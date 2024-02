Francouzi si připlatí za elektřinu, vláda postupně ruší státní podporu. Ceny porostou o zhruba deset procent

Ve Francii zdražuje elektřina, ceny tam počínaje čtvrtkem stoupnou přibližně o deset procent. Vláda tak postupně tlumí státní podporu, kterou zavedla ještě před invazí Ruska na Ukrajinu. Francouze navíc podle vládního ohlášení čeká ještě další zdražování. To kritizují jak opoziční strany, tak i francouzské asociace na ochranu spotřebitelů. Od stálého zpravodaje Paříž 12:52 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektřina ve Francii podle analytiků bude ale pořád levnější oproti sousedním zemím (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Francouzské domácnosti si průměrně zaplatí v přepočtu o zhruba 2500 korun víc než loni. Připlatí si taky francouzské firmy. Zdražení se ve Francii týká zhruba 20 milionů domácností.

Tempo změny klimatu děsí vědce. V řadě zemí proto už rozvíjí produkci energie z obnovitelných zdrojů Číst článek

Francouzská vláda ale slibuje, že minimálně letos by to mělo být poslední výrazné navýšení a že další zdražení by mělo přijít až příští rok. Podle analýzy televize BFM i tak ale ceny za elektřinu ve Francii zůstanou spíš nižší, minimálně ve srovnání se sousedními zeměmi jako s Belgií, Německem nebo s Nizozemskem.

Zdražení souvisí s koncem tzv. energetického štítu, tedy s nižší daňovou zátěží na elektřinu. To zavedla vláda bývalého premiéra Jeana Castexe ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Státní podpora chránila francouzské spotřebitele v době, kdy v Evropě ceny dramaticky stoupaly kvůli situaci na Ukrajině.

Energetický štít byl však velkou zátěží pro francouzský státní rozpočet, podle francouzského ministerstva financí stát hradil 37 procent výdajů za elektřinu francouzských domácností. Konec této podpory by měl do státní kasy přinést v přepočtu zhruba 150 miliard korun. Tyto peníze chce kabinet prezidenta Emanuela Macrona dál investovat například do rozvoje obnovitelných zdrojů.

Negativní reakce

Třetina energie z obnovitelných zdrojů už v roce 2030? Investice do sítě spotřebitele neovlivní, říká Hladík Číst článek

Konec státní podpory kritizuje jak opozice, tak některé asociace na ochranu spotřebitelů. Například jedna z opozičních stran, Národní sdružení trojnásobné prezidentské kandidátky Marine Le Penové uvádí, že takové zdražení je pro Francouze šok. Právě toto spojení použil Sebastian Chenu, což je jeden z lídrů této partaje.

Poslanec Národního sdružení také upozorňuje na to, že tento krok vlády znamená, že se elektřina ve Francii za poslední dva roky zdraží asi o 44 procent. Některé asociace na ochranu spotřebitelů zase uvádí, že vláda si mohla pro zdražení elektřiny vybrat podstatně vhodnější období. Podle nich s ním mohla přijít až po zimě v letních měsících, kdy by to bylo pro Francouze snesitelnější.

Tyto asociace také uvádějí, že zdražení bude mít největší dopad na nízkopříjmové domácnosti, které by se kvůli tomuto kroku vlády mohly dostat do problémů s placením.