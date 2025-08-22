FBI prohledává dům Trumpova bývalého poradce. Bolton prezidenta dříve označil za nezpůsobilého
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v Marylandu provádí domovní prohlídku v domě Johna Boltona, který byl poradcem pro národní bezpečnost během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Od té doby se však Bolton stal Trumpovým kritikem a označil ho za nezpůsobilého pro výkon prezidentského úřadu. Domovní prohlídka souvisí s vyšetřováním zacházení s utajovanými dokumenty, píší tiskové agentury.
Úřady Boltona nezadržely ani jej neobvinily z žádných zločinů, píše agentura AP s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním.
Během Trumpova prvního funkčního období Bolton čelil vyšetřování kvůli knize, kterou napsal o svém působení ve vládě a která podle některých amerických činitelů odhalila utajované informace. Ministerstvo spravedlnosti však v roce 2021 stáhlo žalobu proti Boltonovi a zastavilo samostatné vyšetřování velkou porotou.
Bolton byl Trumpův třetí poradce pro národní bezpečnost během 17 měsíců. S prezidentem se podle AP neshodl v otázkách Íránu, Afghánistánu a Severní Koreje.
Trump první den svého opětovného nástupu do Bílého domu odebral bezpečnostní prověrky desítkám bývalých zpravodajských činitelů včetně Boltona. Bolton byl rovněž mezi třemi bývalými členy Trumpovy administrativy, kterým prezident letos odebral ochranku.