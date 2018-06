Budu vypovídat v kauze soukromého e-mailu Clintonové, ale chci imunitu, oznámil exnáměstek ředitele FBI

Bývalý náměstek ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování Andrew McCabe nabídl justičnímu výboru Senátu USA výměnou za imunitu svou výpověď v kauze soukromého e-mailu bývalé ministryně zahraničí Hillary Clintonové. Informovala o tom ve středu televize CNN. Pokud pardon McCabe nedostane, vypovídat před Kongresem zřejmě nebude s odvoláním na pátý dodatek americké ústavy, podle kterého nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti sobě. Washington 20:49 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší náměstek ředitele FBI Andrew McCabe na archivním snímku z května 2017. | Foto: Eric Thayer | Zdroj: Reuters

Clintonová jako šéfka americké diplomacie používala svůj soukromý e-mail pro pracovní účely, což vyvolalo skandál během její volební kampaně, kdy se proti Donaldu Trumpovi ucházela o prezidentské křeslo. FBI případ prošetřovala a dospěla k závěru, že počínání demokratky Clintonové bylo sice krajně nezodpovědné, nikoli ovšem trestné.

Trump, o jehož kampaň se kvůli možným vazbám na Moskvu zajímá zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, opakovaně upozorňuje, že vyšetřována by měla být především Clintonová. Nyní se justiční výbor Senátu USA chystá debatovat o interní zprávě inspekce ministerstva spravedlnosti, podle které se jak ministerstvo, tak FBI v kauze Clintonové dopustily řady přešlapů.

Předseda zmíněného senátního výboru Chuck Grassley si podle Fox News v tichosti pozval několik tehdejších vysokých představitelů, aby senátorům poskytli své výpovědi. Podle nepotvrzených informací dostali pozvánku například bývalý šéf FBI James Comey či tehdejší ministryně spravedlnosti Loretta Lynchová.

McCabe, který byl na slyšení také přizván, ale nechce svou výpověď poskytnout bez imunity, neboť mu na návrh inspekce ministerstva spravedlnosti hrozí trestní stíhání. Inspekce totiž zjistila, že médiím poskytoval interní informace a následně o tom v FBI lhal. McCabe však trvá na tom, že se ničeho špatného nedopustil.

„McCabe chce svědčit, ale kvůli doporučení, aby byl trestně stíhán, si žádá vhodnou právní ochranu,“ sdělil v dopise Grassleymu McCabeův právní zástupce Michael Bromwich. „Toto je učebnicový případ pro udělení imunity. Pokud ji výbor nebude chtít udělit, případně nebude moci, pak McCabe nebude mít jinou možnost než se odvolat na pátý dodatek,“ vysvětlil Bromwich.

McCabe v FBI skončil letos v březnu z rozhodnutí ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse jen necelé dva dny předtím, než by měl nárok na odchod do důchodu s plnou penzí. Trump McCabea opakovaně kvůli únikům informací do médií kritizoval.

Sám odvolaný náměstek své propuštění vysvětloval politickými důvody, neboť se významným způsobem podílel nejen na prověřování skandálu Clintonové, ale hrál důležitou roli i při objasňování role Ruska v předloňských amerických prezidentských volbách.