Faltová: Polské kontroly na hranicích nelegální migraci do Německa nemůžou zabránit. Jde o politiku

Polsko od pondělí obnovilo kontroly na hranicích s Německem a Litvou. Opatření má podle Varšavy zabránit ilegální migraci. Uvádí, že kontroly zavedla kvůli přístupu Německa, které je na společné hranici uplatňuje už od předloňského podzimu. „Lidé do Německa často přecházejí mimo hraniční přechody. Je to spíše politický postoj pro občany Polska," říká pro Radiožurnál Magda Faltová, ředitelka Českého sdružení pro integraci a migraci. Rozhovor Praha/Varšava 20:32 7. července 2025

Rozumíte postupu polských úřadů?

Rozumím. Nicméně si nemyslím, že ten postup má příliš společného s reálným přístupem k řešení migrační situace. Jde spíš o nějakou zprávou dovnitř. V Polsku je po prohraných prezidentských volbách (ze strany vlády, pozn. red.) napětí v tématu migrace.

Nakolik podložený může být argument polské strany, že přes hranici s Německem jsou vraceni imigranti, kteří by měli zůstat v Německu? Jakých případů se toto může týkat?

Dublinské nařízení, které určuje postup jednotlivých členských států v tom, koho mohou vracet v rámci pohybu lidí v schengenském prostoru stanoví nějaká kritéria.

Situace se může týkat lidí, o kterých si Polsko myslí, že by mělo rozhodovat Německo – například o jejich žádosti o azyl. Anebo jsou to třeba lidé, o kterých si Polsko myslí, že neprošli Polskem a Německo je tam přes to vrací, že třeba mohli přejít hranici na území Česka.

A Polsko si může myslet, že nebylo dostatečně prokázáno, že přišli do Německa z Polska. Ale ze zpráv v médiích není patrné, o jakých případech se bavíme. Takže je to z mé strany spekulace.

A ty kontroly ze strany Polska tomuto můžou zabránit?

Já se domnívám, že nemůžou, ale pan premiér Tusk se zřejmě domnívá, že můžou. Polsko to staví na tom, že oni budou vědět, co se přesně při té kontrole děje, a že to tedy jsou lidé, kteří přichází na území Německa z Polska. Tím pádem bude jasnější, které si mohou převzít.

A já se domnívám, že to není ta cesta. Protože ti lidé velmi často, pokud se dostanou do Německa, přecházejí mimo hraniční kontroly. Myslím, že je to spíše nějaký politický postoj pro občany Polska.

‚Politické rozhodnutí‘

Dá se to tedy chápat i tak, že je to snaha ukázat, že Polsko bude tvrdé vůči Německu a že bude tlačit na Německo, aby zrušilo své kontroly?

Vypadá to tak, je zřejmé, že to je tématem mezi Polskem a Německem již delší dobu. Kontroly zpomalují život na hranicích a znamená to určité problémy. Takže ano, já to tak vnímám.

Zároveň to podle mého znamená také to, že se polská vláda snaží ukázat, že tedy v té věci migrace, která je velmi zpolitizovaná, něco dělá.

Polsko obnovilo kontroly nejenom na hranicích s Německem, ale také na hranicích s Litvou. Kolik migrantů míří do Polska přes tuto hranici?

Ta data nejsou k dispozici, medializované jsou jednotky případů, opravdu velmi malé počty. Ale samozřejmě to je zase otázka toho, kolik lidí na té hranici vlastně bylo zachyceno nebo se podařilo Polsku prokázat, že přišli z Litvy.

Pravdou je, že situace na hranicích mezi Polskem a Běloruskem, kudy tedy ta migrační trasa vede, je velmi dramatická – jak z pohledu dodržování lidských práv, tak i z pohledu toho, co se na té hranici děje, je neprostupná.

Takže to vede k tomu, že migrační trasa hledá jinou cestu, a ta vede v tuto chvíli přes pobaltské země. Takže tam to porozumění pro to, proč se tam ty kontroly objevily, je možná o něco větší než na té německo-polské hranici.

Plyne z toho aktuálního polského kroku něco pro Česko? A mělo by něco plynout pro Česko z toho, že Polsko znovu zavádí hraniční kontroly na hranicích s Německem?

Polsko-německá situace je spíše vnitropolitickou záležitostí a nemyslím si, že má reálně nějaký jiný smysl. To znamená, že bych neočekávala, že Česko bude postupovat stejným způsobem.

Jaké jsou v tuto chvíli ty hlavní migrační trasy do Evropy?

Myslím, že je potřeba říci, že ta čísla jsou nižší, než byla v roce minulém roce a významně nižší než v roce 2015. Ale stále to je trasa italská, případně španělská, potom turecko-řecké hranice a pak nadále západobalkánská trasa z Řecka směrem přes Balkán do Německa, Švédska apod.