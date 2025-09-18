‚Falešné výmysly.‘ Rusko popírá zprávu o převýchově ukrajinských dětí deportovaných do Ruska

Ruské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek odmítlo zprávu Laboratoře pro humanitární výzkum americké Yaleovy univerzity (HRL) o nucené převýchově ukrajinských dětí deportovaných do Ruska jako protivědeckou propagandu plnou výmyslů a založenou na pochybných datech. Uvedla to agentura Reuters.

Moskva Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Marija Zacharovová, ředitelka odboru pro informace a tisk Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, během zasedání v kongresovém a výstavním centru Expoforum

‚Falešné výmysly.‘ Rusko popírá zprávu o převýchově ukrajinských dětí deportovaných do Ruska (archivní foto) | Foto: Maksim Konstantinov | Zdroj: Reuters, SOPA Images via Reuters Connect

(HRL) ve své nejnovější zprávě nazvané „Ukradené ukrajinské děti: Uvnitř ruské sítě převýchovy a militarizace“, o které táž agentura informovala v úterý, identifikovala více než 210 míst, kam byly ukrajinské děti umístěny a podrobeny vojenskému výcviku, nucené převýchově či nasazeny do výroby dronů.

Putin mě zklamal, řekl Trump na konferenci v Británii. Měl tam jednat o zvýšení tlaku na Rusko

Číst článek

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová novinářům řekla, že zpráva vypadá jako propaganda a že Rusko má pochyby ohledně toho, jak byly shromážděny uváděné údaje. Zacharovová obzvláště polemizovala s odhadem Yaleovy univerzity, že Rusko nelegálně deportovalo nebo násilně zavleklo přibližně 35 000 dětí.

„To jsou falešné výmysly. Je škoda, že je Yale neodsoudila,“ řekla Zacharovová. „Nikdo se neobtěžuje poskytnout žádná fakta a nikdo nenese žádnou odpovědnost,“ tvrdila.

Zacharovová zpochybnila údaje ve zprávě jako „vykonstruované“ a samu zprávu označila za součást západní propagandistické kampaně, která má ospravedlnit zabavení ruského majetku v zahraničí.

Dětí mohlo být více

Ukrajina tvrdí, že Rusko nelegálně deportovalo nebo násilně vysídlilo do Ruska a Běloruska více než 19 500 dětí v rozporu s ženevskými úmluvami, ale podle HRL by jich mohlo být podstatně více.

ONLINE: Sedm osvobozených obcí a téměř sto zajatců, oznámil Zelenskyj úspěchy protiofenzivy u Dobropillje

Číst článek

Zacharovová uvedla, že jediný oficiální seznam pohřešovaných dětí, který kdy byl Rusku předán, byl seznam předaný ruské delegaci letos v červnu během jednání v Istanbulu v červnu 2025. Na něm je podle mluvčí 339 jmen.

Mezinárodní trestní soud (ICC) v roce 2023 vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou kvůli podezření z nezákonného odvlečení ukrajinských dětí do Ruska, což je válečný zločin.

Nejnovější zpráva Laboratoře pro humanitární výzkum Yaleovy univerzity je čtvrtou v řadě na téma ukrajinských dětí odvlečených do Ruska a je založena na informacích z otevřených zdrojů a na komerčních satelitních snímcích.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se vrátil do Bílého domu letos v lednu, přitom ukončila financování tohoto programu. HRL mezitím požádala veřejnost o příspěvky, aby mohla ve své práci pokračovat.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme