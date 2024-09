Exproducent Weinstein, symbol hnutí Me Too, čelí novým obviněním ze sexuálních zločinů. Vinu odmítá

Někdejší hollywoodský producent Harvey Weinstein ve středu u soudu v New Yorku odmítl nové obvinění ze sexuálního zločinu. Stalo se tak pět měsíců poté, co odvolací soud zrušil jeho dřívější odsouzení za sexuální delikty. Informují o tom agentury. New York 23:10 18. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý filmový producent Harvey Weinstein u soudu v New Yorku, USA, 18. září 2024 | Foto: Jeenah Moon | Zdroj: Reuters

Dvaasedmdesátiletý Weinstein, který se zotavuje z operace srdce a do soudní síně se dostavil na kolečkovém křesle, před soudem řekl, že se cítí nevinen.

Prokuratura minulý týden oznámila, že Weinstein byl obviněn z dalších trestných činů sexuální povahy, které nebyly součástí případu, jenž vedl k jeho nyní zrušenému odsouzení v roce 2020. Detaily nového obvinění nezveřejnila.

Weinsteinova kariéra ve filmovém průmyslu se zhroutila poté, co v roce 2017 deník The New York Times zveřejnil tvrzení několika žen ohledně jeho nevhodného chování. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění ho nakonec ve Spojených státech obvinila zhruba stovka žen, většina z těchto případů je ale promlčená.

V roce 2020 jej však newyorská porota uznala vinným ze sexuálního napadení a z lehčí formy znásilnění. K 23letému trestu z této kauzy pak loni přibyl 16letý trest za znásilnění v Los Angeles, který si Weinstein stále odpykává.

Jeho případ se stal symbolem hnutí Me Too, které před několika lety upozornilo na výskyt sexuálního obtěžování a násilí nejen v Hollywoodu. Letos v dubnu ale nejvyšší soud státu New York tamní odsouzení Weinsteina zrušil kvůli procesním chybám.

Soud podle vyšší instance porušil právo obžalovaného na spravedlivý proces, když umožnil předložit porotě tvrzení, která se netýkala přímo projednávaných obvinění.

Weinstein tvrdí, že se nikdy nedopustil nekonsenzuálního pohlavního styku.