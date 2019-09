Výbuch zničil v belgických Antverpách tři domy. Hasiči dva lidi vyprostili, další hledají

Výbuch v úterý po poledni zničil tři domy v belgickém přímořském městě Antverpy. Hasiči už dva lidi vyprostili, někteří obyvatelé by ale stále mohli být uvězněni pod troskami. Pátrají po nich záchranářští psi. K explozi došlo v jižním předměstí Wilrijk. Agentuře Reuters to potvrdili místní záchranáři. Stále není jasné, co explozi způsobilo.

