Exvelvyslanec k dronům: Je to agrese, ale ne vyhlášení války. Za týden se to může stát znovu

Můžu to brát tak, že Rusko zaútočilo na Polsko?
Jednoduchá odpověď by byla, že asi ne. Pokud se podíváme na zprávu, kterou polské operační velitelství vydalo ve středu časně ráno po vniknutí ruských dronů na polské území a následné likvidaci části z nich, tak ta říká že to byl akt agrese. Na druhé straně ale říká, že k vniknutí došlo v souvislosti s útočnými kroky, které Ruská federace provádí proti Ukrajině. Když si to přeložíme, tak to znamená – víme, že jste nevletěli do Polska proto, abyste prováděli útočné bojové operace, nicméně masivnost tohoto vniknutí je věcí, na kterou nelze razantně nereagovat.
Takže byste se přikláněl spíš k názoru Minsku, že šlo o navigační omyl, anebo k názoru šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové, že to byl záměr?
Bývalý velitel polského generálního štábu Rajmund Andrzejczak řekl, myslím, že dost výstižně, že je úplně jedno, jestli to bylo A nebo B.
Prostě se to stalo.
Tím pádem je jasné, kdo je viník, to znamená Rusko. Může nám být v podstatě jedno, jestli se to stalo omylem, jestli jejich drony, které si vyrábí v poslední době na íránských licencích, jsou tak mizerné kvality, nebo jestli část z nich zabloudila kvůli krokům ukrajinské protivzdušné obrany. Šlo o masivní vniknutí, o minimálně 19 dronů potvrzených premiérem Donaldem Tuskem, někteří hovoří i o větším množství. Navíc šlo o vniknutí, které bylo opakované a trvalo v podstatě celou noc. První bylo před půlnocí a poslední dron byl sestřelen v 6 hodin 45 minut, takže to bylo více než šest hodin kontinuálního narušování polského vzdušného prostoru, tím pádem nám to může být v uvozovkách jedno. Na druhé straně mnoho analytiků říká, že v takovém množství a s danou trajektorií letů, protože většina dronů se dostala na území Polska nikoliv z území Ukrajiny, ale ze vzdušného prostoru Běloruska, to pravděpodobně mohl být manévr, jak obejít ukrajinskou protivzdušnou obranu. To všechno nasvědčuje tomu, že to byl záměr.
Z minimálně 19 ruských dronů spojenecké jednotky sestřelily nejméně tři nebo čtyři. O čem svědčí masivnost útoku?
Dovoluje to zvažovat variantu, že šlo o záměrné jednání, jehož cílem bylo testování naší připravenosti.
Severoatlantické aliance?
Myslím, že to je několik rovin testování. Na jedné straně je to test připravenosti protiletecké obrany, který byl, myslím, úspěšně zvládnutý. Za druhé to je také testování reakcí Polska a polských institucí. Víme, že Polsko je země silně polarizovaná v tuto chvíli, v náročné kohabitaci mezi vládou a prezidentem a Rusko se může o takové kroky pokoušet s nadějí, že to ještě více vybudí vnitřní rozbroje. Opět bych řekl, že od půlnoci z úterý na středu polské instituce pracují výborně v tom smyslu, že koordinace je úplná a premiér a prezident mluví jedním hlasem. Za třetí myslím, že to je testování toho, jak bude reagovat už ne Polsko, ale Severoatlantická aliance.
Zasahovaly nejen stíhačky Polska, ale i Itálie a Nizozemska, jak jsem se dočetl.
Ano, stíhaček bylo ve vzduchu více. Polské velitelství děkovalo nizozemskému letectvu a minimálně část sestřelů byla údajně provedena nizozemskými F-35, protože jsou lépe uzpůsobené k likvidaci dronů než starší F-16, kterými disponuje Polsko. I z tohoto hlediska bych řekl, že test vyšel špatně pro Rusy a dobře pro nás.
Co se stalo se zbývajícími drony, které spojenecké stíhačky nesestřelily? Vrátily se zpátky do Běloruska?
Informace zněla tak, že sestřelovány byly drony, jejichž trajektorie vytvářela potenciál pro ohrožení například lidských obydlí. Teď bych spekuloval, ale probíhá celostátní pátrání po troskách ruských dronů, víme, že minimálně jeden doletěl poměrně hluboko do polského vnitrozemí až do Lodžského kraje.
200 až 250 kilometrů od Ostravy.
