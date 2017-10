Facebook upravil počty. Předvolební reklamu placenou Rusy vidělo až 126 milionů Američanů

Politickou reklamu zadávanou z Ruska, která měla před prezidentskými volbami v USA rozdělit americkou společnost, mohlo na facebooku shlédnout 126 milionů Američanů. V pondělí to uvedl provozovatel této největší světové sociální sítě. V průběhu let 2015 až 2017 mělo podle firmy jít asi o 80 000 takových reklamních sdělení, která by se tak dostala ke zhruba polovině oprávněných voličů v USA.

