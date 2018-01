Favoritem brazilských prezidentských voleb je i přes korupční skandál bývalá hlava státu Lula da Silva

Favoritem nadcházejících prezidentských voleb v Brazílii je bývalá hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva, i když byl odsouzen za korupci. Vyplývá to z průzkumu agentury Datafolha. Lula bude ale pravděpodobně nucen svou kandidaturu stáhnout a třetina voličů kvůli korupčnímu skandálu k volbám nepůjde vůbec, napsala ve středu agentura Reuters. Brazilské prezidentské volby se mají konat 7. října. Sao Paulo 21:05 31. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý brazilský prezident Lula da Silva, který byl odsouzen za korupci na 12 let | Foto: Andre Penner | Zdroj: ČTK/AP

Pokud by Lula kandidovat mohl, dostal by podle průzkumu hlas 34 procent voličů. Druhý nejsilnější z kandidátů, pravicový Jair Bolsonaro, je favoritem 16 procent voličů. Lula by jej podle průzkumu s přehledem porazil v prvním i druhém kole.

V Brazílii začal proces s exprezidentem Silvou, tisíce lidí vyrazily protestovat do ulic Číst článek

Minulý týden ovšem brazilský soud jednomyslně zamítl exprezidentovo odvolání a zvýšil mu loni vyměřený trest z devíti na 12 let. Obhajoba se hodlá odvolat. Během soudního procesu do ulic vyšly tisíce příznivců tohoto populárního politika.

Podle agentury Reuters nemá Lula kvůli jednomyslnosti rozhodnutí možnost napadnout verdikt u téhož soudu, což patrně povede k brzkému zákazu ucházet se o prezidentský úřad. Odvolání k soudu vyšší instance, které chystají jeho právníci, nebude mít na zákaz vliv a cestu ke kandidatuře mu neotevře.

Dvaasedmdesátiletý Lula da Silva, který stál v čele Brazílie od ledna 2003 do ledna 2011, je považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země. Za jeho vlády totiž tato největší latinskoamerická země zažila obrovský ekonomický rozkvět a miliony jejich obyvatel se díky jeho štědrým sociálním programům dostaly z bídy.