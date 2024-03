Extremisté napadli diktaturu. Přes Ukrajinu by útočníky museli pustit nejdřív Rusové, tvrdí analytik

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotním projevu naznačil spojení Kyjeva s útokem v Krasnogorsku u Moskvy, kde v pátek zahynulo nejméně 130 lidí. K útoku se přitom přihlásil Islámský stát. „To by museli být útočníci úplní hlupáci,“ říká pro Český rozhlas Plus bezpečnostní analytik Otakar Foltýn o teorii, že by útočníci prchli na Ukrajinu. „Okno pro útěk by totiž musely vytvořit ruské ozbrojené složky,“ dodává. Rozhovor Praha/Moskva 12:00 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Co říkáte na projev Vladimira Putina, ve kterém tvrdil, že útočníci chtěli utéct přes Ukrajinu?

To je samozřejmě čistá fantasmagorie. Čistě technicky si představte, že takový útok by spáchali představitelé Islámského státu a následně jeli na to nejstřeženější místo, kde je nejvyšší pravděpodobnost, že budou zadrženi ruskými bezpečnostními složkami, místo aby zvolili bezpečnou cestu někam do střední Asie? To by museli být úplní hlupáci.

Nemluvě o tom, že pohádky, jak Ukrajina měla někde vytvořit okno, aby mohli projít – to by to okno musely především vytvořit ruské ozbrojené složky, které jsou na linii včetně Brjansku. Takže jestli měly útočníky propustit ukrajinské složky, tak první by musely být ty ruské.

Každého soudného člověka musí okamžitě bouchnout do očí, že tohle je nesmysl.

Druhá věc ovšem je, jak to slouží informačním operacím ruské diktatury vůči vlastnímu obyvatelstvu. A tady souhlasím, že to slouží velmi dobře. Ani nemusíte říct, že to udělala Ukrajina.

Bohatě stačí, že vypustíte mnoho klidně i vzájemně si odporujících narativů. A populace, která je natolik zmatená propagandou, že věří tomu, co slyší, si z toho vybere tu konspiraci, která jí v ten okamžik vyhovuje. Společným jmenovatelem je vyvolat strach nenávist. A tohle bohužel funguje.

K čemu vlastně došlo během útoku? Je ještě brzo na to, abychom mluvili o možných motivech útočníků?

Je čím dál pravděpodobnější, že se skutečně jednalo o příslušníky Islámského státu. Každopádně je zjevné, že to byli islamističtí teroristé.

To znamená, že jedna extremistická ideologie, konkrétně islamismus, napadl obdobně zvrhlou ideologii, v tomto případě ruskou diktaturu. A bohužel to udělali standardní formou zabíjení civilistů.

Motivy jsou v tomto případě u islamistů velmi jednoduché. Je to získání maximální publicity. Protože aby mohli zvýšit rekrutaci dalších extremistů a získali peněžní prostředky od podporovatelů, tak musí být vidět.

A pokud to udělají tímto způsobem, tak viděni samozřejmě jsou. Už druhý den (v neděli – pozn. red.) běží v médiích masivní zvýrazňování a multiplikace toho, co se stalo. Takže zviditelnění jim skutečně vyšlo.

Takže islamisté si myslí, že by mohli získat nějaké následovníky právě v Rusku?

To si jenom nemyslí, tak to prostě je. Rusko je typické tím, že zejména na Kavkaze potlačuje etnické menšiny, které jsou muslimského vyznání.

To na jednu stranu generuje obrovské komunity menšin například v Moskvě, kde je největší muslimská populace v Evropě, pokud nepočítáme Istanbul. Muslimská menšina je na vzestupu nejen v Moskvě, ale ve velké části evropského Ruska.

Na Kavkaze ruský tlak generuje islámské radikály, v Čečensku například fungují dodneška.

Je paradoxní, že významná část neregulérních oddílů, které bojují na straně Ruska proti Ukrajině, jsou muslimové. A zároveň tu jsou islamističtí radikálové, kteří bojují proti Ruské federaci.

Takže to není o tom, že by vznikaly extremistické oddíly v Rusku. Už tam dávno jsou.

Může to být i tak, že muslimové pocházející z Ruska, kteří bojují na frontě proti Ukrajině, pocházejí z chudších poměrů? Může být i tohle pro islamisty motiv, aby tak tvrdě udeřili právě v Moskvě?

Za prvé bych to vůbec nespojoval s Ukrajinou. Pakliže se jedná, a velmi pravděpodobně ano, o útok islamistických radikálů, tak to s Ukrajinou nemá společného zhola nic.

Ne, ne. Vy jste říkal, že často Rusové rekrutují muslimy, kteří žijí na ruském území a jsou ruskými občany. Na tuto souvislost jsem se ptal.

Tato souvislost je samozřejmě velká. Dokonce drtivá většina ruských vojáků, kteří jsou aktuálně rekrutováni do ruské armády, pocházejí z těch nejchudších vrstev.

Ale tohle není typické jenom pro muslimskou menšinu, ale i pro samotné Rusy. Většina z nich je z velmi špatných sociálních poměrů, zpravidla z vesnického prostředí s mimořádně nízkou sociální mobilitou a podobně.

A právě na to jsem se ptal. Jestli třeba islamisté, kteří pravděpodobně stojí za tímto útokem v Moskvě, nemůžou sázet na určité rozčarování muslimské menšiny v Rusku kvůli válce?

Ne nezbytně kvůli válce. Radikalismus ze strany muslimů je součástí ruského bezpečnostního prostředí už od 19. století. Jinými slovy od doby, kdy Rusko připojovalo čím dál větší části Kavkazu. Přímo to nesouvisí se současnou válkou proti Ukrajině.

Koneckonců i předchozí útoky, ať to bylo divadlo na Dubrovce (v roce 2002 – pozn. red.), to bylo velmi podobně provedeno jako dnes v Moskvě, nebo na školu v Beslanu (v roce 2004 – pozn. red.), souvisely s dlouhodobým problémem muslimské menšiny uvnitř Ruské federace. A malá část z této menšiny generuje teror, jak to dělá už desítky let.