Ano. Nakonec mu došla baterka, palivo, nebo na co drony létají. Každopádně sestřelena byla jen menší část. Nedokážu říct, jestli jsme schopni dohledat všech 19 dronů a jestli se část z nich nezvládla vrátit zpět do vzdušného prostoru Běloruska.
Odpověď Varšavy
Některé drony při dopadu na polské území zasáhly rezidenční objekty, domy....
Jeden.
Některé spadly do polí, nejsou zatím hlášené žádné oběti. Jak to Poláky a Varšavu vyděsilo, že se něco takového může stát a že se to stalo?
Na jedné straně to bylo dramatické probuzení. Byla to akce bezprecedentního rozsahu v dosavadních třech letech. Na straně druhé myslím, že Polsko je tak trochu zvyklé na to, že je terčem nejrůznějších hybridních operací ze strany Ruské federace. Začaly už několik měsíců před plnou invazí na Ukrajinu, už v létě 2021, kdy začala krize na polsko-běloruské hranici, a pokračují. V podstatě není měsíc, aby se v Polsku neřešila kauza nějaké odhalené sabotážní sítě. Už je i několik dokumentárních filmů o tom, jakých metod Rusové využívají pro to, aby verbovali vykonavatele sabotážních akcí.
Dělají to na sociálních sítích, pak jim dávají příkazy, co mají udělat.
A stále běží velmi napjatá situace v Baltském moři, kde opakovaně dochází k incidentům týkajícím se například ruských lodí a letadel. Stav určité hrozby tedy je přítomen. Události z noci z úterý na středu jsou bezprecedentního rozsahu, a proto myslím, že představují velmi silnou připomínku, že to nemáme brát na lehkou váhu.
Už jste zmiňoval, že velká část dronů přiletěla z Běloruska, a Rusové s Bělorusy teď pořádají u hranic cvičení Západ 2025, respektive jeho ostrá fáze se má spustit příští týden, ale už se tam šikují. S ohledem na to, co se stalo v noci na středu, je toto přímé ohrožení NATO, respektive mohou to Poláci tak vnímat?
Cvičení jsou pravidelná, nicméně poslední se konalo na podzim roku 2021 a všichni víme, co bylo pak. Ruské jednotky, které se cvičení účastnily, zůstaly na území Běloruska a následně provedly invazi na Ukrajinu. To je kontext, který absolutně nelze opomíjet a brát ho na lehkou váhu. Jestli to je psychologická příprava na nějaké další kroky, tady nezodpovíme. Pevně doufejme, že ti, kteří by na to měli mít odpověď, ji mají. Ale určitě to může být element psychologické války vůči NATO, posilování pocitu ohrožení, nejistoty a tak dále. Může to být element určitého trollování. Vezměme si jednu zajímavou souvislost. Přesně před týdnem byl polský prezident Karol Nawrocki v Bílém domě, kde mu Donald Trump potvrdil, že Spojené státy hodlají zachovat svoji vojenskou přítomnost v Polsku, a mohou ji dokonce posilovat. Takže element mírného trollingu směrem k Bílému domu bych taky nevylučoval, gesto ve stylu – podívej, ty tady dáváš Polákům nějaké záruky, ale my máme stejně v rukou víc karet. To jsou všechno souvislosti, které je třeba brát v potaz, a vojenské cvičení znásobuje váhu události z tohoto týdne.
Říkáte, že je to o hledání odpovědí. Má už Varšava nějakou? Posiluje například vojenskou přítomnost u svých hranic s Běloruskem?
Vojenská přítomnost je permanentní. Polsko je v procesu velké modernizace své armády, přenášení hlavní tíhy armádní infrastruktury na východní hranici. Pamatujme, že Polsko stejně jako ostatní země komunistického bloku mělo původně vojenskou infrastrukturu v podstatě pouze na západních hranicích, protože podle minulého režimu jsme měli bojovat tam. Teď v souvislosti s vniknutím do polského prostoru byli všichni postaveni do stavu pohotovosti, včetně vojsk teritoriální obrany a tak dále. Polsko také dlouhodobě staví síť opevnění na hranicích s Běloruskem a Ruskem, takže jde o kontinuální proces, který ale trvá.
Po útocích, respektive náletu ruských dronů na polské území…
Myslím, že můžeme říkat útocích.
Můžeme?
Nic proti tomu nemám. Jak říkám, byl to akt agrese nezávisle na tom, jestli se stal pouze omylem, z části omylem, nebo záměrně.
