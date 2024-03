Exprezident Porošenko: Vy zastavte maniaka Putina, nám dejte zbraně. Ukrajinci pak zvládnou kouzlit

Ukrajina se o sebe postará. Od Západu k tomu nepotřebuje vojáky, ale nutně potřebuje zbraně. „Vaše práce je zastavit šíleného maniaka Vladimira Putina a ochránit Evropu před ruskými vojsky,“ je přesvědčený bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko. V exkluzivním rozhovoru pro podcast Bruselské chlebíčky zmiňuje také tři „kouzelná slůvka“, za kterými se skrývají ukrajinské nejpalčivější potřeby. Exkluzivně Bukurešť 7:00 11. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petro Porošenko, bývalý ukrajinský prezident při rozhovoru pro Bruselské chlebíčky | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Rozhovor natáčíme během kongresu evropských lidovců v Bukurešti. Cítíte, že se situaci na Ukrajině stále dostává dostatečné pozornosti od aktuálně největší politické strany v Evropské unii?

Nepochybně. Vidíte, že toto je tady hlavní téma. Protože se tu mluví o míru, a když mluvíme o udržitelné bezpečnosti na kontinentu, tak bez Ukrajiny to prostě není možné.

A druhá poznámka: je třeba přestat mluvit o pomoci nebo podpoře Ukrajiny. To není správná formulace. Protože spolupráce a koordinace na tom, abychom zastavili Putina, to je především investice do evropské bezpečnosti a bezpečnosti každého členského státu. Hlavní usnesení Evropské lidové strany se týká toho, jak vyhrát válku. Ne jak pomoci Ukrajině, ale jak vyhrát válku.

Máme tu různé iniciativy. A já chci využít této příležitosti a poděkovat českému prezidentovi Petru Pavlovi, mému dobrému příteli už od dob jeho působení ve Vojenském výboru NATO, že přišel s nápadem okamžitě nakoupit uvnitř i mimo Evropskou unii značné množství dělostřelecké munice a doručit ji na Ukrajinu.

Iniciativa Petra Pavla

K tomu míří moje další otázka. Česko nedávno přišlo s touto iniciativou nakoupit až 800 tisíc kusů munice mimo Evropskou unii. Jak tento návrh vnímáte?

Já to především plně podporuji. Protože čas je klíčový faktor.

Pokud se bavíme o výrobě jednoho milionu nábojů do dvou let nebo o jeho nakoupení do dvou týdnů, tak moje volba je naprosto jasná. A země, které nemají žádnou munici, kterou by mohly teď dodat Ukrajině, tak mohou zkrátka poslat peníze do tohoto speciálního fondu, který inicioval Petr Pavel.

Nyní už se k této iniciativě připojuje významný počet zemí: poskytují peníze, pomáhají najít munici po celém světě, urychlují logistiku k jejímu dodání. Takže tuto iniciativu osobně vítám. Mé zvláštní poděkování patří českému prezidentovi Petru Pavlovi.

Ale není to příliš pozdě? Pokud víme, že mimo Evropskou unii existuje dostatek munice, neměla ji EU začít nakupovat už před rokem a ne až teď?

Není příliš pozdě. Pozdě by to bylo, kdyby Ukrajinci tuhle válku prohráli. A to se nestalo. Ale lépe teď než později.

Ukrajina platí obrovskou cenu, tisíce životů vojáků za den a také životy civilistů. Jen před pár dny jedna střela zasáhla ukrajinský rezidenční dům v Oděse a zabila dvanáct lidí. Oděsa je můj region, kde jsem se narodil. Dvanáct mrtvých, včetně pěti dětí. Dnes byl pohřeb tříměsíčního dítěte, které Putin zabil. Tohle je cena, kterou platíme každý den za zpoždění v dodávkách munice.

Očekáváte, že se k této české iniciativě připojí všechny členské státy Evropské unie? Tady v Bukurešti se setkáváte s celou řadou unijních lídrů nebo ministrů. Dávají vám nějaké přísliby?

Výhoda této iniciativy je, že k tomu není třeba jednomyslné hlasování jako při rozhodování v NATO nebo EU. Takže ty země, které jsou připraveny se zapojit do této iniciativy, to mohou udělat dobrovolně ihned.

Myslím, že už je velký počet zemí, které to podporují, a uvádí, že toto je správný čas, správné místo a správná iniciativa.

‚Vojáky nepotřebujeme‘

Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno nevyloučil, že by některé země Evropské unie mohly poslat své vojáky na Ukrajinu. Je to podle vás to, co teď Ukrajina potřebuje?

My tomu jeho poselství rozumíme trochu jinak a on to potvrdil. Myslel tím, že Evropská unie, NATO a Spojené státy v posledních deseti letech, od obsazení Krymu, reagovaly docela pomalu, nechápaly, že to je úplně jiná bezpečnostní situace než dřív.

