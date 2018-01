Pokuta až vězení. Dánská policie stíhá tisíc mladých lidí kvůli sdílení lechtivého videa na facebooku

„Domníváme se, že mladí lidé si moc dobře uvědomují, jaký dopad může mít sdílení takového obsahu pro oběti. Je ale možné, že neví, že je to ilegální a že mohou být stíháni pro šíření dětské pornografie,“ uvedl v prohlášení Flemming Kjærside, velitel národního centra pro boj proti kyberkriminalitě, které se na vyšetřování podílelo a jehož prohlášení zveřejnil server The Local Denmark.

Společnost Facebook nejprve upozornila americké úřady a Kodaň, o videích posléze informoval Interpol. Videa se po sociální síti rozšířila v letech 2015 až 2017.

Jedincům i stovkám uživatelů

Sdílelo je 800 chlapců a 200 dívek, z nichž většině tehdy bylo 15 až 20 let. Většina z nich videa poslala jen několika málo uživatelům, jiní ale hned několika stovkám lidí, uvedla policie.

„Tohle je obsáhlý a komplexní případ, který zabral hodně času, v neposlední řadě kvůli počtu podezřelých. K případu jsme přistupovali velmi vážně, protože s sebou nese vážné následky pro zúčastněné,“ dodal hlavní vyšetřovatel případu Lau Thygesen.

Někteří z podezřelých jsou už nyní plnoletí a byli vyzváni, aby se dostavili na policii k výslechu. Dalším ještě 18 let nebylo a s těmi policie komunikuje prostřednictvím jejich rodičů. Pokud budou shledáni vinnými, hrozí jim pokuta nebo podmínečný trest 20 dnů vězení. Po deset let by také mohli mít zápis v rejstříku trestů, napsala agentura AFP.

Ačkoliv je hranice pohlavní dospělosti v Dánsku stanovena na 15 let, v případě šíření sexuálních materiálů, na kterých jsou zobrazeny osoby mladší 18 let, jde podle dánských zákonů o distribuci dětské pornografie, upozorňuje server Telegraph.