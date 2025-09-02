Fico jednal s Putinem. Premiér mluvil o jaderné elektrárně, prezident ocenil nezávislou diplomacii

Slovenský premiér Robert Fico přiletěl jako jediný lídr zemí EU na oslavy konce druhé světové války do Číny. V Pekingu během úterý jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, na kterého je vydán mezinárodní zatykač. Mluvili spolu o standardizaci vztahů obou zemí a rozvíjení hospodářské spolupráce. Fico by rád viděl při výstavbě nové jaderné elektrárny na Slovensku americko-ruskou spolupráci. Putin zase ocenil nezávislost slovenské diplomacie.

Slovenský premiér Robert Fico (vlevo) se v Pekingu potkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem (vpravo)

Slovenský premiér Robert Fico (vlevo) se v Pekingu potkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem (vpravo) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

„Mimořádně nám záleží na standardizaci vztahů Slovenska a Ruské federace,“ řekl Putinovi podle slovenského Denníku N Fico.

Slovensko chce podle svého premiéra hledat příležitosti pro hospodářskou spolupráci a spolupráci mezi slovenskými a ruskými společnostmi. Při výstavbě nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích by prý rád viděl americko-ruskou spolupráci. Stavět by ji přitom měla americká společnost Westinghouse.

Šéf Kremlu ocenil to, co označil za nezávislost slovenské diplomacie. „Velmi si vážíme nezávislé zahraniční politiky, kterou vy a váš tým vedete,“ pronesl. „Přináší pozitivní výsledky. V prvé řadě mám na mysli ekonomické ukazatele,“ tvrdil Putin.

Fico také zmínil, že se v pátek v Užhorodu sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Bude s ním chtít mluvit o útocích na energetickou infrastrukturu. Ukrajinci v poslední době opakovaně zasáhli ropovod Družba, kterým proudí ropa na Slovensko a do Maďarska, a dodávky přerušili.

„Není možné, aby se takovýmto způsobem útočilo na infrastrukturu, která je pro Slovensko životně důležitá,“ pronesl Fico na jednání s Putinem.

Putin k Ukrajině: EU ano

Šéf Kremlu také zmínil Ukrajinu. Podle něj se Moskva nikdy nestavěla proti vstupu této země do Evropské unie.

„Pokud jde o členství Ukrajiny v EU, nikdy jsme proti tomu nic nenamítali,“ řekl Putin dále Ficovi. „Pokud jde o NATO, to je jiná věc,“ dodal s tím, že případný vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance je pro Rusko nepřijatelný.

Zároveň odmítl tvrzení, že by Rusko plánovalo jakkoli napadnout Evropu. Obavy evropských lídrů, že Rusko jednoho dne zaútočí hlouběji na evropském kontinentu, Putin označil za „hysterii“ a „hororové příběhy“.

Ruský deník Kommersant pak během dne označil ve svém článku Roberta Fica jako maďarského premiéra. Tím je přitom Viktor Obrán, který se také netají svým vřelým vztahem k Rusku.

