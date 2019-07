První místo v Británii, které pohltí moře. Velšské vesnici kvůli klimatické krizi běží čas

Mohutný štěrkový val odděluje moře od vesnice. Při pohledu od vody vyčnívají přes násep jen komíny, bariéra ale neudrží mořský živel věčně.

„Připravujeme se na to, co předpokládáme, že se stane. Informujeme lidi raději dříve, než bude pozdě. Jen tak mají šanci plánovat. Mají šanci se lépe připravit.“

Lisa Gudierová pracuje na místní radnici, radí lidem, co a jak mají dělat. Čas běží. Vědci i úřady předpokládají, že současné povodňové zábrany vydrží maximálně do roku 2054. Zhruba o deset let dříve se vesnice bude muset vystěhovat.

„Máme obavy. Žije zde většina důchodců, lidé si zde koupili bydlení na penzi. Teď se bojí, co s jejich majetkem bude,“ svěřuje se obyvatel vesnice Wyn.

Těžké uvěřit

Vesnice Faibourne s necelou tisícovkou obyvatele má před sebou nanejvýš třicet let existence. Někteří obyvatelé tomu nevěří. A stěhovat se dobrovolně nehodlají.

„Nemyslím si, že bychom měli strkat hlavu do písku a tvrdit, že žádná klimatická změna není, že hladina moře nestoupá. Určitě se to ale neděje tak rychle, jak se říká. Pokud bude hladina dál růst, tak to někdy ve vzdálené budoucnosti budeme řešit. Doufám, že to bude za mnohem déle než za čtyřicet let,“ soudí Steward, který kousek od pláže provozuje karavan kemp.

Hrozba vysídlení dopadá těžce na život ospalé vesnice skryté za protipovodňovými valy. Dělnická obec vyrostla zhruba před sto lety, její obyvatelé nejsou bohatí ani dnes. Lidé tak nemají dostatek peněz na to, aby se jen tak odstěhovali jinam.

Finanční kompenzace?

„Naše země vždy pomáhala vzdáleným národům, když je postihla nějaká přírodní katastrofa. Stejně jako ostatní lidé ve vesnici jsem velmi zvědav, co bude dělat velšská a britská vláda, až taková katastrofa postihne nás,“ říká místní obyvatel Hoe.

Podle informací médií ale zatím vláda žádné finanční kompenzace neplánuje. A tak se nejlépe žije lidem, jako je James, kterým se daří vnímat blížící se zkázu se stoickým klidem. Nic jinému mu ale nezbývá. Domek ve vesnici koupil teprve před pár lety.

„Jestli se bude muset vesnice stěhovat, nic nenaděláme. Máme ještě 20, 30 let před sebou. Tak si je užijme,“ popisuje.

Bez ohledu na to, kolik roků má vesnice před sebou, ceny nemovitostí výrazně klesly už teď. A na hypotéku může každý žadatel se zdejší adresou rovnou zapomenout.