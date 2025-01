Fico čekal, že Zelenskyj bude přemýšlet jako podnikatel. Ne jako státník, říká ukrajinistka Víchová

„OK, přijeďte v pátek do Kyjeva,“ vzkázal v pondělí večer Robertu Ficovi na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak na žádost slovenského premiéra o jednání na téma tranzitu zemního plynu přes Ukrajinu. „Fico myslel, že mu pomůže Evropská komise a že Zelenskyj bude přemýšlet jako podnikatel, a ne jako státník,“ komentuje spor mezi slovenským a ukrajinským lídrem pro Český rozhlas Plus ukrajinistka Lenka Víchová. Osobnost Plus Praha 15:46 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Víchová nevěří, že by Zelenskyj svá slova myslel úplně vážně, přesto by však Fica v Kyjevě určitě přijal.

„I z jiných zemí přichází menší údery jak na Ukrajinu, tak i na Volodymyra Zelenského. A Ukrajina i Volodymyr Zelenskyj to tentokrát musí ustát, protože to jsou se Slovenskem nejbližší sousedé, takže Fico by byl určitě přijat,“ říká.

Slovenský premiér ale v úterý vzkázal, že do Kyjeva nepojede. Neučinil tak od začátku války.

Ukrajina od Nového roku – po vypršení platnosti dohody s Ruskem – zastavila tranzit ruského plynu do Evropy. Fico za tento krok Zelenského opakovaně kritizoval a východnímu sousedovi pohrozil odvetnými opatřeními včetně zastavení pomoci Ukrajině a vetem při hlasování v Evropské unii v případě, že se situace nevyřeší.

„Robert Fico ale udělal něco horšího než zločin, udělal chybu,“ hodnotí ukrajinistka aktuální spor. „On si opravdu myslel – protože nemyslel jako státník, ale jako kšeftař – že Ukrajina tranzit nezastaví.“

Slovenský premiér totiž podle ní věřil, že Ukrajina bude chtít na tranzitu plynu dále vydělávat a že ji Evropská komise donutí smlouvu prodloužit. „Jakmile by Evropská unie opravdu potřebovala plyn, žádala by Ukrajinu jako partnera, aby smlouvu prodloužila,“ míní.

„Jenomže ostatní země diverzifikovaly za poslední tři roky dodávky zemního plynu. A z nějakého důvodu si Robert Fico myslel, že mu pomůže Evropská komise a že Zelenskyj bude přemýšlet jako podnikatel, ne jako státník,“ dodává.

Zelenskyj znovu prezidentem

Prezident Zelenskyj zatím nepotvrdil, zda bude v příštích prezidentských volbách znovu kandidovat. „Pamatujeme si jiný jeho slib před volbami v roce 2019, a tam slíbil, že jde jenom na jeden termín. Že o druhé období nebude usilovat,“ komentuje Víchová.

Válka ale situaci změnila, myslí si ukrajinistka. „On zatím nemůže říct, že jde do voleb, protože Ukrajina si teď volby dovolit nemůže. I když se už všichni na volby připravují. Ale kdyby řekl, že jde na druhý termín, tak by s tím spustil volební kampaň,“ věří.

Zelenského hlavním konkurentem by byl pravděpodobně generál Valerij Zalužnyj, kterého Víchová považuje momentálně za silnějšího kandidáta. „Ale kampaň se ještě nespustila, my nevíme, jak bude probíhat, kdo všechno do toho vstoupí a tak dále,“ dodává.

„Jsou i neveřejné sociologické průzkumy, ze kterých se čas od času informace dostanou do mediálního prostředí. A podle těchto neveřejných průzkumů by v druhém kole Zalužnyj určitě nad Zelenským vyhrál,“ odhaduje s tím, že jde pouze o aktuální nálady.

Existuje možnost, že se Zelenskyj s Ficem zvládnou usmířit? Co se bude dít se zabraným ukrajinským územím po případném ukončení konfliktu? Jak ovlivnila okupace ukrajinského území jeho obyvatele? A co pro ně dělá Ukrajina? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus.