Neonacisté a bělošští nacionalisté. Domácí terorismus je v USA sílícím problémem, řekl šéf FBI

Víc než čtvrt milionu Američanů se aktivně zapojilo do pátrání po pachatelích přepadení budovy Kapitolu ve Washingtonu letos 6. ledna. Tolik tipů už od lidí dostala FBI, řekl ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování Christopher Wray při svém prvním slyšení v Kongresu od tragické události. Pět lidí zemřelo poté, co příznivci tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa vnikli do sídla Kongresu a přerušili potvrzování jeho volební porážky.

