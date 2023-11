‚Mezinárodní společenské hnutí LGBT‘ je podle Ruska extremistická organizace. Ve skutečnosti neexistuje

Ruské ministerstvo spravedlnosti minulý týden požádalo nejvyšší soud, aby prohlásil „Mezinárodní společenské hnutí LGBT“ za extremistickou organizaci. Žádná taková organizace ale ve skutečnosti neexistuje, upozorňuje na svém webu Rádio Svoboda. SVĚT VE DVACETI MINUTÁCH Moskva 16:48 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2022 byl v Rusku přijat zákon zakazující „propagaci netradičních sexuálních vztahů a pedofilie“ (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

I přesto ministerstvo ve své žádosti tvrdí, že v činnosti domnělého hnutí byly zaznamenány rysy a projevy extremistického charakteru, včetně podněcování sociální a náboženské nesnášenlivosti.

Podle Rádia Svoboda jsou ruští obránci lidských práv přesvědčení, že se jedná o další v řadě diskriminačních opatření omezujících práva LGBT lidí a že bude bezesporu přijato. Proto se už dnes snaží odhadnout, jak se odrazí v každodenním životě LGBT komunity.

Diskriminace LGBT+ komunity

Pronásledování jejích členů ze strany Putinova režimu začalo už v roce 2013. Tehdy byl přijat první homofobní zákon o takzvané „gay propagaci“ mezi nezletilými. Ruští obránci lidských práv předpovídali, že je to teprve začátek diskriminace LGBT.

Měli pravdu. V roce 2022 byl přijat zákon zakazující „propagaci netradičních sexuálních vztahů a pedofilie“ – tentokrát už mezi dospělými. Po přijetí legislativy musela knihkupectví a knihovny stáhnout knihy, na které se mohl zákaz teoreticky vztahovat. Televizní stanice a streamingové servisy začaly z filmů, seriálů a her odstraňovat všechny zmínky o homosexuálních vztazích, a dokonce i vyobrazení duhy.

Letos v létě Vladimir Putin podepsal zákon o zákazu „změny pohlaví“. Od té doby je v Rusku zakázáno měnit v občanském průkazu údaj o pohlaví a provádět operace spojené s genderovou tranzicí. Lidé, kteří si označení pohlaví změnili již dříve, si nesmějí adoptovat děti.

„Podle ruské legislativy ministerstvo spravedlnosti nemůže požadovat zákaz nějakého hnutí jako celku. Nemůže zakázat například hnutí za rovnoprávnost, feministické hnutí nebo hnutí proti potratům,“ cituje Rádio Svoboda právníka Maxima Oleničeva, spolupracovníka lidskoprávního projektu Pěrvyj otděl.

Neexistující organizace

„Mezinárodní hnutí LGBT“, které se vláda snaží zakázat, je podle Oleničeva zcela mýtickou organizací a ministerstvo nemá žádné důkazy, že reálně existuje. Resort by musel prokázat, že organizace provedla ustavující členskou schůzi, schválila stanovy a zvolila správní orgány.

Advokát doplňuje, že Rusko přesto v posledních letech běžně zakazuje i organizace, pro jejichž existenci chybí důkazy. Jako příklad uvádí organizaci Columbine spojovanou s hromadným násilím ve školách, která byla v Rusku prohlášena za teroristickou.

Za extremistickou organizaci soud prohlásil také subkulturní mládežnické hnutí AUE, které romantizuje svět organizovaného zločinu. Existenci ani jedné z těchto organizací přitom státní orgány nemohly doložit jednoduše proto, že neexistují, podotýká Oleničev.

O přidělení statusu zakázané extremistické organizace bude soud rozhodovat na konci listopadu na uzavřeném zasedání, kterého se zúčastní jen soudce a soudní tajemník. Přirozeně se ho nezúčastní ani členové „Mezinárodního hnutí LGBT“, protože neexistuje.

Pokud bude opatření přijato, riziko soudního stíhání LGBT aktivistů podle Oleničeva okamžitě stoupne. A třebaže formálně může zákon zakázat jen činnost konkrétní „extremistické“ organizace, hrozí, že úřady budou uplatňovat postihy na všechny akce a společenské iniciativy spojené s LGBT.

Policie bude moci například prověřovat, zda LGBT aktivisté používají symboliku extremistické organizace. Nikdo ale nebude vědět, které obrázky či loga dostanou tuto nálepku, protože znění textu soudního rozhodnutí zůstane utajené.

Oleničev doporučuje LGBT aktivistům, aby si zavčasu vyčistili účty na sociálních sítích. První porušení zákona o extremismu bude posuzováno jako přestupek, ale opakované může vést k obvinění z trestného činu se sazbou až do čtyř let odnětí svobody a pokutou do milionu rublů.

Před volbami

Rádio Svoboda spojuje načasování této homofobní iniciativy především s nadcházejícími prezidentskými volbami. Třebaže proběhnou až v březnu příštího roku, Putin už dnes rozehrává všechny vhodné politické karty a sázka na tradiční hodnoty se mu dlouhodobě vyplácí.

Marija Sabuntajevová, psycholožka, která se orientuje na práci s LGBT klienty, se stejně jako většina ruských LGBT aktivistů domnívá, že cílem protiextremistického opatření je hledání nepřítele.

„Když se lidem nabídne vhodný ‚vnitřní nepřítel‘, vláda už nemusí dělat vůbec nic. Zkrátka se udržuje u moci a tváří se, že koná dobro,“ cituje Rádio Svoboda Sabuntajevovou.

Pokud bude předložený návrh přijat, za extremistické může být podle ní v budoucnu označeno jakékoliv LGBT hnutí. Bude stačit odznáček s duhou, soukromé přiznání, že je člověk gay nebo v minulosti prodělal změnu pohlaví. Ale co přesně bude stíháno se podle ní zatím odhadnout nedá – nastat může cokoliv, uzavírá slovy aktivistky Rádio Svoboda.