Polští politici vyzývali bezprostředně poté k aktivaci článku 4 Washingtonské smlouvy Severoatlantické aliance. Co to bude znamenat?
To je konzultační článek, to znamená, pro případ pocitu ohrožení některého z členských států. Není to článek 5, který se týká agrese na jeden z členských států. Tím se vracíme k uchopení toho, co se nad Polskem tu noc stalo. Podstatné je, že je potřeba tuto událost využít k tomu, abychom našim spojencům více na západě opět připomenuli zásadnost posilování východního křídla NATO. To je bohužel věc, která ne vždy je všeobecně přijímána ve všech hlavních městech. Čím dál od ukrajinsko-ruské fronty, tím hůř se to má s pochopením pro akutnost této hrozby. Myslím, že aktivace článku 4 má přesně tomuto sloužit.
Budou řeči stačit? Proč ne aktivace článku číslo 5?
Protože článek 5 je poslední záchrana.
Na něj je podle vás příliš brzy?
Je na něj příliš brzy, protože, drony vnikly, vytvářely ohrožení pro polská obydlí, nicméně neprováděly žádné bojové operace. Není to vyhlášení války ve standardním smyslu. Myslím si, že by to bylo kontraproduktivní, článek 5 by se nepovedlo aktivovat, protože většina zemí by řekla, že to nesplňuje podmínky agrese.
Mluvil jste o setkání Karola Nawrockého, polského prezidenta, s Donaldem Trumpem v Bílém domě. Díval jsem se hned ve středu ráno na hlavní americké zpravodajské online servery a nikde tento incident nebyla zpráva číslo 1. O čem to svědčí? Spojené státy jsou součástí Severoatlantické aliance, budou u rozvorů aktivovaných článkem 4?
Musí být. Víme, že Amerika žije svým vlastním životem a je v tuto chvíli hodně zahleděná sama do sebe. Pro mě je klíčové to, že se v průběhu dne objevilo vyjádření generála Grynkewiche, vrchního velitele spojených sil v Evropě, což je de facto nejvyšší představitel amerického státu v Evropě v tuto chvíli, který se k incidentu vyjádřil naprosto jednoznačně. Myslím, že jeho vyjádření ukazovalo na podstatu věci.
„Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě a Velitelství spojeneckých sil pro operace jsou v úzkém kontaktu a koordinaci s Polskem a dalšími spojenci ohledně dronů, které vstoupily do polského vzdušného prostoru. NATO na situaci reagovalo rychle a rozhodně, čímž prokázalo svou schopnost a odhodlání bránit území spojenců.“
generál Alexus Grynkewich, vrchní velitel sil NATO v Evropě (Reuters 10. 9. 2025)
Grynkewich říká, že vzniklo ohrožení, byly to kroky, které jsou nepřípustné, a my jsme reagovali, tečka. Nic víc není potřeba, protože to je řeč, které Rusové rozumí. Vytvořili hrozbu a my jsme zmáčkli spoušť, nebáli jsme se toho. To je podle mě nejdůležitější poselství z této noci.
Evropa nerozhodná
Jak rozumí Rusové tomu, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová mluví o solidaritě s Polskem a mezi tím se maďarský ministr zahraničí schází v Minsku s potentáty, třese si s nimi rukou a mluví o potřebě dialogu? To je trochu názorová roztříštěnost Evropské unie.
Mimochodem Viktor Orbán taky vyjádřil solidaritu s Polskem.
Tak vidíte, je to tedy názorová roztříštěnost i uvnitř maďarské vlády.
Myslím, že názorová roztříštěnost v Evropě v těchto věcech mnohem přesahuje Maďarsko nebo Slovensko, o kterých se často mluví, ale které s veškerou úctou k těmto zemím nemají sílu na to, aby zásadně zvrátily směřování ať už Evropské unie, nebo takzvaného kolektivního Západu. Myslím, že máme hlubší problém, který se vrací při krizích tohoto typu opakovaně, a to znamená, že vlastně nevíme, co chceme.
Oslabuje nás to v očích Moskvy?
Určitě, protože pokud nevíme, co chceme, tak jsme neškodní. Nevíme, co chceme v tom smyslu, že poslední tři roky pomáháme Ukrajině, ale tak, abychom nepřekročili hranici, která by hrozila eskalací. Pokud se taková hranice má překročit, tak se spíše snažíme to shodit na jednotlivé země. Polsko to bohužel zažilo v posledních třech letech opakovaně, když naši spojenci v podstatě vybízeli Polsko k nějakým krokům, ale tak, aby je udělalo unilaterálně, a nikoli jako celek, jako aliance.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že veškeré informace, které Ukrajinci mají k náletu ruských dronů na Polsko, předá a že může pomoct i s výstražným systémem proti podobným útokům. Jinými slovy tím Varšavě říká, podívejte, to se může stát za týden znova?
