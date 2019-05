Šestnáct Američanek zažalovalo FBI za obtěžování a diskriminaci, žádají sedm milionů korun pro každou

Oznámil to list The New York Times. Mezi žalujícími je sedm žen, které v žalobě neuvádějí své jméno, protože v úřadu stále pracují a obávají se odvety.

Ženy tvrdí, že mužští instruktoři federálního úřadu je při služebním výcviku postihují a trestají v daleko větší míře než muže. Výjimkou nejsou ani nemravné návrhy a nemístné žertování.

Žalobkyně žádají vedení federálního úřadu, aby situaci prošetřilo a napravilo a vyplatilo každé z nich odškodné ve výši 300 000 dolarů (sedm milionů korun). Chtějí tak kompenzovat emoční stres, jemuž byly či stále jsou vystaveny. Úřad na žádost newyorského listu uvedl, že „se snaží vytvářet prostředí, v němž je všem zaměstnancům projevována úcta a respekt“.