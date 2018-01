Protestní akce Femen: voskový Putin, močení na Janukovyče i Ježíšek z jesliček ve Vatikánu

Radikální ociální hnutí Femen vzniklo v roce 2008 na Ukrajině. Od té doby se do povědomí světové veřejnosti zapsalo řadou ostentativních protestních akcí; zde je výběr těch nejznámějších.

Leden 2018: Miloš Zeman

Ukrajinská aktivistka Angelina Diashová v pátek ve volební místnosti v pražských Lužinách polonahá vyběhla před zrovna volícího prezidenta Miloše Zemana. Podle svých slov chtěla varovat českou společnost před znovuzvolením Miloše Zemana prezidentem. Čeští občané by prý mohli ohrozit suverenitu českého státu, protože současný prezident je podle Diashové ve vleku ruského prezidenta Vladimira Putina.

Pražský soud ženě uložil tři měsíce vězení s roční podmínkou. Čeká ji také roční vyhoštění ze země. „Putin je nebezpečný agresor a s někým takovým by se nikdo neměl kamarádit. Putin napadl moji zemi, sebral jí Krym a způsobil v ní válku. Kamarádit s ním pro vaši zemi není bezpečné, příště mohou být na řadě Karlovy Vary,“ uvedla Diashová ve velkém rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Prosinec 2017: Ježíšek z vatikánských jesliček

Na Boží hod přeskočila žena s obnaženými ňadry bezpečnostní zábrany u velkého betlému na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Za křiku hesla „Bůh je žena“, které měla napsané i na zádech, se pokusila odnést sošku Ježíška v jesličkách. Stalo se tak asi dvě hodiny předtím, než papež František pronesl své tradiční poselství Urbi et Orbi.

Policisté ženu zastavili a zadrželi. Femen ji na svém webu identifikoval jako „sextremistku“ Alisu Vinogradovovou.

#BreakingNews Bare-chested Femen Activist tries to Steal Baby Jesus from Vatican Nativity but is stopped by Police https://t.co/iHCX5g5SSu pic.twitter.com/GkcR3lsC9J — newsworldrb (@newsworldrb) 27. prosince 2017

Květen 2017: Marine Le Penová

Ve druhém kole francouzských prezidentských voleb odvolila kandidátka krajní pravice Marine Le Penová ve své baště Hénin-Beaumont na severu Francie, kde v první kole dostala polovinu hlasů.

Na stejném místě proti Le Penové protestovalo pět aktivistek Femen, které u místního kostela poblíž radnice rozvinuly z lešení plachtu s nápisem: „Marine u moci, Marianne v zoufalství“. Marianne je jméno symbolizující Francii.

Demonstrantky, které měly tradičně odhalená poprsí, policie zadržela.

Elles sont la bête noire de Marine Le Pen : les 9 Femen poursuivies pour exhibition sexuelle à Hénin-Beaumont ont… https://t.co/A3wBoJsMGj pic.twitter.com/eoGcbPw4lB — LCI (@LCI) 19. října 2017

Prosinec 2014: Ježíšek z vatikánských jesliček podruhé

Aktivistka Jana Ždanovová, podobně jako o tři roky později s nápisem „God is woman“ (Bůj je žena) na obnažené hrudi, se v jesličkách na Svatopetrském náměstí zmocnila sošky Ježíška. Aktivistku zadrželi. Posléze ji vatikánská prokuratura propustila, ale tamní úřady jí zakázaly vstup na území církevního státu.

Une Femen s'en prend à l'Enfant-Jésus de la crèche du Vatican, Inna Shevchenko applaudit « l'attaque » Contre-Info - https://t.co/ib3VoHKUA7 pic.twitter.com/hMPuSXcjmv — Contre-info.com (@Contreinfo) 27. prosince 2017

Listopad 2014: papež František ve Štrasburku

Aktivistka Femen protestovala proti návštěvě papeže Františka ve Štrasburku. Do půl těla nahá se objevila před oltářem tamní katedrály, na zádech měla anglický nápis „Papež není politik“ a asi po minutě, kdy mávala vlajkou EU, zase zmizela v davu.

Femen stage topless protest as Pope visits Strasbourg http://t.co/91LNpGoHVo pic.twitter.com/R4FZBlamW1 — FRANCE 24 English (@France24_en) 25. listopadu 2014

Červen 2014: voskový Putin

Již zmíněná Jana Ždanovová s nápisem „Zabte Putina“ na nahých prsou v pařížském muzeu Grévin poškodila voskovou figurínu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Figurínu napadla s pokřikem „Putin, diktátor“, chytila ji za vlasy a pak shodila na zem před figuríny dalších současných státníků. Nakonec ji probodla dřevěným bodcem. "Putinovi" se po pádu odloupl kus hlavy. Incident se stal pouhý den předtím, než se skutečný prezident Putin zúčastnil ve Francii oslav 70. výročí vylodění Spojenců za druhé světové války v Normandii.

Ždanovové hrozila pokuta až 50 000 eur, nakonec jí francouzský soud určil zaplatit 1500 eur (asi 41 000 Kč). Šestadvacetiletá žena tehdy ve Francii žila druhým rokem jako politická uprchlice. Verdikt soudu ji rozesmál. „Směju se tomu, protože je to velice zvláštní. To rozhodnutí mě dost překvapilo,“ řekla. Podle její obhájkyně Marie Doseové je to poprvé, co byla aktivistka hnutí Femen odsouzena i za sexuální exhibici.

Topless feminist from FEMEN stabs wax Putin in France

'Kill Putin' written on her bare chesthttp://t.co/3xEhFucpVF pic.twitter.com/bezSWEsU87 — ((8)(8))//\\//\/\/ (@SeMeNSPeRmS) 6. června 2014

Duben 2014: Lavrov v Ženevě

Krátce před zahájením plánované konference o turbulentním dění na Ukrajině se pokusily protestovat aktivistky Femen s odhaleným poprsím. Dvě ženy ovšem policie zadržela před hotelem, v němž se schůzka konala, a to těsně před příjezdem ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Konference se tehdy zúčastnili také americký ministr zahraničí John Kerry, šéfka unijní diplomacie Catherine Ashtonová a ukrajinský ministr zahraničí Andrij Deščycja.

Březen 2014: kozáci na Krymu

Proruští kozáci v krymském Simferopolu zadrželi dvě aktivistky hnutí Femen, které před sídlem tamního sněmu demonstrovaly proti shromáždění přívrženců připojení poloostrova k Rusku.

Jedna z aktivistek byla zadržena velice rychle, zatímco druhá stačila přeběhnout přes rozlehlé prostranství a vykřikovat „Skončete s Putinovou válkou!“, v narážce na roli ruského prezidenta Vladimira Putina v okupaci Krymu. Pak ji zadrželi kozáci, přítomni v hojném počtu, předali místním strážcům pořádku a naložili do auta.

Shromážděný dav, asi stovka lidí mávajících ruskými vlajkami, aktivistce nadával „Styď se, dě*ko!“. Před sněmem pak jakási žena vykřikovala do mikrofonu „Koukejte, jakým způsobem nás Západ provokuje!“

Listopad 2013: demonstrace proti potratům

Pět žen, včetně šéfky Femen ve Španělsku Lary Alcázarové, bylo v červenci 2016 obžalováno z toho, že před třemi lety polonahé narušily demonstraci proti potratům. „Jdeme k soudu se vztyčenou hlavou, jsme pyšné, že jsme uskutečnily pokojnou akci, během níž jsme jako formu veřejného protestu použily naše těla,“ uvedla před vchodem do soudní síně Alcázarová. A dodala, že by to udělaly znovu.

Prokuratura členky Femen obvinila z narušení veřejného pořádku a odporu, který kladly úřední osobě. Křesťanské sdružení Enraizados, které podalo vlastní návrh na obžalobu, viní aktivistky též z exhibicionismu a bránění v uplatňování základních lidských práv a žádá pro ně šest a půl roku vězení.

