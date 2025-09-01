Fica čeká nabitý týden. V úterý se v Pekingu setká s Putinem a Si Ťin-pchingem, v pátek se Zelenským

Slovenský premiér Robert Fico se v pátek sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ještě předtím se během své návštěvy Pekingu setká s prezidenty Ruska Vladimirem Putinem a Číny Si Ťin-pchingem. Fico to řekl v nahrávce na sociální síti.

Fico, jehož nynější vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob, Zelenského dříve opakovaně kritizoval. Učinil tak například na začátku letošního roku, a to po zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu poté, co na konci loňska vypršela platnost příslušné smlouvy mezi Kyjevem a Moskvou.

Rovněž v minulosti tvrdil, že strategie západních zemí v souvislosti s válkou na Ukrajině selhala a že Ukrajina byla zneužita s cílem oslabit Rusko. To vojensky napadlo sousední zemi v únoru 2022.

Předseda slovenské vlády současně kritizoval evropskou sedmadvacítku za to, že na čínských oslavách 80. výročí konce druhé války bude z EU podle něj zastoupeno jen Slovensko.

„Vytváří se nový světový řád, nová pravidla multipolárního světa, nová rovnováha sil, což je pro mezinárodní stabilitu mimořádně důležité. Být součástí těchto diskusí znamená podporovat dialog a nehrát si na uražené malé dítě. Tak nějak se chová Evropská unie a její představitelé,“ uvedl Fico. Dodal, že do Číny odjede v noci na úterý.

Detaily k plánovaným jednáním s prezidenty Ukrajiny, Ruska a Číny Fico nesdělil. Z jeho vyjádření vyplynulo, že se Zelenským se sejde na východním Slovensku.

Plánovanou schůzku Fica s Putinem v Číně potvrdil minulý týden poradce Kremlu Jurij Ušakov. Fico se s Putinem sešel už loni v prosinci. Tato jeho návštěva Moskvy vyvolala na Slovensku mohutné protivládní demonstrace. V době konání občanských protestů Fico tvrdil, že jejich organizátoři a slovenská opozice usilují o státní převrat.

