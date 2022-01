Fulbrightovo stipendium v praxi. ‚Těžko si dokážu představit, že bych dělal ještě něco jiného,‘ říká vědec

Vzdal se funkce předsedy sněmovního klubu hnutí STAN, mandát poslance ale chce vykonávat i během pobytu v zámoří. Jan Farský odlétá na osm měsíců do Spojených států, kde bude na Oregonské státní univerzitě realizovat svůj vědecký projekt podpořený Fulbrightovou komisí. Na zásadní hlasování se chce vracet do Česka. Martin Jirušek ale upozorňuje, že prestižní stipendium obsahuje limit na dobu, kterou může jeho držitel strávit mimo USA. Od stálého zpravodaje Washington 7:03 14. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oregonská státní univerzita, kde bude studovat český poslanec Jan Farský (STAN) | Zdroj: Profimedia

Martin Jirušek je na východním pobřeží v hlavním městě na Univerzitě George Washingtona na stipendium Fullbrightovy komise a v seznamu českých grantů na tento rok je přímo pod Janem Farským.

„Pro každého bez výjimky je Fullbrightovo stipendium velkým kariérním mezníkem, protože se dostane na prestižní univerzitu, na prestižní pracoviště a k informačním zdrojům, ke kterým by se normálně nedostal,“ říká pro Radiožurnál vyslanec brněnské Masarykovy univerzity, který ve Washingtonu pracuje na projektu v oblasti energetiky v mezinárodních vztazích.

„Když se člověk podívá na historii Fullbrightova stipendia – je to celosvětový program – kdo všechno na to stipendium vyjel, kdo tam působil, tak je to velice prestižní stipendium. Takže určitě kdo stipendium dostane, to není, že by ho dostal jenom tak náhodou, ale je to určitě tvrdě odpracovaná práce.“

Pochybuje o tom, že by se paralelně dokázal naplno věnovat i další činnosti.

„V mém případě si to těžko dokážu představit, protože se skutečně musím věnovat výzkumnému projektu. Samozřejmě to může být v rámci projektů různé, ale práce na projektu je tady dost náročná na to, aby to člověka zaměstnávalo. Konkrétně v mém případě to znamená, že jdu do kanceláře, pracuju, píšu texty, mám domluvené nějaké schůzky v rámci výzkumu, scházím se s lidmi, dělám s nimi rozhovory. Potom to nějakým způsobem zpracovávám, chodím do archivu, do knihoven, kde si hledám další dokumenty, které potom nějakým způsobem zpracovávám, sepisuji,“ vypočítává.

Limitovaný pobyt mimo USA

Od začátku svého desetiměsíčního Fulbrightova programu se Martin Jirušek domů do Česka nevracel. Zvažuje to na jaře z rodinných důvodů.

Z Washingtonu je to – s jedním přestupem do Prahy nebo přímým letem do Vídně či Mnichova – sice mnohem blíž a jednodušší než z Oregonu, odkud slíbil na klíčová hlasování létat Jan Farský, ale kromě pandemie nepřejí takovým cestám ani podmínky Fulbrightova stipendia.

„Obecně to asi představitelné je. Otázkou je, jak často by takovou cestu musel realizovat. A v současné době, v situaci, kdy je tady pandemie, je samozřejmě otázkou, jak by to všechno šlo logisticky skloubit,“ podotýká Jirušek.

„Prakticky to vidím, že by to mohlo být poměrně dost náročné. Nevím, jak v ostatních programech, ale třeba v mém případě je limit, jak dlouhou dobu může člověk během toho stipendia strávit mimo Spojené státy. To stipendium je nastaveno tak, že by ho člověk měl strávit právě na univerzitě ve Spojených státech a je limitováno, jak dlouho může být mimo Spojené státy. V mém případě je to 14 dní za celý desetiměsíční pobyt,“ vysvětluje kolega Jana Farského ze skupiny držitelů Fulbrightova stipendia v tomto akademickém roce.

Tolik vášní okolo @FulbrightPrgrm, až mi to teda nedalo a vyhledal jsem @MartinJirusek.



V seznamu stipendistů je hned pod @JanFar_sky, v USA od září a (na svém příkladu) vysvětluje přínos, časovou náročnost a jak je to s cestami mimo USA.



Dnes @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/lnJYkgpxqL — Jan Kaliba (@JanKaliba) January 13, 2022