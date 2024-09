Fáma o pojídání mazlíčků přistěhovalci. Jak se dostala z internetu do prezidentské debaty

Objevila se v anonymním facebookovém příspěvku, pak se jí chopili vlivní komentátoři a záhy ji v televizní debatě použil bývalý americký prezident Donald Trump. Takto se za několik málo dní rozšířilo nepodložené tvrzení, že přistěhovalci v jednom americkém městě pojídají lidem domácí zvířata. Příběh „rasistické pomluvy“ analyzoval v článku deník The Washington Post (WP). Washington 22:38 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump po debatě s Kamalou Harrisovou | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

„Ve Springfieldu jedí psy! Ti lidé, kteří přišli, jedí kočky!“ řekl Trump v pasáži věnované imigrační politice v úterní debatě s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Když mu moderátor David Muir připomenul, že místní úřady žádnou takovouto informaci nepotvrdily, odvětil: „Ale já jsem viděl lidi v televizi... jak říkají, že jim vzali psa.“

Jeho slova přišla krátce poté, co komentátoři naklonění exprezidentovi a někteří politici začali sdílet příběh, že ve Springfieldu ve státě Ohio lidem kradou mazlíčky přistěhovalci z Haiti. „Nařčení založené na nesourodých příspěvcích ze sociálních sítí, které se opíraly o fotografie a příběhy z míst daleko od Springfieldu, se za několik dní vyvinulo ve zvrácené a demagogické sdělení, které Trump v debatě předložil desítkám milionů diváků,“ napsal deník WP.

Podle společnosti NewsGuard, která mapuje šíření dezinformací, zřejmě fáma začala u příspěvku v uzavřené facebookové skupině s názvem Springfield Ohio Crime and Information. Sdělení anonymního autora uvádí, že imigranti pověsili ze stromu kočku dcery jednoho kamaráda, „jako byste to udělali při porcování jelena, a krájeli si ji na jídlo“. Uživatel dodal, že to samé se děje s kachnami a husami z místního parku.

O víkendu začali snímek příspěvku šířit uživatelé dalších platforem včetně účtů, které běžně používají rasistické výrazy, napsal WP. Jistý účet na sociální síti X s téměř třemi miliony sledujících v komentáři pod snímkem napsal, že do Springfieldu bylo „dopraveno“ 20 000 imigrantů z Haiti a „teď mizí kachny a mazlíčci“.

Šíření falešných zpráv

Někteří komentátoři do příběhu zahrnuli video, ve kterém policie zatýká ženu tmavé pleti kvůli podezření, že zabila a snědla kočku. Tento incident z minulého měsíce se ovšem odehrál ve stovky kilometrů vzdáleném Cantonu, píše WP. Jiná verze využívala fotografii černocha, který na ulici nese mrtvou husu, ani tento záběr ale nebyl ze Springfieldu a neobsahoval žádný důkaz o tom, že by vyfocený muž byl z Haiti.

Springfieldská policie v pondělí na vývoj reagovala prohlášením, že nedostala žádné „věrohodné zprávy“ o útocích přistěhovalců na mazlíčky. Ve stejný den už motiv dál šířili politici Republikánské strany včetně senátora a Trumpova kandidáta na viceprezidenta J. D. Vance. „Zprávy nyní ukazují, že lidem unášejí a pojídají mazlíčky lidé, kteří by v téhle zemi neměli být,“ uvedl.

Do Springfieldu, kde v roce 2020 žilo asi 60 000 lidí, se za poslední roky legálně přistěhovalo kolem 15 000 lidí z Haiti, které je jednou z nejchudších zemí světa. Spojené státy kvůli tamní politické krizi nabízejí Haiťanům speciální imigrační program a úřady ve Springfieldu v této souvislosti přistěhovalce lákaly na levné bydlení a volná pracovní místa.

Americká média popisují, že příliv nových obyvatel pomohl některým místním podnikům, také ale ve městě vytváří problémy. Místní komunitou otřásl zejména loňský incident, kdy přistěhovalec z Haiti řídící bez řidičského průkazu narazil do školního autobusu a způsobil smrt 11letého chlapce. Město si také začalo stěžovat, že nárůst populace vytvořil příliš velký tlak na jeho infrastrukturu.

Po rozšíření fámy o domácích mazlíčcích je ve Springfieldu citelné napětí, uvedla zpravodajka televize NBC News. Jeden z přistěhovalců, který pracuje na stavbě, v rozhovoru řekl, že od kolegů dostává dotazy, jestli jí kočky. Šéf komunitního centra podporujícího Haiťany pak vylíčil, že mu volal vyděšený kamarád, který se ptal, zda teď bude muset odejít.