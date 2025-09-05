Federální agenti zadrželi v New Yorku desítky migrantů, guvernérka protestuje
Federální agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadrželi ve městech Cato a Fulton ve státě New York několik desítek lidí. Ve čtvrtek to uvedla guvernérka státu Kathy Hochulová, která razie kritizovala, píše agentura Reuters. Jeden ze zátahů provedli agenti v továrně na výrobu nutričních tyčinek, jejíž majitel podle listu The New York Times (NYT) tvrdí, že všichni jeho pracovníci měli potřebná pracovní povolení.
„Jsem pobouřena raziemi, které dnes ráno provedl ICE v Cato a Fultonu a při nichž bylo zadrženo více než čtyřicet dospělých, včetně rodičů nejméně desítky dětí, jimž hrozí, že se ze školy vrátí do prázdného domu,“ uvedla guvernérka v prohlášení zveřejněném jejím úřadem.
Uskupení podporující přistěhovalce Rural & Migrant Ministry nicméně na Facebooku uvedlo, že při zásahu v továrně Nutrition Bar Confectioners ve městě Cato agenti na místě vyslechli více než sedmdesát pracovníků, z nichž většinu následně zadrželi. Podle NYT byla tato razie jednou z největších ve státě New York od zahájení tvrdé proti-přistěhovalecké kampaně americké administrativy po návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu letos v lednu.
Stát New York podle demokratické guvernérky Hochulové dal jasně najevo, že bude s federální vládou spolupracovat při ochraně hranic a deportacích zločinců, kteří spáchali násilné činy. „Nicméně nikdy nebudeme tolerovat agenty ICE se zakrytými tvářemi, kteří rozdělují rodiny a nechávají děti opuštěné,“ dodala Hochulová.
ICE je významným nástrojem Trumpovy protiimigrační politiky. Získal rekordní rozpočet a nové pravomoci k provádění zátahů. Trump podle Reuters prohlásil, že chce deportovat ty „nejhorší z nejhorších“ zločinců, nicméně údaje ICE ukazují nárůst počtu zadržených osob, které nemají trestní záznam.