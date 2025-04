Český pavilon na Expo zaznamenal obrovský úspěch, navštívilo ho deset tisíc lidí za den, hodnotí komisař

Český národní pavilon na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace oficiálně otevřel své brány. Samotná budova ve tvaru spirály je postavená ze skla a dřeva a měla by odolat tajfunu i zemětřesení. Na výstavě se představí víc než 100 českých firem a 200 českých umělců. „Mělo by jít o jedno z největších představení české kultury a byznysu za poslední dobu,“ podotýká generální komisař pro Expo Ondřej Soška v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Ósaka 15:52 13. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český pavilon na EXPO 2025 | Foto: BoysPlayNice | Zdroj: ČTK

Jaké jsou vaše první dojmy z otevření pavilonu? Je o něj zájem, i když v Ósace prší?

V Ósace dnes nepanuje skvělé počasí, trochu prší, nicméně český pavilon zaznamenal obrovský úspěch. Během dne ho navštívilo na deset tisíc návštěvníků. Zrovna sedím v restauraci v přízemí národního pavilonu, která je úplně plná, venku je fronta. Dnes jsme prodali už přes tisíc piv. Myslím, že zahájení nemohlo být lepší.

Co v pavilonu nabízíte pro běžného návštěvníka z Japonska kromě českého jídla a pití? Hudbu, interaktivní prvky nebo třeba merch (dárkové a upomínkové předměty)?

Pavilon je rozdělený na několik částí. Ta první, nejdůležitější, je permanentní expozice, kde návštěvníka provedeme od přízemí až na střechu pavilonu a kde uvidí moderní interpretaci filozofie nejznámějšího českého umělce a malíře Alfonse Muchy a jeho nedokončeného triptychu Tří věků – Rozumu, Lásky a Moudrosti.

V srdci pavilonu je multifunkční auditorium, kde dnes proběhlo několik koncertů skvělého českého klavíristy Ivo Kahánka, které praskaly ve všech. Každý koncert navštívilo na tři sta lidí a zaznamenali jsme tady hned první den opravdu obrovský úspěch.

Můžete ještě popsat samotnou budovu? Mě jako laika překvapilo, že stavba ze dřeva a ze skla může odolat i extrémním přírodním vlivům jako je třeba tajfun nebo zemětřesení.

Budova je skutečně ze dřeva, je to první budova z CLT panelů ve své kategorii v Japonsku. Celá byla postavená z panelů z České republiky a museli jsme přesvědčit japonské úřady, že dřevo v podobě CLT panelů je dostatečně pevné a silné na to, aby odolalo zemětřesení až o síle 7,3 stupně Richterovy škály, místním tajfunům a dalším přírodním výzvám.

To všechno se nám povedlo, japonské úřady náš projekt schválily a před několika týdny jsme dostali i finální kolaudační rozhodnutí. Díky tomu jsme mohli dnes otevřít a uvítat první návštěvníky.

Jaké měly japonské úřady specifické požadavky? Museli jste něco měnit?

Japonsko je seizmicky aktivní země, a proto bylo nezbytné, abychom doložili, že dřevěné stavby přežijí případná zemětřesení. V Japonsku nejsou běžně používány a dřevo se v japonském stavebnictví nepoužívá běžně.

Náš pavilon je současně, aby to bylo trochu komplikovanější, obložený skleněnou fasádou. Sklo je poměrně těžké a museli jsme laboratorně doložit pevnost použitého dřeva, které všechno bylo vyrobeno v Česku z českých lesů. Díky tomu, že jsme všem těmto nástrahám a výzvám byli schopni čelit úspěšně, tak nám japonské úřady celý projekt schválily a mohli jsme začít stavět.

Prodražení pavilonu

Server iROZHLAS.cz upozornil na to, že se pavilon prodražil o 93 milionů korun. Byly toto ty hlavní důvody?

Pavilon se neprodražil o 90 milionů, ta interpretace není úplně správná. V podstatě potřebujeme profinancovat provozní cashflow během výstavy, kdy musíme nejprve odvést japonské DPH, které následně dostaneme zpátky. Celkové vícenáklady na stavbu pavilonu byly ve velmi nízkých desítkách milionů korun, což u stavby takového charakteru a náročnosti není nic neobvyklého.

I kdyby Česko dostalo zpátky vratku DPH ve výši 26 milionů a pavilon se prodal třeba za dalších 42 milionů, stále zbydou ještě nějaké peníze, třeba 25 milionů, ve vzduchu.

S ministerstvem zahraničních věcí a vládou jednáme o navýšení rozpočtu a ano, 25 milionů je zhruba částka, která by měla být nad aktuálně schválených 290 milionů. Ale říkám, to ještě není úplně přesně vyčísleno, počkejme, až budeme mít finální čísla.

A to by potom zaplatil český stát z rozpočtu ministerstva zahraničí?

Současně předpokládáme, že pavilon budeme schopni prodat za mnohem víc než hodnotu materiálu, se kterou počítáme, takže jsem přesvědčený o tom, že rozpočet 290 milionů, který jsme měli stanovený, nakonec dodržíme.

Představení české kultury

Vraťme se k uměleckému programu v pavilonu, vystoupí tam třeba Česká filharmonie nebo Cirk La Putyka. Kdo další tam ještě bude?

Česká účast na Expo znamená největší představení české kultury minimálně v Asii. Během 26 týdnů, kdy Expo poběží, se tady otočí na 220 umělců. Představíme různé žánry od klavírních koncertů, přes vážnou hudbu, moderní performance až po loutkohru.

Opravdu těch umělců a projektů, které jsme vybrali v otevřené výzvě, je celá řada a já se těším, že česká kultura bude v Japonsku představena na nejlepší možné úrovni.

A jak bude vypadat vrchol výstavy z českého pohledu, tedy český národní den?

Národní den máme naplánovaný na 24. července tohoto roku. To datum jsme nevybrali náhodou, jedná se o 165. výročí narození nejvýznamnějšího českého umělce, malíře Alfonse Muchy, který je v Japonsku nesmírně populární.

Přesný program a to, co budeme představovat, zatím necháváme jako tajemství, aby se návštěvníci měli na co těšit.