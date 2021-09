3D tisk nebo speciální fontána. V českém pavilonu na Expu 2020 autoři finišují práce na instalacích

Zeleň zalévaná vodou získanou ze vzdušné vlhkosti už obklopuje český pavilon na Expu 2020 v Dubaji. Světová výstava tam začne za měsíc. S přípravami na den D, který pandemie covidu odložila o celý rok, už finišuje dalších 190 zemí světa. Rušno je i v pavilonu České republiky, kde si v těchto dnech podávají dveře technici, výtvarníci a designéři. Od zpravodaje z místa Dubaj 22:14 2. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přípravy českého pavilonu na Expu 2020 v Dubaji | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Do otevření světové výstavy Expo 2020 v Dubaji zbývá necelý měsíc. V českém pavilonu je čilý ruch dokončovacích prací, na kterých se podílejí jak dělníci většinou původem z Indie a Pákistánu, tak čeští pracovníci firem, které se na realizaci pavilonu podílejí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o dokončování českého pavilonu na Expu 2020

V prvním patře českého pavilonu na Expo, v jedné z hlavních místností, se v rohu krčí konstrukce, která je ale stále zahalená plachtou. „Jednak tu stále ještě probíhají stavební úpravy, a jednak chceme v rámci 3D tisku představit novinku, kterou ještě tento trh neviděl,“ vysvětluje Roman Schiller, který je vedoucím projektu, kterým chce česká firma Pruša přiblížit na Expu trojrozměrný tisk běžným uživatelům.

Díky němu si návštěvníci budou moct navrhnout vlastní projekt na 3D tiskárně. „Čeká ho autonomní farma, kde si návštěvník bude moci nakonfigurovat vlastní vločku, kterou si vytiskne, sklidí, a nainstaluje si ji do skulptury vloček vločku předchozího návštěvníka. Materiál je PLA, což je ekologický materiál pro 3D tisk.“

Vše by mělo být připravené do 1. října a Schiller doufá, že se vše stihne. „My tomu věříme, ale je to výzva.“

V přízemí haly šplhá jako pavoučí muž po plastice z nerezových trubek výtvarník Jan Dostál. Objekt, zvaný Mrak, je nejvýraznějším prvkem celého pavilonu. Jeho dílo už ale v dokončuje. „Dneškem (1. září, pozn. redakce) jsem tady ukončil svou činnost. Ukončila to tady fontána, kterou jsme ještě propojovali s kolegou hadicemi, vymýšleli jsme, aby to nestříkalo na lidi a celé to fungovalo. Je to gravitačně řešené tak, že jedna baňka přeteče přes okraj a pak do druhé.“

V českém Mraku na výstavě Expo v Dubaji se zelenina zavlažuje ze vzduchu. ‚Oáza v poušti,’ říká komisař Číst článek

Objekt Mrak je postavený na ústředním prvku celé české expozice. „Nosnou myšlenkou pavilonu je systém Sawer, který dokáže z pouštního vzduchu vytvořit vodu, a ta voda pak protéká touto fontánou a mělo by to ukazovat, co systém vyrobí, a jak je voda životodárná,“ upřesňuje Dostál.

V atriu pavilonu také staví lešení asi 15 dělníku, ketří připravují zavěšení jedné z hlavních instalací českého pavilonu, obrovské skleněné plastiky od českého designéra Maxima Velčovského, nazvané Zlatý déšť.

Nečekané úpravy

Podle generálního komisaře české účasti na Expu 2020 Jiřího Františka Potužníka by se mělo vše do otevření stihnout. „To, co vidíte kolem sebe, jsou dokončovací práce ve smyslu instalace exponátů, pavilon je hotov, je plně funkční. Funguje systém Sawer, to znamená technologie, která vyrábí vodu ze vzduchu a zavlažuje zahradu. Já si myslím, že budeme hotoví do 10. září a budeme mít ještě dost času to tady uklidit,“ říká Potužník.

Výroba vody ze vzduchu i zahrada. Česko v Dubaji dokončuje svůj pavilon pro světovou výstavu Expo Číst článek

Těsně vedle českého pavilonu vyrostla další budova, která ovšem v původních plánech nebyla. „Je to informační budova, kterou organizátoři postavili oproti původním plánům, že tady bude volný prostor. Částečně nám to stíní pohled na pavilon, stejně tak to částečně stíní pohled z restaurace, což mě mrzí víc. Upřímně řečeno, informační budova je spojená i s rozsáhlými protipandemickými opatřeními, o kterých se lidé musí dozvídat, musí si koupit roušky, pokud je nemají,“ vysvětluje komisař Potužník Radiožurnálu.

Zmíněná technologie Sawer je srdcem celého pavilonu. Už teď produkuje denně stovky litrů čisté vody, kterou získává ze vzdušné vlhkosti pouze s pomocí solární energie.