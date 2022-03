‚Nejlepší by bylo jet v krátkém konvoji', říká Šedivý k cestě premiéra Fialy do Kyjeva

Český premiér Petr Fiala s polským premiérem Mateuszem Morawieckim, polským vicepremiérem Jarosławem Kaczyńskim a slovinským premiérem Janezem Janšou v úterý odcestoval do Kyjeva, aby se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. O zajištění bezpečnosti této návštěvy a o současné situaci na Ukrajině mluvil na Radiožurnálu bývalý náčelník Generálního štábu české armády Jiří Šedivý. Praha 17:16 15. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník Generálního štábu české armády Jiří Šedivý | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Ruské síly ostřelují i západ Ukrajiny - při raketovém útoku na vojenskou základnu ve městě Javoriv 20 kilometrů od polských hranic zemřelo podle Kyjeva nejméně 35 lidí. Na kolik je za těchto okolností cesta takto významných politiků nebezpečná?

Za těchto okolností je cesta velmi riziková a je potřeba zvážit všechna pro a proti. Myslím, že úvaha už byla provedena, cesta byla ohlášená, takže musíme doufat, že její zabezpečení je skutečně kvalitní a věřím tomu, že i Rusové byli o této návštěvě informováni, protože to není tajná informace. Měli by tedy být zdrženliví, uvidíme, do jaké míry to akceptují.

Rozhovor s Jiřím Šedivým o situaci na Ukrajině

Pravděpodobně bude několik kritických okamžiků. Podle informace, kterou jsem dostal, se cesta uskuteční vlakem, což považuju za poměrně zvláštní vzhledem k tomu, že vlak není těžké napadnout jak letecky tak pozemními silami. Další kritický moment bude přeprava po Kyjevu. Uvidíme, do jaké míry budou využity různé skryté přístupy do prostorů, kde bude jednání probíhat.

Jak je tedy možné takovou politicky citlivou výpravu vojensky chránit? A když jste říkal, že vám vlak nepřijde úplně bezpečný, tak co by bylo bezpečné? Cesta letadlem by také nepochybně měla určitá rizika.

Já si myslím, že nejlepší by bylo jet v krátkém konvoji, který se může pohybovat po přesně vyznačených cestách, může podle situace změnit směr a v případě nějakého napadnutí sjet z komunikace nebo provést nějaký úhybný manévr. Pravděpodobně vyhodnocení bezpečnosti vyšlo lépe pro vlak, takže Ukrajinci mají nejspíš zabezpečeno to, že každý vlak, který bude na komunikaci mezi místem zahájení přesunu až po Kyjev, bude zabezpečen. Letecká přeprava by byla úplně nejrizikovější.

Dal byste do souvislosti tuto cestu a zákaz vycházení v Kyjevě?

Já si myslím, že ano. Při vyhlášení zákazu vycházení má právo vyjít na ulici jen ten, kdo k tomu má oprávnění (voják nebo policista), nikdy jiný tam nemá co pohledávat a tím pádem je považován za nepřítele. Samozřejmě se může stát nějaký neočekávaný incident, ale v každém případě se zákazem pohybu po ulicích omezuje možnost provést nějakou diverzní nebo útočnou operaci.

Rusové to jednoduše nevzdají

Jak vůbec hodnotíte situaci na bojišti? Experti si všímají toho, že ruská armáda zatím kromě Chersonu nedobyla žádné větší město, i když rozsévá smrt a hrůzu svým dělostřelectvem.

Je obecně známo, že první fáze války v jednotlivých operačních prostorech na severu a severovýchodě Ukrajiny byly neúspěšné, úspěšný byl maximálně jih. Myslím si, že Putin vyměnil některé velitele a v současné době dochází k reorganizaci a přeskupování sil a doplňování zásob, s čímž mají Rusové problém. Určitě dochází k změnám plánů další bojové činnosti nižších útvarů.

Myslím si, že kdyby se věnovala pozornost například činnosti na pozorovatelnách, tak by se dalo odhalit, že se provádí součinnostní rozhovory a že se ruská armáda připravuje na to, že v nejbližší době provede zase další pokus o to, jak proniknout dále (buď na Kyjev nebo pochopitelně do nitra levobřežní Ukrajiny). Já si nemyslím, že by to Rusové tak jednoduše vzdali, jak někteří lidé tvrdí.

V noci na úterý popsal situaci ruských invazních sil bývalý americký generál Ben Hodges, který velel americkým jednotkám v Evropě. Řekl, že ruským silám docházejí vojáci i munice a do 10 dnů se dostanou do kritické situace a budou muset zastavit svůj postup. Vy s tímto hodnocením nesouhlasíte?

No, právě naopak. Já si myslím, že už kvůli tomu zastavili postup a momentálně zpracovávají bojiště leteckými údery, raketami a palbou dělostřelectva, ale vidíme, že manévrová činnost pozemních jednotek je výrazně omezena, jelikož špatně plánovanými útočnými operacemi poměrně rychle vyčerpali ten první sled. Momentálně probíhá nějaká operační přestávka, ve které se připravují dál a přisunou v maximální možné míře to, co bude možné.

Nemyslím si ovšem, že by to Rusové vzdali, protože to by bylo totální fiasko. Putin při své povaze nebude chtít porážku akceptovat, protože zcela určitě nejsou vyčerpány veškeré možnosti, které na svém teritoriu mají. Ale momentálně potřebují čas na přesunutí nových záloh, munice, pohonných hmot a dalšího materiálu, což právě teď probíhá.

Vojenský poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč tvrdí, že tento konflikt by mohl skončit poměrně brzo (v optimistické variantě během 14 dnů), ale že by válku mohlo protáhnout, kdyby se Moskva rozhodla zapojit například žoldnéře ze Sýrie nebo kdyby Rusko začalo s odvody. Pak by válka mohla skončit později, podle Arestovyče v polovině května. Vidíte to podobně?

Já si myslím, že Rusové Putinovi už jasně deklarovali, že dobrovolníky ze zahraničí akceptují, což představuje určitý posun. Dále také věřím tomu, že Rusko skutečně provádí odvody a nástupy záložníků v některých teritoriích v Rusku. To je zase součást toho celého balíku opatření, které určitě Rusové přijali na to, aby mohli obnovit ofenzivní činnost a uvidíme, jak se nám podaří dozbrojit ukrajinskou armádu, aby skutečně měli co největší počet protitankových a protileteckých prostředků, které zabrání Rusům, aby mohli útok efektivně rozvíjet.

Myslím si, že po několika týdnech se dostaneme do patové situace, kdy buďto Ukrajinci budou Rusy schopni zastavit nebo ne a bohužel pravděpodobně přijdou o určitou část ukrajinského území.