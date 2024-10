Favoritem voleb v Gruzii je Gruzínský sen, opozice ale může složit většinu. Prezidentka odsoudila násilí

Gruzínská proevropská prezidentka Salome Zurabišviliová odsoudila násilné incidenty, které poznamenaly sobotní parlamentní volby. Hlášeno je i porušování pravidel, kvůli němuž budou výsledky na jednom místě prohlášeny za neplatné. Favoritem voleb je vládní Gruzínský sen. Hlavní otázkou voleb však bude, zda opoziční koalice dokážou složit většinu. Tbilisi 18:04 26. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace v Tbilisi na jaře 2024 proti přijetí „ruského zákona“ | Foto: Hans Lucas, Maxime Gruss | Zdroj: Reuters

„Chci upozornit na velmi znepokojivé násilné incidenty u různých volebních místností,“ cituje agentura AFP příspěvek Zurabišviliové na sociálních sítích.

Gruzínská média informovala například o tom, že u volební místnosti na kraji Tbilisi propukla rvačka, do které se zapojily desítky lidí. Střetli se v ní stoupenci vládnoucí proruské strany Gruzínský sen s volebními pozorovateli.

Na sociálních sítích se také objevilo video z města Marneuli ležícího něco přes 40 kilometrů na jih od Tbilisi, na kterém jistý muž cpe do volební urny štos lístků. Ministerstvo vnitra podle agentury AP informovalo, že zahájilo vyšetřování tohoto případu a ústřední volební komise oznámila, že výsledky na tomto místě prohlásí za neplatné. Vláda a opozice se navzájem obviňují z tohoto incidentu.

Sobotní volby podle mnohých rozhodnou o dalším směřování Gruzie. Vláda Gruzínského snu prosazuje podle agentury DPA ve stále větší míře nacionalisticko-konzervativní politiku a orientuje se na Rusko. Varuje, že v případě vítězství opozice vypukne válka.

Opozice chce tuto jihokavkazskou zemi vést směrem k Evropské unii. Gruzie je kandidátem na členství v EU, sedmadvacítka ale kvůli politice její vlády přístupový proces pozastavila.

Gruzínský sen je u moci 12 let a podle předvolebních průzkumů ve volbách opět zvítězí. Otázkou zůstává, zda opoziční koalice, které jsou celkem čtyři, dokážou složit většinu. Nejsilnější opoziční stranou je středopravá Sjednocená národní strana bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho.

Jako proevropská strana začínal i Gruzínský sen. Ve znaku má dodnes žluté evropské hvězdy na modrém pozadí. Jeho zakladatel Bidzina Ivanišvili se začal přiklánět k Moskvě kvůli vnitropolitickému napětí a poté, co svoji „první miliardu“ vydělal v Rusku.

Gruzie proti Rusku po jeho invazi na Ukrajinu nezavedla žádné sankce a Ivanišvili ve svém posledním rozhovoru před volbami v podstatě opakoval prohlášení Kremlu o údajné „globální straně války“ a o tom, že Gruzie se bude muset omluvit Rusku a Osetům za válku v roce 2008.

Gruzínská společnost je nicméně velmi proevropská – podle vládních průzkumů 70 až 80 procent Gruzínců podporuje členství v Evropské unii. To je problém, který by musel Gruzínský sen řešit, pokud by se opět chopil vlády.