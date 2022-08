FBI jedná nestranně. Zásah v Trumpově domě ale Američany ještě víc rozdělí, soudí amerikanista Lepš

Pondělní zásah FBI v sídle Donalda Trumpa se pravděpodobně týkal zadržovaných dokumentů z Bílého domu. Přesné důvody návštěvy federálních agentů u amerického exprezidenta jsou ale zatím nejasné. „O akci dopředu nevěděla ani administrativa současné hlavy státu, což svědčí o nezávislosti úřadu pro vyšetřování,“ říká amerikanista z University of New York in Prague Jakub Lepš (TOP 09). TÉMA DNE Praha 15:57 11. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump během proslovu v OSN | Zdroj: Reuters

Host Tématu dne navíc připomíná, že to byl právě Trump, kdo do funkce v roce 2017 nominoval stávajícího šéfa FBI Christophera A. Wraye. „Postup vypadá zcela korektně,“ konstatuje a dodává: „Když se FBI rozhodla takovýto krok udělat, musela mít velmi dobrý důvod, který navíc musel schválit nějaký soudce. Není to tak, že se někdo jednoduše rozhodl Donaldu Trumpovi uškodit.“

Celá situace je skutečně výjimečná. „Přesně nevíme, o co jde. Nahrává to různým konspiračním teoriím, i když ta věc možná není zas tak závažná, jak to vypadá. Je ale rozhodně bezprecedentní, aby do soukromého objektu bývalého prezidenta vtrhla FBI a odnesla si dokumenty, které zjevně zadržoval,“ uvažuje Lepš, který nicméně stále klade důraz na to, že s jistotou zatím nevíme, o co přesně v případu jde.

Co se týká reakcí příznivců nebo odpůrců Donalda Trumpa, nelze podle amerikanisty očekávat velké změny:

„Ten, kdo měl a má Donalda Trumpa rád – a je to nemalá část Spojených států – za ním bude stát nadále, a dokonce je to může povzbudit, aby ho podporovali v již téměř neskrývaných ambicích znovu v roce 2024 kandidovat.“

„Amerika tak s velkou pravděpodobností zůstane ještě víc rozdělená. Otázkou je, jak toho exprezident využije v úvahách o příští kandidatuře,“ uzavírá Lepš.

