE: German investigation reveals traces towards Ukraine in #NordStream2 -attack. Authorities identified a commando of 6 ppl who allegedly carried out the attack, using forged passports. https://t.co/gqzy28Zs5h

Research by @GoetschenbergM @georg_heil, @terrorismus and me — Holger Stark (@holger_stark) March 7, 2023

Jejich totožnost zatím Němci neznají, jelikož se všichni prokazovali kvalitními padělky cestovních pasů. Po akci loď vrátili majitelům, všechno ale pořádně neuklidili. V kajutě údajně zůstaly stopy po výbušninách. Právě jejich objev byl pro vyšetřovatele zlomem, protože teď už mají jasnou představu o tom, jak mohla celá akce vypadat.

Exploze, které se staly vloni začátkem září, společně vyšetřují týmy Německa, Dánska, Švédska, Nizozemska a Spojených států. Předběžné závěry zatím ale ještě nezveřejnily.

Mluví se o tom, zda za explozemi stála přímo Ukrajina, nebo jestli to někdo schválně nastrojil, aby se pak prstem mohlo ukázat na Kyjev. Momentálně jsou na stole obě verze.

Podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse je tu pořád možnost, že šlo o tzv. operaci pod falešnou vlajkou. To znamená, že nějaký stát záměrně provede akci, aby se vina poté svalila na protivníka a proto nastraží plno důkazů, které ukazují pouze jedním směrem a daleko od něj.

Kyjev se distancuje

I kdyby za tím ale stála proukrajinská skupina, automaticky to ještě neznamená, že to dělala přímo na rozkaz Kyjeva. Ten už rovnou vzkazuje, že s explozemi nemá nic společného.

Deník The New York Times s odkazem na zdroje z amerických tajných služeb píše, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by například prezident Volodymyr Zelenskyj o akci věděl, natož že by ji i schválil.

Breaking News: A pro-Ukrainian group may have carried out the attack on the Nord Stream pipelines last year, intelligence reviewed by U.S. officials suggested. https://t.co/KFoOp9RyZk — The New York Times (@nytimes) March 7, 2023

Pentagon se údajně kloní k tomu, že explozi provedla skupina lidí, kteří jsou proti režimu ruského vládce Vladimira Putina. Na otázku, jestli je někdo financoval, nebo jim rozdával rozkazy, zatím Američané neumí odpovědět.

Pokud by se prokázalo, že za explozemi stali Ukrajinci, znamenalo by to pro Německo jednoznačný šok, protože plynovody Nord Stream měly být páteří jeho energetiky. Rusko sice dodávky po začátku války nejdřív omezovalo, potom několikrát zastavilo s tím, že se neustále měnily důvody, proč to zrovna nefunguje.

Přesto byly exploze přelom, už jen proto, že se dají vykládat jako teroristický útok. Spolková ministryně zahraničí Anna Lena Baerbocková od začátku říká, že si počká na zprávu od vyšetřovatelů, a obecně nabádá, aby lidé nedělali předčasné závěry, protože se nyní vede informační válka a Rusko se pokouší zlomit jednotu ukrajinských spojenců.

I současné úniky do médií se podle Baerbockové musí brát s rezervou. I toto se tak dá vykládat jako varování, že ještě stále není vyloučena verze, která předpokládá, že šlo o akci pod falešnou vlajkou.

Pokud by se ale ukázalo, že do toho byl přímo, nebo nepřímo zapleten i Kyjev, mohlo by to mít dalekosáhlé důsledky. Deník Handelsblatt soudí, že by se v tomto případě mohla jednoznačná podpora Ukrajiny začít drolit. Exploze plynovodů odsoudily země NATO a označili to za útok na kritickou infrastrukturu některých členských zemí. Celá Severoatlantická aliance už loni pohrozila, že pachatele, ať už je to kdokoliv, stihne tvrdá odplata.