FBI vyšetřuje krádež 30 milionů dolarů v Los Angeles. Zloději obešli alarmy skladu bezpečnostní agentury

Los Angeles 7:52 5. dubna 2024

Policie a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) vyšetřují krádež zhruba 30 milionů dolarů (700 milionů korun) v hotovosti ze zařízení, které využívá u Los Angeles jedna bezpečnostní firma. Uvedly to ve čtvrtek server stanice CNN a agentura AP. V oblasti se zřejmě jedná o jednu z největších krádeží hotovosti za několik posledních desetiletí.

Podle vyšetřovatelů se krádež stala v neděli v noci v zařízení ve městě Sylmar, kam bezpečnostní firma sváží hotovost z okolí.

Podle prvních poznatků se zlodějům podařilo dostat do zařízení, které hlídají nejméně dva alarmy a různá čidla, aniž by spustili poplašná zařízeni. To podle zdroje, který mluvil se stanicí CNN, může napovídat, že krádež provedla „sofistikovaná skupina“. Vyšetřovatelé také prověřují, jak dobře zloději znali zařízení.

Policie a FBI ve čtvrtek uvedly, že vyšetřují krádež, aby identifikovaly osobu či skupinu, která se jí dopustila. V prohlášení neuvedly ani výši odcizené částky, ani jméno bezpečnostní agentury, kde byla hotovost odcizena. Podle CNN a dalších serverů zařízení využívala společnost GardaWorld.

Podle deníku Los Angeles Times bylo podobné množství hotovost v Los Angeles a okolí ukradeno v roce 1997, kdy zloději odcizili devatenáct milionů dolarů. Pachatele se nakonec podařilo dopadnout.