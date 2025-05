Extremista Bombic rozděluje Slovensko, tvrdí reportérka. Advokáta mu dělá Ficův poradce

Budeme mluvit o Danielu Bombicovi. Původně neměl jít do vazby, ale toto rozhodnutí se nakonec změnilo, protože Nejvyšší soud na Slovensku přehodnotil původní usnesení specializovaného trestního soudu. Zajímalo by mě, proč?

Abychom lépe pochopili, co se v posledních měsících odehrálo, je důležité připomenout si stručnou genezi těchto soudních rozhodnutí. Daniela Bombice nyní poslal do vazby stejný senát, který ho v únoru nechal na svobodě. V únoru mu totiž pouze nařídil nosit monitorovací náramek a zakázal mu zveřejňovat nenávistné příspěvky. Státní zástupce, který žádal jeho vazbu pro porušení zákazu psaní nenávistných příspěvků, však mezitím zamíchal kartami a Bombic byl zadržen asi na tři dny. Nicméně, jak jste řekl, specializovaný trestní soud nakonec rozhodl, že Bombic bude na svobodě. Státní zástupce se odvolal, takže případ skončil u Nejvyššího soudu. Rozsudek už známe, Bombic byl poslán do vězení. Soudkyně během posledního soudu konstatovala, že každý má právo šířit myšlenky, ale mělo by to být v souladu se zásadami slušnosti a respektu.

Jestli to chápu správně, Bombic porušil podmínky, za kterých byl vyšetřován na svobodě, a z toho důvodu Nejvyšší soud rozhodl, že půjde do vazby. Porušení podmínek se mělo týkat nenávistných příspěvků, které uveřejňoval na sociální sítě?

Je to tak. Porušil podmínky těmi příspěvky, které pravidelně zveřejňuje na sociálních sítích. U Nejvyššího soudu byly zmíněny konkrétní příspěvky, soud analyzoval vícero jeho výroků. Bombic například napsal o jistém novináři, že chodí po soudech umouněný jako hračka Bihariové. Soudní senát v tom viděl odkaz na opoziční poslankyni Irenu Bihariovou, která je romského původu, a tak považoval tento příspěvek za nenávistný projev vůči této menšině. Dále Bombic nazval ministra školství gaunerem a poskokem Izraele. Objevily se i hrubší výroky, například o jednom bývalém opozičním politikovi napsal, že je „steroidová, poblitá, hnusná, tlustá, škaredá, slizká topinka“, omlouvám se posluchačům za tuto citaci. Senát měl také výhrady k jeho výrokům o sionismu. Bombic psal, že žijeme v sionistickém systému a nezmění se to, dokud tyto cizokrajné entity nebudou vyhozeny ze státu. Na základě těchto příspěvků soud konstatoval, že Bombic nedodržel svůj únorový slib, který dal Nejvyššímu soudu.

Zaujalo mě šíření nenávisti vůči Romům, Židům a antisionismus. To jsou body, které se objevují v příspěvcích, na které Nejvyšší soud poukázal a kvůli nimž přehodnotil původní usnesení specializovaného trestního soudu. Daniel Bombic měl totiž už s pouty na rukách ukázat při nastupování do policejního vozidla extremistické, neonacistické gesto, jak jsem se dočetl. O co mělo jít?

Sama jsem to gesto viděla. Když Bombic po verdiktu odcházel od soudu, policisté už ho vyváděli z budovy a nastupoval do auta, tak mezi tím ještě stihl svým fanouškům, kteří na něj čekali před Nejvyšším soudem, ukázat takové gesto, už s pouty na rukou. Slovenské protifašistické hnutí ho popsalo jako oblíbený znak neonacistů a extremistických skupin. Velká část veřejnosti by ho pravděpodobně ani běžně nepoznala, protože ho chápou spíš zasvěcení lidé. Dovolím si říct, že na Slovensku toto gesto zviditelnil v posledních letech právě Bombic, protože ho ukazuje pravidelně, například na fotkách, které uveřejňuje i na svém profilu na sociální síti. Použil ho i na společných fotkách s generálním ředitelem služebního úřadu ministerstva kultury, což je nejvýše postavený úředník tohoto resortu. Když se společně fotografovali v Londýně, tak tam Bombic ukazuje toto gesto. V této souvislosti připomenu, že opozice tehdy žádala odvolání tohoto nejvýše postaveného úředníka ministerstva kultury.

„Odporní, hnusní, nosatí netvoři, co skáčete, jak vám vaši sionfašističtí zabijáci národů pískají...“ Daniel Bombic (Instagram Denník N, 28. 1. 2025)

To gesto, abych si ho představil, to jsou zdvižené ruce do vzduchu, přičemž ukazováček a palec se spojí. Nevím, jak to lépe popsat, ale právě toto má symbolizovat nějaké extremistické nebo neonacistické gesto?

