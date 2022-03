Cesta premiérů do Kyjeva byla podle šéfa ukrajinských drah naivní, ‚Neprozrazujte svoji polohu,‘ varoval

Cesta trojice evropských premiérů do válčícího Kyjeva byla „naivní“, ale zároveň velmi důležitá pro Ukrajinu, myslí si šéf ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšin. Řekl to v rozhovoru s televizní stanicí CNN. Reagoval na úterní příjezd českého premiéra Petra Fialy a jeho kolegů z Polska a Slovinska do Kyjeva, jehož cílem bylo vyjádřit podporu Ukrajině osobně. Kyjev 6:28 17. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva premiéři Slovinska a Polska Janez Janša a Mateusz Morawiecki, bývalý polský premiér Jaroslaw Kaczynski a předseda české vlády Petr Fiala | Zdroj: Twitter - Mateusz Morawiecki

„Bylo to pro nás skutečně důležité, i když to bylo naivní,“ vyjádřil své přesvědčení Kamyšin, kterého překvapilo, že ministerští předsedové o své cestě vlakem veřejně informovali dlouho předtím, než dorazili do ukrajinské metropole.

Tato návštěva je zorganizována po konzultacích s prezidentem Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen. Cílem návštěvy je vyjádřit jednoznačnou podporu Evropské unie Ukrajině a její svobodě a nezávislosti. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

„Držel jsem jejich tajemství, ale když jsem viděl, že něco zveřejnili na internetu, překvapilo mě to. Nerozuměl jsem tomu.“

Na sociálních sítích informovali o cestě jak polský premiér Mateusz Morawiecki, tak Fiala. „Cílem návštěvy je vyjádřit jednoznačnou podporu Evropské unie Ukrajině, její svobodě a nezávislosti,“ tweetoval mimo jiné český premiér.

Tomu, že si politici k cestě vybrali vlak, Kamyšin rozumí. „Každý chytrý člověk by si v těchto dnech vybral vlak spíše než auto. I když se všude bombarduje, jsou teď nádraží a vlaky nejbezpečnější místa v zemi,“ poznamenává s vědomím toho, že ve středu ráno ruská bomba zasáhla nádraží v Záporoží.

Politici podle něj jeli běžnou trasou a v běžném vlaku, který byl nicméně vybaven čtyřmi nejnovějšími lůžkovými vozy železnic. Jedinými dalšími cestujícími byli členové delegace nebo ochranka, popisuje.

Se svými kolegy se Kamyšin v posledních týdnech snaží zabezpečit provoz železnic po celé zemi.

Obává se ale, že vedení ukrajinských drah může být terčem ruských bomb, a proto prý ani svým dětem neříká, kde zrovna je. „Neprozrazujte svou polohu,“ zní jeho doporučení. „Nemohu ale dávat pokyny premiérům,“ dodává.