Soud se týkal událostí z listopadu 2013, kdy obžalované svlečené do půl těla s odhalenými ňadry dorazily na madridskou demonstraci odpůrců potratů, organizovanou skupinou Právo na život. Někteří z demonstrantů je postříkali červeným sprejem a křičeli na ně „abortistky teroristky“ (potratistky teroristky). Policie aktivistky zatkla, ale soudce nařídil jejich propuštění.

Tehdejší manifestace v Madridu měla podpořit návrh zákona zpřísňujícího pravidla pro umělé přerušení těhotenství, který nakonec neprošel. Podle zákona z roku 2010, který prosadila tehdejší socialistická vláda, ve Španělsku umožněno ženě požádat beztrestně o interrupci v prvních 14 týdnech těhotenství.

Únor 2013: papež Benedikt XVI. a Notre-Dame

Devět žen v dlouhých kabátech vstoupilo do pařížského chrámu Notre-Dame a u tří nových zvonů, jež byly před zavěšením položeny v chrámové lodi, se náhle svléklo. Dřevěnými klacky pak aktivistky tloukly do zvonů a vykřikovaly hesla kritizující Bendikta XVI., který nedlouho předtím oznámil svou abdikaci - odstupující hlavě katolické církve vyčítaly hlavně to, že byl podle nich nepřátelský vůči homosexuálům.

Bezpečnostní služba ženy po několika minutách vyvedla, policie pak zahájila vyšetřování. K soudu se aktivistky dostaly letos v červenci a kvůli údajnému poškozování majetku jim hrozila pokuta 1500 eur. Soudce ale nakonec došel k závěru, že ženy zvony ani další předměty uvnitř chrámu nepoškodily, a zastavil jejich stíhání.

Non, mais vous ne serez pas condamné en justice à 50 000 euros d'amende. Vous fuyez la question. Qu'est-ce qui rends l'action des identitaires plus condannable que celle des Femen à notre dame ? pic.twitter.com/5WJmiLute7 — Lebon (@lebon80) 8. prosince 2017

Prosinec 2013: močení na Janukovyče

Skupina aktivistek se před ukrajinskou ambasádou v Paříži demonstrativně vymočila na fotografie ukrajinského exprezidenta Viktora Janukovyče. Mladé ženy podle agentury AFP vysvětlily, že tím reagovaly na podle nich odsouzeníhodný tvrdý policejní zákrok proti demonstrantům v Kyjevě.

Pět členek Femen přišlo krátce před 9:30 SEČ k budově ambasády tradičně s obnaženými ňadry. Na těle měly nápisy „Yanukovych piss off“ (Janukovyči, vypadni). Náhle si stáhly kalhotky a dlouho močily na fotografie dnes už svržené hlavy ukrajinského státu. Nakonec se oblékly a v klidu odešly.

Odsoudily také vliv, který má podle nich ruský prezident Vladimir Putin na Kyjev. „Přišly jsme, abychom řekly Evropě, že potřebujeme pomoci,“ prohlásila šéfka hnutí Inna Ševčenková, která ve Francii letos získala azyl.

Très classe l’opération « "Yanukovych piss off » des Femen à Paris hier ! pic.twitter.com/CYGTioqiEC — Line (@lindecise) 2. prosince 2013

Prosinec 2013: potraty ve Vatikánu

Aktivistka hnutí se svlékla poblíž Svatopetrského náměstí ve Vatikánu, aby protestovala proti odporu římskokatolické církve k interrupcím. Podle očekávání její počin vbrzku přerušila policie, která mladou ženu zadržela a odvedla.

Třiadvacetiletá Inna Ševčenková měla na prsou nápis „Vánoce jsou zrušeny, Ježíš byl potracen“. Policisté v civilu křičící plavovlasou dívku zadrželi ještě předtím, než vyběhla na Svatopetrské náměstí. Zabalili ji do deky a umístili ji do policejní dodávky.

Listopad 2011: nedělní kázání

Aktivistka Femenu Alexandra Ševčenková se během nedělního kázání, které vedl Benedikt XVI., vysvlékla a proti praktikám církve demonstrovala přímo na vatikánském Svatopetrském náměstí. Proti Ševčenkové neprodleně zasáhla policie a zadržela ji i její doprovod.