Určitě se to může stát za týden znova, koneckonců incidenty se opakují, jednotlivá vniknutí se objevují stále častěji. Mimochodem ukrajinská vzdušná obrana odvedla v souvislosti s útokem z úterý na středu neuvěřitelnou práci. Myslím, že měli 80% nebo 85% úspěšnosti zásahu.
V souvislosti s Polskem se bavíme o 19 dronech a Ukrajinci skoro každý den likvidují stovky takových.
Myslím, že byla řeč o 450 dronech celkem, které směrem na Ukrajinu vzlétly. Je jasné, že Ukrajina se snaží hrát svoji politickou hru v této věci, to znamená maximálně zapojit státy NATO do konfliktu. Znovu se objevila myšlenka nárazníkové zóny, která by vznikla v ukrajinském vzdušném prostoru, aby šlo lépe chránit teritorium NATO. Z technického vojenského hlediska to dává logiku, protože pokud reagujeme až v okamžiku, když se dron nebo raketa objeví na území NATO, tak reakční čas je v milisekundách nebo sekundách. Na druhé straně to, co z technického nebo vojenského hlediska dává smysl, nemusí dávat smysl z politického úhlu pohledu, respektive jsou to rozhodnutí, ke kterým viditelně nikdo v Severoatlantické alianci není zatím připravený.
Jaká vůle je teď v Polsku mít po ruce jaderný arsenál? Protože bývalý polský prezident zmínil, že by si dovedl představit atomové hlavice Spojených států na polském území. Jak na to nahlíží současná hlava státu a je v tom s vládou v jednotném postoji?
Nahlíží na to stejně. Dokonce se to objevilo v různých výstupech ze zmíněné cesty z 3. září do Washingtonu.
Může teď toto volání zesílit?
To je s velkým otazníkem. Odpověď Spojených států byla opakovaně spíše negativní, zamítavá. Musíme si uvědomit, že jaderné zbraně jsou poslední krok, ale v mnoha ohledech stále nejsme ani součástí hlavní vojenské infrastruktury NATO. I v základních věcech, jako jsou například záložní armádní ropovody nebo potrubí, které stále končí v západním Německu. Nejdříve bych vyřešil tyto věci nižšího řádu, ale praktické otázky, které se týkají plného zapojení východního křídla do infrastruktury NATO. To je totiž realističtější než nuclear sharing, ačkoliv Polsko o to bude usilovat dál, i když odpovědi budou zamítavé, protože to považuje za zásadní pojistku a další posílení amerických zájmů v regionu, což je dlouhodobě priorita polské zahraniční politiky.
Posilování východního křídla NATO se samozřejmě týká i České republiky. Víme, jaké debaty se vedou o tom, jak moc navyšovat procentuální výdej HDP na obranu jednotlivých států. Poslední otázkou se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, totiž že jeden zdronů dopadl nedaleko dálnice z Varšavy do Ostravy. Je to něco, co by mělo zásadně znepokojovat už i Čechy?
Myslím si, že mají být znepokojeni už dávno, když to tak můžu říct. To jsou incidenty, které se dějí v konkrétním sledu událostí, jenž má své kořeny už před 10, 15, 20 lety. Jeho součástí jsou i události ve Vrběticích. To, že jsme terčem nějaké formy hybridních útoků ze strany Ruské federace, je samozřejmé. Zavírat před tím oči je hloupé a nelze dělat, že to není. Naopak je dobré nazývat věci pravými jmény. Druhá věc je, a myslím, že také podstatné ponaučení z dění v Polsku, že všechny instituce, premiér, prezident nabádají hlavně ke klidu a k nepanikaření. Nemá to být důvod k hysterii, má to být důvod k tomu, abychom se přizpůsobili stávající geopolitické situaci, a to je v podstatě návrat k některým základním rysům státnosti, jako je obranyschopnost, na které jsme bohužel v posledních deseti letech úspěšně zapomněli.
V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: TV Nova, Reuters, Euro news a youtubové kanály BBC News, Donald Tusk - kanał oficjalny, Telewizja Republika, polsatnews.pl a Wirtualna Polska.