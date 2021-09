Voda ze vzduchu a energie ze Slunce. Výstava Expo 2020 zavede návštěvníky i do Udržitelného města

„Naším cílem bylo postavit energeticky soběstačnou komunitu. A to ještě před Pařížskými klimatickými dohodami. Solární panely vidíte na střeše parkoviště, na střechách obchodů a obytných domů. Vyrábíme, a také prodáváme,“ říká Radiožurnálu Karím al-Džisr, mluvčí projektu Udržitelného města.

Projekt ukazuje na velkém modulu v návštěvnickém centru. I přes slova o udržitelnosti rozdávají na výstavě vodu v malé PET láhvi.

„Všechno je tu v docházkové vzdálenosti pěti minut. Proto můžeme mít čtvrť absolutně bez aut. Lidé chodí jen pěšky, jezdí na kole, nebo používají sdílená elektrovozítka,“ doplňuje Karím al-Džisr. Je přesvědčený, že elektrovozítka zvládnou pokrýt i spotřebu rostoucího počtu elektromobilů.

Maximum stínu

Udržitelné město v Dubaji vymysleli dva spolužáci z univerzity Jarmúk v Jordánsku: libanonský architekt Wasím Adlúní a jordánsko-palestinský stavař Fáris Saíd. Po pěti letech výstavby je čtvrť pro 3000 lidí plně zabydlená.

„Stěny domů orientované na jih jsou bez oken. Naší filozofií je maximalizace stínu, budovy jsou proto blízko sebe, uličky úzké, barvy povrchů světlé, namísto asfaltu je tu zámková dlažba,“ popisuje Karím al-Džisr, průvodce po Udržitelném městě a environmentalista původem z Libanonu.

Udržitelné město si lze prohlédnout v elektrických vozítkách, které mají obyvatelé k dispozici. V centrální zelené páteři, jak se tam nazývá zelená tepna, která prochází čtvrtí, je jezírko plné kachen. „Tady byl všude písek. My jsme sem přivedli vyčištěnou odpadní vodu, udělali jezírka, vypustili kachny.“

Na záhonu vedle chodníku pod datlovou palmou roste vysoká zelená tráva, což je pro tuto část světa netradiční.

„Zajímavé je sledovat, co se tu stalo během uplynulých pěti let: objevili se netopýři, protože potřebují vodu a komáry. Pak se tu začali množit motýli, včely, protože nepoužíváme žádné pesticidy nebo herbicidy. Je to sice uměla vytvořená zeleň, my ji ale necháváme žít vlastním životem.“

Všude pěšky

„Dost se tu známe navzájem. Je tu všechno, školy, obchody, bazén, tenis, jízdárna,“ říká Shaun z Irska, který ve čtvrti žije už čtyři roky. „A perfektní je, že tu nejezdí auta, každý musí zaparkovat na kraji čtvrti a pak jet třeba elektrovozítkem. Je to tu pro děti úplně bezpečné a snadné,“ líčí.

Velká část dětí tady jede ze školy na kole, což jedna z východ této experimentální dubajské čtvrti, v jiných částech města tohle možné, nebo alespoň tak snadné, prostě není.

„My jsme ze Švýcarska a před pár lety jsme se rozhodli pro udržitelný životní styl,“ vypráví paní Ingrid. „Když jsme jeli za prací do Dubaje, zjistili jsme, že tady existuje tohle Udržitelné město, což byl pro nás ohromný objev,“ popisuje a dodává, že ve čtvrti se pohybují hlavně pěšky.

