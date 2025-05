Favoritem voleb v Polsku je Trzaskowski. Nawrockého vytáhli půl roku předem, říká exdiplomat Janyška

Poláci budou v neděli v prvním kole rozhodovat o tom, kdo bude jejich příští prezident. Vládě i společnosti jde o hodně. „Buď přijde nová hlava státu, která dá konečně zelenou reformám, které prosazuje vláda Donalda Tuska, nebo je bude nadále torpédovat, jak to dělá dosavadní prezident Andrzej Duda,“ přibližuje v pořadu Osobnost Plus bývalý diplomat a znalec Polska Petr Janyška. Osobnost Plus Praha/Varšava 22:36 17. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Prezident Duda je člověkem, který byl zvolený za stranu Právo a spravedlnost Jarosława Kaczyńského a stále se chová jako člen politické strany, ne jako nadstranický prezident všech Poláků,“ říká Janyška ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdo bude novým polským prezidentem? Poslechněte si celý rozhovor s bývalým diplomatem a znalcem Polska Petrem Janyškou

Současné rozložení kandidátů před nedělními volbami odpovídá dlouhodobému vývoji polské politiky. Dva největší favoriti, kteří proti sobě aktuálně stojí, jsou varšavský primátor Rafał Trzaskowski, kandidát vládní Občanské koalice (KO), a Karol Nawrocki, reprezentant strany Párov a spravedlnost (PiS). „Poslední čísla jsou celkem jasná. Liberál Trzaskowski má 32 procent, Nawrocki – kandidát Kaczynského – má 25 procent,“ upřesňuje bývalý diplomat a znalec Polska.

„Ostatní mají daleko méně, takže je celkem jasné, že tito dva postoupí. A od začátku se bere, že Trzaskowski je favoritem voleb, protože podle průzkumů by vyhrál i ve druhém kole,“ dodává.

Do finále nicméně zbývají dva týdny a podobu rozložení hlasů nakonec rozhodnou ti, kteří do poslední chvíle nevědí, jestli budou volit a koho.

‚Skončila klidná éra‘

Volební kampaň provázejí skandály spojené s osobou kandidáta strany PiS Nawrockého.

23:55 Polsku se povedl civilizační skok, chválí Palata. Ruczaj: Víme, že okno příležitostí nebude pořád Číst článek

„Karol Nawrocki je neznámá tvář, takový králík, kterého Kaczynski před půl rokem vytáhl z klobouku, protože si zmapoval, že nikdo z jeho politiků by neměl šanci porazit Trzaskowského,“ domnívá se Janyška.

„Ukazuje se, že o něm zřejmě neměl všechny informace. Skandálů je víc a ukazují, že je to bezskrupulózní člověk bez morálky a měl úzké kontakty na podsvětí,“ přibližuje.

Kromě Nawrockého je problematické i to, že třetí největší favorit Sławomir Mentzen zastupuje krajní pravici, pro niž je charakteristický proruský postoj. Tím se odlišuje od většiny polské společnosti, která si nese historická traumata spojená s komunismem i dělením Polska a vůči režimu Vladimira Putina je velmi ostražitá.

„Je to vidět na tom, s jakou ochotou a kolik lidí se dnes hlásí do armády anebo různých dobrovolnických pomocných jednotek. To je v Polsku ve velké míře,“ dokládá někdejší diplomat. „Panuje tam pocit, že teď probíhá zlomový moment, kdy skončila klidná éra, kterou jsme tady měli krásných 30 let, a že může přijít chvíle, kdy se budou muset bránit,“ doplňuje.

Kdo bude polský prezident? Průzkumy favorizují liberálního starostu před konzervativcem Číst článek

Proto v Polsku neprobíhá žádná kontroverzní debata na téma výdajů na armádu, naopak Varšava procentuálně přispívá do Severoatlantické aliance více než Spojené státy.

Snadno politicky zneužitelná je pouze otázka zapojení polských vojáků do ukrajinského konfliktu.

„Kaczynski nemůže vládu kritizovat za to, že vydává peníze na obranu, to by mu nikdo z voličů nespolkl. Proto tvrdí, že vláda chce poslat polské vojáky na Ukrajinu, aby tam umírali,“ upozorňuje exdiplomat. Premiér Donald Tusk takovou informaci ale popřel.

„Je to docela překvapivá věc – ve chvíli, kdy máte koalici ochotných, která slibuje dohlížející mírové jednotky, je tu Tusk, který chce být členem tohoto klubu a zároveň říká: ‚My tam nikoho nepošleme. Dodáváme logistiku, ale vojáky ne‘,“ uzavírá Janyška s tím, že nejspíše jde o předvolební strategii.

Mají v Polsku úspěch kandidáti podobní Donaldu Trumpovi? V jakém stavu je polská levice? A co čeká Právo a spravedlnost po volbách? Poslechněte si celou Osobnost Plus.