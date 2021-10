Modré Estonsko odkazuje na digitalizaci, Albánie vsadila na folklor. Začala světová výstava Expo 2020

Přicházím do samotného srdce celého Expa 2020, kterým je mohutná kupole uprostřed výstaviště, zvaná Al-Wasl, což arabsky znamená propojení. Je to obrovská ocelová kanopa pokrytá drobnou síťkou, takže poskytuje příjemný stín, uprostřed je pódium, kde se budou odehrávat různá vystoupení.

Zrovna je poledne, takže slyším volání k polední muslimské modlitbě, tak jako v jakémkoliv městě muslimského světa.

Náboženskou produkci hned střídají další zvukové efekty, vydávám se po jednom ze tří lístků, které z tohoto centrálního pavilonu ční do různých stran. Každý z nich je věnovaný jednomu ze tří hlavních témat Expa 2020 v Dubaji: jeden mobilitě, druhý udržitelnému rozvoji a třetí lidskému potenciálu a příležitostem.

Na různých místech je několik větších či menších pódií a na nich se konají představení například u příležitosti národních dnů jednotlivých zemí, teď tu vystupují hudebníci z Ugandy.

Český národní den bude až ke konci Expa v první jarní den, tedy 21. března.

Prezentace inovací

Pavilon Alif, což je první písmeno arabské abecedy, je věnovaný mobilitě, z ruky věhlasného britského architektonického studia Foster and Partners, je to takový trojlístek opředený nerezovými žebry profilu leteckého křídla, která evidentně odkazuje na téma tohoto pavilonu.

Hosteska mě instruuje, že za chvíli se přede mnou otevřou do široka vrata v potemnělém prostoru a výtah všechny hosty vyveze vzhůru až do posledního patra.

Jsou zde tři figuríny arabských cestovatelů v supernadživotní velikosti a realistickém provedení. Je tu podobizna slavného arabského cestovatele Ibn Battúty, který ve 14. století cestoval po Africe, Blízkém východě a Asii a zanechal z té doby cenná svědectví.

Je tady řada atrakcí mezi pavilony, jako třeba vodopádový kráter, je to takový velký lavor obklopený stěnami, po kterých prýští a stéká voda, lidé se tu zouvají a bosí chodí mezi oblázky a tříšť z padající vody je osvěží.

Modré Estonsko

Cestou z hlavního pavilonu mobility míjím nevelký, převážně modrý pavilon Estonska. „Náš pavilon vypráví příběh Estonska on-line. Pavilon je plný modrých planet. A každá planeta představuje jednu estonskou on-line službu,“ popisuje stevard Frank.

Uvnitř pavilonu visí ze stropu několik stovek modrých balonků a stevard mi vysvětluje, že každý z nich znamená jednu věc, kterou je možné v Estonsku zařídit po internetu.

„Máme elektronické volby, elektronické lékařské předpisy, elektronické podpisy i bankovnictví, katastr. Snad jediné dvě věci, které si v Estonsku nemůžete vyřídit on-line, je svatba a rozvod. A my tu ukazujeme, jak vybudovat on-line společnost tak, jak se to povedlo nám. Může to dokázat kterákoliv země,“ povzbuzuje stevard.

U stěny pavilonu je box se skleněnými dveřmi a uvnitř je veliké polohovací křeslo. „Tohle je budka, zamýšlená pro firmy, které o své zaměstnance pečují a záleží jim na tom, aby se měli dobře,“ vysvětluje hosteska Kadri. Objasňuje mi smysl tohoto zvukově izolovaného boxu. „Budka má zaměstnancům umožnit na chvíli zrelaxovat. Po východu z budky by se měli znovu perfektně soustředit na práci. Pojďte to zkusit!“

Hosteska mě nechala samotného v boxu, zamknul jsem dveře, nasadil sluchátka, zapnul zdejší tablet a usadil se na křeslo, které bude údajně za chvíli ve stavu bez tíže.

Folklorní výstava

Kosovský stánek má uvnitř ještě nevybalené transportní bedny, je to jeden ze stánků, kam návštěvníci zatím přístup nemají. Pro zajímavost se podívám do expozice další evropské země – Albánie. Ta ji má v pronajatých prostorech jednoho z předpostavených pavilonů přímo organizátory Expa.

„Albánie má spoustu přírodních krás. Máme spoustu řek, moře, hor. Nemáme žádné moderní technologie jako stánky jiných zemí, ale chceme, aby k nám lidé přijeli a cítili se u nás dobře,“ sdělila hosteska Edit. Ukazuje mi fotografie přírodních krás Albánie a jsou tu také dva historické kostýmy. „My Albánci máme velmi široké srdce,“ říká.

Podobně jako u řady afrických zemí je albánský pavilon spíš folklorní výstavkou.

192 účastnických zemí na Expu 2020 v Dubaji nabízí velice rozdílné úrovně svých pavilonů jak z hlediska architektury, tak také vnitřní expozice.