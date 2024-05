Facebookový účet muže obviněného z útoku na Fica smazala Meta. Odstranění vyvolalo dohady o komplici

Společnost Meta Platforms, která vlastní sociální síť Facebook, uvedla, že smazala účet muže obviněného z útoku na slovenského premiéra Roberta Fica. Informoval o tom portál aktuality.sk. Bratislava 22:09 21. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok v neděli řekl, že bezpečnostní složky pracují s verzí, že muž, který na Fica střílel, nejednal sám | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Facebookový profil 71letého muže, který je obviněn z pokusu o vraždu slovenského premiéra a kterým je podle slovenských médií spisovatel a aktivista Juraj C., společnost Meta zrušila v noci po středečním útoku. Sociální síť spolupracuje se slovenskými vyšetřovateli. Blíže se k věci nevyjádřila.

Střelec na Fica mohl mít komplice, tvrdí ministr vnitra. Útočníkovi po zadržení někdo smazal historii Číst článek

Provozovatelé platformy uvedli, že profil smazali v souladu s pravidly o nebezpečných organizacích a jednotlivcích.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok v neděli řekl, že bezpečnostní složky pracují s verzí, že muž, který na Fica střílel, nejednal sám. Uvedl k tomu, že už dvě hodiny po útoku měl atentátník, který byl zadržen bezprostředně po činu, smazanou historii na sociální síti Facebook a „komunikační historii“. Ministr přitom dodal, že ji nesmazal útočník na Fica a patrně ani jeho manželka.

Šutaj Eštok v neděli na tiskové konferenci znovu upozornil, že lidé, kteří schvalují útok na Fica nebo šíří nenávist na sociálních sítích, za to ponesou odpovědnost.

V úterý ministr vnitra v televizi TA3 řekl, že „jako pravděpodobnější se jeví, že útok byl zkoordinovaný s nějakou skupinou... Pracujeme s tím, že to nebyl osamělý útočník, ale že za tím probíhalo něco, co se snažíme objasnit“. Dodal, že do vyšetřování jsou zapojené i tajné služby.

Robert Fico se nadále léčí v banskobystrické nemocnici, která v úterý informovala, že podstoupil kontrolní vyšetření, je při vědomí a komunikuje.