Ano, je to jako znak, který ukazují kuchaři, když uvaří nějaké vydatné jídlo. Vypadá to stejně, ale kuchaři toto gesto používají v úplně jiném kontextu. Bombic ho používá jinak a i podle expertů, například ze Slovenského protifašistického hnutí, vyjadřuje jakousi nadřazenost bílé rasy.

Zlý Danny

„Zlý Danny jde do vazby,“ psal Bombic minulý týden svým podporovatelům na sociálních síti Telegram, kterou hojně využívá. Myslím, že jeho profil je i jedním z nejnavštěvovanějších nebo nejpopulárnějších na Slovensku. Proč Danny? To je přezdívka, pod kterou vystupuje?

Dlouhodobě vystupuje pod pseudonymem Danny Kollár a vnímám, že toto pojmenování si sám osvojil na sociálních sítích před svými fanoušky. Osvojily si ho zároveň i různé konspirační weby, které ho takto nazývají, a zároveň i mnozí jeho příznivci. Když jsem byla mezi lidmi, kteří na něj čekali před Nejvyšším soudem, tak jsem si všimla, že o něm mluvili jako o jejich Dannym.

Tento muž dělá na Slovensku poměrně velký rozruch. Tvrdí, že žádné podmínky neporušil a že nevykonal žádný trestný čin, přitom je obviněný z více trestných činů, mimo jiné ze šíření extremismu. Co si pod tím přesně mám představit kromě příspěvků a gesta, o kterém jsme mluvili?

Nejčastěji se v souvislosti s Bombicem ve slovenských médiích opakuje fakt, že na něj byly vydány tři mezinárodní zatykače. Je stíhaný například za kyberšikanu a extremismus, ale i za zveřejňování osobních údajů. Také se připomíná, a je to významný fakt, že v minulosti bylo zveřejněno video, na kterém hajloval. Bombic je všeobecně známý svým agresivním a vulgárním slovníkem. Měl v minulosti homofobní vyjádření namířené proti LGBT menšině, šířil různé konspirační teorie, například že za sametovou revolucí nebo pádem Dvojčat stojí izraelská tajná služba. Zpochybňoval různá trestní stíhaní, například to týkající se Mariana Kočnera, který je souzený v případu vraždy novináře Jána Kuciaka. Bombicova popularita na internetu narostla v době covidu, kdy zpochybňoval očkování, útočil na novináře, zdravotníky a policisty a například zveřejňoval i tváře nebo adresy lékařů.

Vysvětlil někdy, proč to dělá, o co mu jde, co je jeho cílem?

Bombic dlouhodobě tvrdí, že prezentuje svobodu slova. Říká, že tu je svoboda slova, takže může vyjádřit názor, na co chce. Například o sionismu u soudu řekl, že ho kritizuje už celé roky. Abych byla přesnější, můžu si pomoct slovy jeho advokáta Davida Lindtnera, který ho u posledního státní obhajoval přes hodinu. Bránil Bombice tím, že to jsou jen jeho hodnotící úsudky a jen vyjadřuje svůj politický názor, politickou kritiku, která je povolená. Doslova říkal, že jsou to běžné a ničím výjimečné výroky.

Bombicův právník se pak víc rozpovídal na YouTube.

„Kauza Bombic je kauza politická, kauza mediální. Média se na tom živí. Média totiž nedokážou produkovat žádný vlastní obsah, jen parazitují na příbězích ostatních.“ David Lindtner, advokát Daniela Bombice (YouTube, Rozhovory s Mimi Šramovou, 30. 4. 2025 )

Mluvil na youtubovém kanálu Mimi Šramové, což je podle jednoho staršího článku na serveru Aktuality.sk jedna z nejznámějších tváří slovenské dezinformační scény. Už jste říkala, že na Bombice byly vydány tři mezinárodní zatykače. Na základě jednoho z nich ho taky zatkli policisté v Londýně, protože žil dlouhá léta ve Spojeném království. Jak se pak dostal na Slovensko? V tuto chvíli je ve vazbě právě tam.

Přišel na Slovensko začátkem letošního roku a přiletěl vládním speciálem. Po příjezdu na Slovensko ho čekala cela předběžného zadržení a série výslechů.

Počkejte, když přiletěl vládním speciálem, to znamená, že vláda za ním poslala letadlo do Velké Británie?

