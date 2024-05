Extrémní vedra v Dillí? Ani to indické veřejnosti nepřibližuje klimatickou změnu, říká velvyslankyně

Dá se říci, že indická metropole má za sebou zvlášť perný den, anebo v pokračující vlně mimořádných veder ten středeční rekord nebyl zvlášť citelný?

Citelný byl opravdu. 52 stupňů už je hodně. A byl to rekord, co si kdo pamatuje, v existenci hlavního města Dillí. Horka jsou po dva týdny, jak jste říkal, to jsou velmi vysoké teploty, ale dneska (ve středu, pozn. red.) to bylo zvlášť těžké.

Jak se s takovým žárem dá vyrovnávat? Jak doléhají padesátistupňové teploty na běžný život, na dopravu, na chod úřadů, škol, zdravotnictví a tak dále?

Těch 52,3 stupňů nebylo po celém Dillí, to bylo v určitých místech. Ale jestli je 49 nebo 50, to asi na pocitech lidí nemění. Úřady vyhlašují takzvaný red alert, to znamená červený alert, kdy doporučují, aby lidé zůstávali doma, nevycházeli.

Ale úřady, školy a doprava fungují normálně. Jediné, co jsme zaznamenali cestou do práce, je, že je menší provoz. To znamená, nejsou takové špičky a zácpy. Znamená to, že tedy lidé opravdu zůstávají v klimatizovaných prostorách nebo ve stínu, pokud můžou.

V Indii je samozřejmě spousta lidí, kteří si nemohou dovolit klimatizaci a být v těchto klimatizovaných místech, žijí v chudších částech měst ve slumech. Jak se s tím vyrovnávají oni?

Každý, jak může. Skrývají se ve stínu, velmi často nosí mokré pokrývky, různé látky namočené ve vodě na hlavách, ovívají se. Většina z nich už má alespoň ventilátory ve svých domovech. Takže jak kdo umí, tak se s tím snaží vyrovnat.

Indové, zejména v Dillí, jsou zvyklí na horka, ale tady to je mimořádné. A hlavně je to brzy. Ještě není ani konec května. Takové horko bývalo někdy v polovině června.

Výpadky elektřiny

Úřady také vyzývají obyvatele, aby šetřili vodou. Hrozí bezprostředně nedostatek vody?

Zatím jsme nic takového nezaznamenali, dokonce po ulicích v tom největším horku jezdily speciální cisterny, které postřikovaly chodníky i lidi, kteří se na nich nacházeli.

Co teda ale zaznamenáváme velmi často, jsou výpadky elektřiny, což má zase dopad na klimatizaci. Také nám kolabují počítače a spojení třeba s Prahou nebo emaily přestanou chodit každou chvíli. Ale hlavně se tedy přerušuje dodávka elektřiny.

Odborníci připisují brzkou a výraznou vlnu veder v letošním roce i klimatickým změnám. Nakolik intenzivní diskuse se vedou v Indii právě o dopadech klimatických změn a o tom, jak se přizpůsobit těmto dopadům?

Klimatické změny jsou tady tématem diskuzí na oficiálních místech. Bylo to také velká téma předsednictví Indie v G20, takže určitě ta diskuse jede, odborníci se vyjadřují, snaží se najít východiska, jak dál.

Ale nemyslím si, že to úplně zajímá širokou veřejnost až tak, jak by asi mělo. Zatím se tyto diskuse pohybují v odborných a vládních kruzích.

To znamená, že ani ta vedra zatím pro širokou veřejnost tohle téma nepřibližují, když to tak řekneme?

Pokud to nejsou vyloženě lidé, kteří se zajímají nebo studují klimatickou situaci nebo na vysokých školách, tak určitě není tématem diskuzí občanů.

Naměřený teplotní rekord v indickém hlavním městě Dillí možná způsobila chyba přístroje, uvedla ve středu indická meteorologická služba. Teplota 52,9 stupně Celsia, kterou zaznamenala jedna ze stanic, se vymykala výsledkům na ostatních stanicích, uvedli podle agentury AFP meteorologové v tiskové zprávě. Zdroj: ČTK