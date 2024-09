Fico chce sjednotit koalici proti liberalismu. Šimečka je jeho symbolem, říká opoziční poslanec Mikloško

Ve čtvrtek začíná mimořádná schůze slovenského parlamentu, na níž chce vládní koalice odvolat z postu místopředsedy parlamentu Michala Šimečku, šéfa nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko. „Tato krize souvisí s krizí ve vládní koalici, kterou potřebuje Robert Fico necelý rok po volbách udržet,“ popisuje pro Český rozhlas Plus František Mikloško, poslanec za křesťansko-demokratické hnutí, někdejší předseda slovenského parlamentu. Rozhovor Bratislava 16:56 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda PS Michal Šimečka | Zdroj: Profimedia

Vláda vedená premiérem Robertem Ficem tvrdí, že důvodem je údajné neoprávněné čerpání státních dotací ze strany Šimečkových příbuzných. Naopak podle opozice Šimečkovo odvolání nemá žádný racionální, ale jenom mocenský důvod. Jak pravděpodobné je podle vás, že Michal Šimečka bude odvolán?

Podívejte se, tato vládní koalice je necelý rok po volbách úplně vyčerpaná. Nedokáže zvolit předsedu parlamentu a stále si nechává vzkazy přes média a útočí na sebe. Robert Fico ji jako premiér potřebuje sjednotit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor se slovenským opozičním poslancem Františkem Mikloškou

Potřebuje ji sjednotit jako silný vůdce. On už naznačil při svému projevu v Děvíně, že bude sjednocovat koalici v zápase s liberalismem. A i teď potřebuje koalici sjednotit v zápase s liberalismem a jeho symbolem je pro něho Michal Šimečka. Tato krize souvisí s krizí ve vládní koalici, kterou potřebuje Robert Fico necelý rok po volbách ještě udržet.

Rozumím vám, že to jsou ty příčiny předpokládaného odvolání? Ale z toho, jak sledujete situaci v parlamentu, považujete za pravděpodobné, že se to opravdu stane, že k tomu odvolání Michala Šimečky dojde?

V parlamentu každý den dostáváme jiné zprávy. Včera (ve středu) jsme dostali zprávy, že strana Hlas se tomu brání. Bude to záležet na straně Hlas.

Gratulujem vládnej koalícii. Síce sa nevedia mesiace dohodnúť, koho zvolia za predsedu parlamentu, aby riadne fungoval, a štát sa im rozpadá pod rukami. Aspoň sa ale dokázali zhodnúť, koho odvolajú. Jediného podpredsedu Národnej rady, ktorý nebol stíhaný alebo obžalovaný. — Michal Šimečka (@MSimecka) September 10, 2024

Otázka je, jestli se úplně přizpůsobí Robertu Ficovi a začne se v něm ztrácet, anebo bude chtít dělat nějakou samostatnou politiku. Je to otázka a uvidíme, jak to dopadne, těžko říct. Ale už jsou tam nějaké náznaky, že možná Michal Šimečka nebude odvolaný.

Sjednocení opozice

Pokud by Šimečka přece jen ve funkci skončil, jaké by byly další kroky opozice?

Podle mě se nikdo z nás nebude zajímat o funkci místopředsedy, takže do konce volebního období funkce bude neobsazená a u moci v parlamentu budou jen koaliční poslanci, zastupující předseda a dva místopředsedové.

Zůstaneme stále v té samé politické opoziční činnosti. V tomto kontextu jde třeba trošku vidět i moji nominaci na předsedu parlamentu. Samozřejmě, že při reálných výpočtech nemám šanci uspět, ale musím říct, že opozice se poprvé sjednotila v nějakém bodě.

Aj pre toto Robert Fico vymýšľa špinavé antikampane. Porazili sme ho v európskych voľbách, a predbiehame ho už aj v niektorých prieskumoch pre národné voľby. Už nemá energiu čokoľvek spraviť pre Slovensko. Bojí sa, že ho v najbližších voľbách porazíme a pošleme do dôchodku. pic.twitter.com/E1sAcCjg9H — Michal Šimečka (@MSimecka) September 12, 2024

Doteď měla samotná opozice vůči sobě výčitky a často zápasila proti sobě. Teď se na této volbě předsedy parlamentu, na mé osobě, poprvé sjednotila celá opozice. Jinými slovy vidíme jisté posuny v celém politickém zápase na Slovensku.

Vládní koalice má většinu, je to tak?

Ano. Vládní koalice má 79 ze 150 poslanců. My máme s opozičními stranami 71, pět hlasů je tam rozhodujících. Osobně si nemyslím, že teď by některá strana vyvolala takovou krizi, že by mi dala hlas. To se zdá být politicky nereálné.

A mohl byste se případně stát místopředsedou parlamentu?

To v žádném případě. Protože už teď musíme držet pohromadě. Když oni úplně bezdůvodně odvolají Michala Šimečku z postu místopředsedy parlamentu, tak musíme být solidární a ten post neobsadíme.

Rozumím-li dobře vašemu vyjádření, tak toto už je jednotná opoziční strategie nechat demonstrativně ta místa volná, že vláda nebude mít možnost je doplnit?

Ano, tak jsme rozhodnutí a dodržíme to.

Existence Hlasu

Co by podle vás mohlo ještě rozhodnout o tom, jak to dopadne s Michalem Šimečkou?

Všechny strany, které byly ve vládě s Robertem Ficem, tedy se silným Směrem, zanikly – HZDS (Lidová strana – Hnutí za demokratické Slovensko), potom Most-Híd, maďarsko-slovenská strana.

Teď vidíme, že zaniká SNS, protože radikálnější a nacionalističtější Republika jde dopředu. Slovenská národní strana je pod pěti procenty. To je strategie těchto politických stran.

SNS se projevuje ještě větším radikalismem, aby ukázali nějakou svojí sílu. Hlas se bude muset rozhodnout, jestli ho postupně pohltí strana Směr, nebo přece jen dokáže vytvořit nějakou svojí samostatnou politiku. To je i součást existence strany a součást toho, jak se rozhodnou pro další politickou činnost.

Nezastrašia ma. Nech to skončí akokoľvek, budem ešte tvrdšie pracovať na tom, aby sme Roberta Fica porazili vo voľbách. pic.twitter.com/27NRRmCaa9 — Michal Šimečka (@MSimecka) September 12, 2024

Má koalice možnost transparentně doložit, pokud trvá na tom, že nedošlo k žádnému nejasnému čerpání dotací v případě Šimečkových příbuzných?

Šimečkova nadace, která vznikla podle Milana Šimečky, bývalého poradce prezidenta Havla, vůbec nesouvisí s Michalem Šimečkem. Vůbec. Nemá s tím nic společného.

Navíc dotace dostali v čase, kdy Progresivní Slovensko vůbec nebylo ve vládě. Jinými slovy tyto fondy vytvářely a rozdělovaly úplně jiné komise. Ať se to samozřejmě transparentně vyšetří, a podle toho ať se rozhodne. Ale to jsou zástupné problémy, které oni potřebují demagogicky využít, aby mohli útočit.

Poslechněte si rozhovor v audiozáznamu.