Ano, přiletěl vládním speciálem a byla to jedna z věcí, které vyvolaly rozruch. Ptali jsme se, jestli bylo nutné použít vládní speciál, proč nemohl použít komerční linku, ale Úřad vlády na to, pokud se nemýlím, doteď neodpověděl, přinejmenším se k tomu nevyjádřil.

„Danny Kollár je jasnou obětí tlaku na svobodu projevu. Všechny ty věci, já jsem si dal tu práci, abych se na to podíval, jsou v zásadě násilně přetavené do podoby trestného činu.“ Robert Kaliňák, slovenský ministr obrany, Směr (Infovojna, 3. 10. 2024)

Vybavuju si výrok ministra vnitra, že mezinárodně hledaný člověk přece nemůže letět běžnou linkou, že to je koordinované s Interpolem. Jaké jsou tedy vazby Daniela Bombice na vládu, vládní stranu Směr a jaký má vztah s vládními představiteli?

Můžeme najít vícero propojení mezi Danielem Bombicem a nejsilnější vládnou stranou Směr – sociální demokracií. V první řadě Bombicův advokát David Lindtner, který ho zastupuje u soudu, je poradce premiéra Roberta Fica a také působí v advokátní kanceláři Roberta Kaliňáka, který je místopředsedou vlády a zároveň ministrem obrany. Tato advokátní kancelář dokonce pronajala Bombicovi i byt, takže mu zabezpečila bydlení. Několik politiků ze Směru, například premiér Robert Fico, vedoucí Úřadu vlády nebo někteří europoslanci ze Směru byli jeho hosty na youtubovém kanálu, který Bombic kdysi založil a vysílal ještě z Londýna. Právě na tomto kanálu, který byl v mezičase zrušen, tito politici vedli nějakou diskuzi.

Slovenský úřad vlády v minulosti mimo jiné napsal, že výsledek Bombicova trestního stíhání ovlivní vnímání hranic svobody slova na Slovensku, čímž de facto přejímá i rétoriku Daniela Bombice, který tvrdí, že je tu svoboda slova, tak proč by si nemohl říkat, co uzná za vhodné? Zmiňovala jste lidi z vládního Směru, kteří vystupovali nejméně v jednom videu na YouTube, ale jsou tu i jiní jejich straničtí kolegové. Například místopředseda Ľuboš Blaha tvrdí, že pokud se prokáže, že na prokuratuře funguje sionistická mafie, která se údajně mstí za oprávněnou kritiku Izraele, což říká v souvislosti s případem Bombice, bude to největší skandál v novodobých dějinách Slovenska. Jak to myslí?

Asi nebudu komentovat názory pana europoslance Blahy, protože je to jeho politický názor. Každopádně reakce Blahy v souvislosti s Bombicem už asi moc lidí na Slovensku ani nepřekvapí, protože minimálně v otázce svobody slova, o které se nekonečně diskutuje, mají zřejmě Blaha s Bombicem podobný názor.

Bombic budí rozruch

Ještě se ale musím doptat komentář publicisty Martina M. Šimečky v Respektu. Je otcem opozičního lídra Michala Šimečky a píše, že vládní strana Směr si přivlastnila, a to doslova cituji, kromě Daniela Bombice i antivaxera Petra Kotlára.

„Lidé, a z nich dnes už mnozí pacienti, mají plné právo se informovat, proč jim byla podána genová terapie, která má přinutit jejich tělo produkovat toxin.“ Peter Kotlár, poslanec Národní rady SR (YouTube Startitup, 29. 4. 2025)

To je muž, který by si možná zasloužil i samostatnou epizodu Vinohradské 12. Má na starosti pověřování postupu státu během covidu. Proslul jako popírač pandemie, očkování podle něj může způsobit rakovinu. Máte na to nějaké vysvětlení?

Mohu to komentovat jen ze svého reportérského pohledu, ale například v případě Kotlára se premiér vyjádřil v tom smyslu, že zdravě provokuje a nebojí se otvírat nebo přinášet důležitá témata. Skutečný motiv si nedovolím hodnotit. To, co za tím vidí například opozice, je, že premiér těmito lidmi překrývá jiné věci, které Slovensko v současnosti trápí anebo se jimi lidé zabývají, například zavedení transakční daně.

Opozice říká, že Fico tím odvádí pozornost jinam?

To je dlouhodobý názor opozice. Pokud přijde například tisková konference Petra Kotlára, následně se ho zastane premiér Robert Fico, tak ano, jedna z reakcí opozice je taková, že tématy, jako je zpochybňování očkování, se zakrývají jiná, důležitější témata.

