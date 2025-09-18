‚Falešné výmysly.‘ Rusko popírá zprávu o převýchově ukrajinských dětí deportovaných do Ruska
Ruské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek odmítlo zprávu Laboratoře pro humanitární výzkum americké Yaleovy univerzity (HRL) o nucené převýchově ukrajinských dětí deportovaných do Ruska jako protivědeckou propagandu plnou výmyslů a založenou na pochybných datech. Uvedla to agentura Reuters.
(HRL) ve své nejnovější zprávě nazvané „Ukradené ukrajinské děti: Uvnitř ruské sítě převýchovy a militarizace“, o které táž agentura informovala v úterý, identifikovala více než 210 míst, kam byly ukrajinské děti umístěny a podrobeny vojenskému výcviku, nucené převýchově či nasazeny do výroby dronů.
Putin mě zklamal, řekl Trump na konferenci v Británii. Měl tam jednat o zvýšení tlaku na Rusko
Číst článek
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová novinářům řekla, že zpráva vypadá jako propaganda a že Rusko má pochyby ohledně toho, jak byly shromážděny uváděné údaje. Zacharovová obzvláště polemizovala s odhadem Yaleovy univerzity, že Rusko nelegálně deportovalo nebo násilně zavleklo přibližně 35 000 dětí.
„To jsou falešné výmysly. Je škoda, že je Yale neodsoudila,“ řekla Zacharovová. „Nikdo se neobtěžuje poskytnout žádná fakta a nikdo nenese žádnou odpovědnost,“ tvrdila.
Zacharovová zpochybnila údaje ve zprávě jako „vykonstruované“ a samu zprávu označila za součást západní propagandistické kampaně, která má ospravedlnit zabavení ruského majetku v zahraničí.
Dětí mohlo být více
Ukrajina tvrdí, že Rusko nelegálně deportovalo nebo násilně vysídlilo do Ruska a Běloruska více než 19 500 dětí v rozporu s ženevskými úmluvami, ale podle HRL by jich mohlo být podstatně více.
ONLINE: Sedm osvobozených obcí a téměř sto zajatců, oznámil Zelenskyj úspěchy protiofenzivy u Dobropillje
Číst článek
Zacharovová uvedla, že jediný oficiální seznam pohřešovaných dětí, který kdy byl Rusku předán, byl seznam předaný ruské delegaci letos v červnu během jednání v Istanbulu v červnu 2025. Na něm je podle mluvčí 339 jmen.
Mezinárodní trestní soud (ICC) v roce 2023 vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou kvůli podezření z nezákonného odvlečení ukrajinských dětí do Ruska, což je válečný zločin.
Nejnovější zpráva Laboratoře pro humanitární výzkum Yaleovy univerzity je čtvrtou v řadě na téma ukrajinských dětí odvlečených do Ruska a je založena na informacích z otevřených zdrojů a na komerčních satelitních snímcích.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se vrátil do Bílého domu letos v lednu, přitom ukončila financování tohoto programu. HRL mezitím požádala veřejnost o příspěvky, aby mohla ve své práci pokračovat.