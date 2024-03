Fico chtěl zrušit speciální prokuraturu, ale je z toho velká amnestie, kritizuje novinářka Kellö

„Z toho, co mám možnost pozorovat, je vidět, že si premiér Robert Fico opět vybral cestu strašení části voličů. Funguje to především na ty jeho, případně současné vládní koalice,“ říká pro Český rozhlas Plus investigativní novinářka Laura Kellö, která do redakce Aktuality.sk nastoupila v den, kdy se svět dozvěděl o vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky. O celém vyšetřování později napsala knihu. Osobnost plus Praha 22:02 1. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laura Kellö, investigativní novinářka | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

K premiérovi Robertu Ficovi (Směr) pak dodává: „Když byl ještě v opozici, vybíral si témata, kterými hlavně vzbuzoval pozornost, strašil, případně dával najevo, že Slovensko není v bezpečí.“

„Paradoxem je, že skutečným nebezpečím ohrožujícím Slováky jsou dnes jeho rychlé změny zákonů – trestního a dalších –, které schvalují ve zkráceném legislativním procesu. Ale o tom se nikdo z vlády bavit nechce,“ říká novinářka Kellö v Osobnosti Plus.

Nejde jen o zrušení Úřadu speciální prokuratury, který vyšetřoval ty nejzávažnější kauzy, a to včetně těch propojených s politikou, ale snažil se rozplétat zločinecké skupiny a odhalovat velké daňové a korupční kauzy.

„Vláda také chce rozpustit některé speciální složky policie. Takže jediné, na co si zatím netroufli, jsou soudy. Zatím. Teď vidíme různé slovní útoky na soudce a diskreditační kampaně, Fico ale už vnáší pochybnosti i kolem Ústavního soudu, který teď bude velmi důležitou institucí. Navíc by měl posuzovat i novelu trestního zákona,“ popisuje.

Fico válcuje

Od Fica se čekalo mnoho, slovenští komentátoři, politologové nebo sociologové jsou teď podle novinářky mnohdy překvapeni razancí, se kterou změny probíhají.

„Občas to vypadá, že na některé věci jedou parním válcem. Jediné, co je trochu přibrzdí, je reakce vlastních voličů.“

Lidem se totiž nelíbilo zmírnění trestů pro násilníky a sexuální devianty. „To se totiž omlouvá velmi těžko, takže začali narychlo dělat nějaké další úpravy. Rychlý nástup s parním válcem se ale ukazuje i u nominací nebo jmenování nových lidí v dalších úřadech – mnoho z nich je ale obviněných, případně obžalovaných.“

Jako příklad Kellö uvádí Pavla Gašpar, syna bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpar, který by se měl stát šéfem Slovenské informační služby. „Ale je to člověk, u kterého jsou pochybnosti, jestli bude nestranný a objektivní,“ vysvětluje.

Ficova velká amnestie

Nejvíc sporná je ale novela trestního zákona. „Nejdřív je potřeba říct, že tady byla dlouho diskuze o změnách trestních sazeb u některých zločinů, protože drakonické tresty nejsou v některých případech ty nejefektivnější. Proto se o tom hovořilo, a měla vzniknout ucelená novela.“

„Co se ale stalo? Přišla nová vláda a za pár dní, někdy mezi vánočními svátky a Novým rokem, začala drasticky snižovat tresty a měnit úplně celou trestní politiku Slovenska. Nejdřív přitom měla v plánu zválcovat jen jeden úřad, tedy speciální prokuraturu.“

„Výsledkem může být, že tady bude za pár dní u různých kauz mnoho lidí nevinných. A to jde přitom o kauzy, kde jsou namočeni různí oligarchové, přátelé současné koalice nebo bohatí finančníci. A protože se zkracují promlčecí doby, tak se taky může stát, že začnou brzy žít tak, jako by žádné problémy se zákonem nikdy neměli,“ vysvětluje novinářka.

„Vlastně jde o velkou amnestii. Debata je vyhrocená do takových extrémů, že opozice dokonce požádala koalici, ať vyjmenuje všechny ty, které chce osvobodit. Ale ať se na tuto amnestii nenabalí mnoho dalších. Protože při postupech slovenské policie, prokuratury nebo soudů je mnoho těch, co léta čekají na spravedlnost a teď by o to přišli, ani by se nemohli bránit.“

„Nechci strašit, nechci se dostat do stejné pozice, v jaké je Fico, který straší válkou na Ukrajině, ale to, co Slováky čeká, to by jim tedy mělo způsobovat vrásky na čele,“ dodává.

