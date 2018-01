Farmáři v Německu požadují odstřel 70 procent divokých prasat, chtějí zamezit šíření afrického moru

Ve snaze předejít rozšíření afrického moru prasat ze zemí středovýchodní Evropy včetně Česka požaduje svaz německých zemědělců (DBV), aby se zastřelilo sedmdesát procent všech divokých prasat v Německu. Listu Rheinische Post (RP) to řekl místopředseda svazu Werner Schwarz. Německý ministr zemědělství Christian Schmidt "inteligentní redukci stavu divokých prasat" podpořil. Berlín 20:08 12. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divoká prasata na Zlínsku ohrožuje Africký mor. (Ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Podle Schwarze je v současné situaci nutné, aby úřady povolily střílet i samice, které čerstvě porodily, a jejich selata. Utrpení, které by zvířata čekalo v případě nakažení africkým morem prasat, je podle místopředsedy DBV větší než odstřel. V rozhovoru poskytnutém listu RP Schwarz rovněž připustil, že němečtí farmáři svůj díl viny na rozšíření divočáků a to kvůli masovému pěstování kukuřice, která černé zvěři poskytuje obživu i úkryt.

Německý ministr zemědělství Christian Schmidt návrh svazu farmářů podpořil. "Inteligentní redukce stavu divokých prasat hraje ústřední roli v prevenci," řekl listu RP s odkazem na prasečí mor. Aby se dalo snížení stavu divokých prasat dosáhnout, je podle politika bavorské Křesťanskosociální strany (CSU) nutné, aby se zrušila doba hájení.

O snížení stavu divočáků v poslední době rozhodly některé spolkové země, například Bavorsko či Hamburk. Myslivcům nabízejí za zastřelené kusy i finanční odměnu.

Svaz zemědělců chce v obavě před rozšířením afrického moru prasat z Česka či Polska zavést i další preventivní opatření. Podrobně je chce představit v pátek v Berlíně. Policisté by podle DBV měli na hranicích kontrolovat za pomoci služebních psů, zda nejsou dováženy rizikové potraviny.

Lidé, kteří budou do Německa přijíždět na výpomoc při sklizni, by měli být informováni o nebezpečí šíření prasečího moru ve svých rodných jazycích a podepsat by měli příslušné poučení. Chovatelé prasat by se podle zemědělců měli postarat o čištění a dezinfekci kamionů převážejících zvířata.

Africký mor prasat není pro člověka nebezpečný, ale divočáky a domácí prasata zabíjí. Vakcína proti viru není dostupná, jedinou ochranou je prevence. První případ choroby v Česku potvrdili veterináři u dvou divokých uhynulých zvířat nalezených loni v červnu na okraji Zlína, od té doby byla nemoc nalezena u více než 190 uhynulých zvířat.

Německá média už dříve informovala, že se země na možné zavlečení afrického moru prasat připravuje. Vedle Česka nákazu na konci loňského roku ohlásily také Polsko a Ukrajina.

Čeští veterináři preventivní kroky německé strany chápou, riziko přenosu skrze lidský faktor je možné. Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček ČTK ve středu řekl, že v ČR je nemoc zatím pouze na Zlínsku, a nebezpečí přenosu do Německa je tak přibližně stejně velké jako například z Polska.