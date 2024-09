Exproducent Weinstein čelí v New Yorku další sadě obvinění. Zatím jsou tajná

Newyorští prokurátoři ve čtvrtek u soudu oznámili novou sadu obvinění proti bývalému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi, informovala agentura AP. Krok přichází před zahájením nového procesu v návaznosti na zrušení dřívějšího odsouzení za sexuální delikty. Někdejší vlivný muž Hollywoodu u soudu nebyl, neboť se zotavuje v nemocnici po pondělní operaci srdce. New York 18:03 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Newyorští prokurátoři ve čtvrtek u soudu oznámili novou sadu obvinění proti bývalému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi (archviní foto) | Foto: Steven Hirsch/Pool | Zdroj: Reuters

Dodatečná obvinění schválená velkou porotou jsou zatím tajná. Zveřejněna mají být až při předvedení 72letého Weinsteina před soud, což je plánováno na příští středu. Prokurátoři v uplynulých měsících dali najevo, že chtějí bývalého producenta stíhat i za další sexuální zločiny, zatímco se připravovali na opakovaný proces předběžně ohlášený na listopad.

Weinsteinova kariéra ve filmovém průmyslu se zhroutila poté, co v roce 2017 deník The New York Times zveřejnil tvrzení několika žen ohledně jeho nevhodného chování. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění ho nakonec ve Spojených státech obvinila zhruba stovka žen, většina z těchto případů je ale promlčená.

V roce 2020 jej však newyorská porota uznala vinným ze sexuálního napadení a z lehčí formy znásilnění. K 23letému trestu z této kauzy pak loni přibyl 16letý trest za znásilnění v Los Angeles, který si Weinstein stále odpykává.

Jeho případ se stal symbolem hnutí Me Too, které před několika lety upozornilo na výskyt sexuálního obtěžování a násilí nejen v Hollywoodu. Letos v dubnu ale nejvyšší soud státu New York zdejší odsouzení Weinsteina zrušil kvůli procesním chybám.

Soud podle vyšší instance porušil právo obžalovaného na spravedlivý proces, když umožnil předložit porotě tvrzení, která se netýkala přímo projednávaných obvinění.

Prokuratura na Manhattanu ihned avizovala, že využije možnosti vést nový proces. Podle AP ale není jasné, zda budou dodatečná obvinění jeho součástí, jak doufají státní zástupci, nebo zda budou projednávána odděleně.

Weinstein ve čtvrtek zůstával v nemocnici na Manhattanu, kam byl v pondělí převezen na neplánovanou srdeční operaci. Jednalo se o jeho několikátou hospitalizaci za poslední měsíce.

Bývalý producent roky vedl filmové studio Miramax, k jehož úspěšným filmům patří například Sex, lži a video, Pulp Fiction, Anglický pacient, Trainspotting, Dobrý Will Hunting, Život je krásný, Pravidla moštárny, Deník Bridget Jonesové, Frida nebo Kill Bill 1 a 2.