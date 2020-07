V USA po 17 letech pauzy obnovili federální popravy. ‚Zabíjíte nevinného,‘ byla poslední slova odsouzeného

Americký nejvyšší soud povolil po 17 letech přestávky obnovit v USA federální popravy. Zrušil tak odklad, kterého v pondělí ve Washingtonu dosáhla federální soudkyně. Prvním, kdo v úterý byl na základě tohoto rozhodnutí popraven, byl trojnásobný usvědčený vrah Daniel Lewis Lee. Washington 18:34 14. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní hlídka před místem, kde byl Daniel Lewis Lee popraven. | Zdroj: Reuters Connect

„Popravy se mohou konat, jak se původně předpokládalo,“ stojí v rozhodnutí nejvyššího soudu. Rozhodnutí se dotýkalo čtyř osob čekajících na vykonání rozsudku smrti v nejbližší době.

Leeova poprava byla původně naplánována na pondělních 16.00 místního času (22.00 SELČ), avšak byla odložena kvůli rozhodnutí washingtonské soudkyně Tanyi Chutkanveové. Podle ní bylo třeba nejprve projednat stížnosti, podle nichž je vládní metoda poprav v rozporu s ústavou a některými regulacemi.

Nejvyšší soud ale její rozhodnutí změnil hlasováním v poměru 5:4 hlasům. Jak uvedla agentura AP, přípravy na Leeovu popravu pokračovaly bez ohledu na pondělní soudní rozhodnutí. Lee, který byl usvědčen z trojnásobné vraždy, měl právo na návštěvy či setkání s duchovním.

Další naplánované popravy

Smrtící injekce mu byla podána v úterý ve věznici v Terre Haute v Indianě. „Neudělal jsem to. V životě jsem udělal mnoho chyb, ale nejsem vrah... Zabíjíte nevinného,“ zněla jeho poslední slova. Za mrtvého byl prohlášen v 8.07 místního času (14.07 SELČ).

Na tento týden byly naplánovány popravy dalších dvou odsouzenců Wesleyho Iry Purkeyho a Dustina Lee Honkena. V srpnu pak má být popraven Keith Dwayne Nelson.

O obnovu poprav usilovala administrativa prezidenta Donalad Trumpa. Ministr spravedlnosti William Barr řekl, že jeho úřad má povinnost vykonat rozhodnutí soudů včetně rozsudků smrti a poskytnout pozůstalým pocit ukončení případu.

Rodina obětí Leeova činu si ale popravu nepřála. Earlene Petersonová, jíž Lee zabil dceru, vnučku a zetě, by chtěla, aby Lee dostal doživotní trest tak, jako je tomu u jeho komplice. „Neděje se to naším jménem, my to tak nechceme,“ sdělila další z příbuzných obětí Monica Veilletteová.