Před deseti lety odmítaly mluvit o jakýchkoli dodávkách na Ukrajinu kromě brýlí pro noční vidění a přikrývek. Ještě před dvěma lety odmítaly mluvit o smrtících zbraních i přesto, že jsme měli zvláštní smlouvu s Američany, která se týkala protitankových střel Javelin.

Poté jsme konečně dosáhli dohody o dodávkách tanků: Leopardů z Německa, Challengerů z Británie nebo Abramsů ze Spojených států. Dostali jsme mnoho obrněných bojových vozidel, mnoho nových raket včetně britských Storm Shadow nebo francouzských Scalpů, což si před dvěma lety nikdo neuměl představit.

Toto prohlášení prezidenta Macrona nyní jen demonstruje tuto změnu v přístupu a v chápání situace.

A proto – jako pátý prezident Ukrajiny a jako vůdce opozice oficiálně prohlašuji, že my nepotřebujeme vaše vojáky. Dejte nám zbraně a pomozte nám dělat vaši práci. A vaše práce je zastavit šíleného maniaka Putina a ochránit Evropu před ruskými vojsky.

Když jsme u toho – teď nejde jen o dělostřelecké granáty, kterých se týká český návrh...

A jaké jsou tedy ty aktuálně největší potřeby Ukrajiny?

Mám tu tři kouzelná slůvka, mluvil jsem o nich tady v projevu. Magické slovo číslo jedna: Taurus – střely dlouhého doletu z Německa. Ty by nám pomohly až na 500 kilometrů zničit sklady ruského dělostřelectva a logistická centra. To by výrazně zlepšilo naši situaci v přední linii.

Kouzelné slovo číslo dvě: stíhačky, počínaje F-16 z USA a konče Gripeny od švédského Saabu. Musíme zastavit dominanci Ruska v ukrajinském vzdušném prostoru.

A bod číslo tři, to jsou protiletadlové střely včetně Patriotů nebo IRIS-T a vybavení do elektromagnetické války.

Naučte se, prosím, tato tři kouzelná slova. Doručte na Ukrajinu, co je třeba. A Ukrajinci pak zvládnou dělat stejná kouzla jako v roce 2022.

Ruská propaganda

Evropská unie k druhému výročí začátku války přijala 13. balík sankcí proti Rusku. Ten ale nezahrnuje nové sektorové sankce, jen další jména. Je to pro vás zklamání?

Nejsem vůbec zklamaný. Bojuji za ukrajinský zájem. Sankce nejsou žádné gesto vůči Ukrajině, jsou nástrojem na zajištění bezpečné Evropské unie, bezpečného kontinentu a bezpečného světa.

Jaká jsou kritéria účinnosti sankcí? Je jen jedno. A to zničení schopnosti Ruska financovat válku, zastavení ruského exportu a odříznutí peněžních toků pro výrobu zbraní k zabíjení Ukrajinců. Tím, že to děláte, pracujete tím zároveň na záchraně vlastní země. Také je nutné uzavřít všechny mezery, kterými Rusko ty sankce obchází. Není jiné cesty.

Po celé Evropě v posledních měsících probíhají protesty farmářů a jedním z důvodů je dovoz levnějších zemědělských produktů z Ukrajiny. Jak to vnímáte? A máte pro ten hněv unijních zemědělců pochopení?

Tak zaprvé, tohle je ruská propaganda. Když porovnáte objem ruského exportu obilí do Evropské unie a objem ukrajinského exportu, tak ten ruský dovoz je větší.

Jak je možné, že se neprotestuje proti ruskému exportu a umožňujete mu dostávat se na evropský trh? Jak je možné, že se útočí na ukrajinský export? My čelíme útokům v Černém moři, jsme blokováni v Polsku, máme nedostatek vnějších zdrojů, abychom udrželi financování ukrajinských ozbrojených sil.

Tohle je jen vydírání a vytváření fake news zaměřených na farmáře, kteří pak různě protestují. V pobaltských státech protestují proti ruskému dovozu – a tak je to správně. Ale například v Polsku útočí na ukrajinské humanitární kamiony a na dovoz vojenských komponent z Evropy na Ukrajinu. To je nefér.

Evropa musí být jednotná, pokud nebude v souladu, je to její konec. Moje výzva zde na konferenci Evropské lidové strany míří vládě v Česku, Rumunsku, Polsku, vládám ve všech členských státech: prosím zastavte ruský zemědělský export na celé území Evropské unie. Mluvím o tom s Evropskou komisí, mluvím o tom s Evropskou radou a mluvím s národními vládami. Prosím udělejte to okamžitě a usnadněte tak život svých farmářů.