Opoziční lídr Michal Šimečka z Progresivního Slovenska se k Bombicovi loni vyjadřoval, takto o něm mluvit na stanici TA3:

„Vždyť je trestně stíhaný, vydal se na něj zatykač, protože ty věci se vážou na násilí a jsou nenávistné. (...) Nadává lidem do antisemitů, novinářkám říká, že jsou neplodné, zveřejňuje telefonní čísla...“ Michal Šimečka, poslanec, Progresivní Slovensko (TA3, 16. 6. 2024)

Vládní koaliční partneři premiéra Roberta Fica tomu rozumí, že se někteří lidé ze Směru zastávají Bombice nebo že vláda má člověka pověřeného prověřováním postupu Slovenska během covidu, který proslul jako popírač pandemie?

Koalice je rozdělená spíš v případě zplnomocněnce pro prošetření pandemie Petra Kotlára. Tam vidím větší rozdělení koalice než v případě Daniela Bombice, protože zejména mezi stranami Hlas a Směr, mezi jednotlivými politiky je vidět názorový pohled na práci Kotlára. Spíš v tom vidím politickou rozdílnost než u Bombice, minimálně ve vyjádřeních.

Rozumím tomu, ale co jsem četl na serveru Aktuality.sk, se u Bombice už rozhádali i bývalí spojenci. Jeden z dřívějších poradců Roberta Fica nerozumí tomu, proč Fico koná tak, jak koná. Znamená to, že v tom někteří lidé ze Směru zůstávají víc osamocení než u jiných otázek?

Ano, řadu lidí možná překvapilo, když bývalý poradce premiéra kritizoval Úřad vlády i Bombice. Myslím, že doslova řekl, že se ve Směru museli úplně zbláznit, když ho Úřad vlády hájí. Na druhou stranu je třeba připomenout, že Roberta Fica už v minulosti také kritizoval.

Pak je tu slovenská veřejnost, o kterou jde především. Jak Slováci a Slovenky vnímají Bombice? Vadí jim, jak se projevuje, nebo naopak rozumí jeho pohledu, že máme svobodu slova, tak si přece můžu říkat, co chci?

V otázce Bombicova chování je společnost rozdělená na dvě části. Bombic si především drží fanouškovskou základnu na svém telegramovém kanále, kde mu roste počet příznivců a kde ho dlouhodobě sledují. Jednou za čas si ho lidé všimnou i přes média, například když se objevil v Národní radě nebo v přímém přenosu politické relace soukromé televize. Informace o něm se občas mihnou i v běžných mainstreamových médiích, ale se svými fanoušky komunikuje především na Telegramu. Při posledním soudu jsem ale měla pocit, že přišlo před budovu na jeho podporu méně fanoušku než v únoru, když se rozhodovalo poprvé. Lidé z té druhé skupiny ho odsuzují, říkají, že takové chování nepatří do slušné společnosti, přiklánějí se k názoru, který zazněl z úst předsedkyně senátu u posledního stání Nejvyššího soudu, že svoboda projevu musí být nějakým způsobem kontrolovaná a musí se držet základních principů slušnosti. Drží se toho, že extrémistické projevy do slušné společnosti nepatří. Slyšela jsem to i od lidí, z nichž někteří se v únoru také přišli podívat k soudu a zastávali tento názor.

Budí rozruch a rozpory na Slovensku taky role a vyjadřování některých lidí ze Směru?

Myslím, že ano. Všimla jsem si toho hlavně v komentářích na sociálních sítích, kde se k tomu lidé vyjadřují a nesouhlasí s tím, aby koalice podporovala Bombice, nějakým způsobem se k němu vyjadřovala a věnovala mu vůbec pozornost.

Co teď? Pokračuje vyšetřování? Teď by se asi mělo čekat na přípravu obžaloby, pokud se už tak děje. Máte o tom nějaké informace?

Bombic je teď ve vazbě, vyšetřování pokračuje a každý měsíc může požádat o propuštění z vazby, případně prokurátor může rozhodnout o tom, že ho z vazby pustí. Co jsem zachytila v médiích, tak jeho obhájce zároveň řekl, že se obrátí na Ústavní soud. Chtějí zpochybnit, že Bombic porušuje zákaz nepsat nenávistné projevy, a chtějí se ohradit i proti nošení elektronického náramku.

To znamená, že pár dní staré rozhodnutí Nejvyššího soudu na Slovensku, že by stíhaný Bombic měl být dál vyšetřován ve vazbě, nemusí být trvalé, ale za měsíc můžou být věci úplně jinak?

V této chvíli neumíme říct, jak to dopadne. Faktem ale je, že vyšetřování pokračuje, a tím pádem se na Bombice nemůžeme dívat jako na odsouzeného člověka.

