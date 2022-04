Fico odmítl na policii vypovídat. ‚Nechápe, co mu je kladeno za vinu,‘ řekl jeho právník

Slovensko čeká zásadní týden. Už v příštích dnech by mělo padnout rozhodnutí, jestli půjde bývalý premiér Robert Fico za mříže. S uvalením vazby musí nejprve souhlasit parlament, potom případně soud. Fico čelí obvinění, že během své vlády zneužíval státní aparát a za tím účelem založil zločineckou skupinu. Fico v úterý odmítl na policii vypovídat. Bratislava 11:37 26. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý slovenský prezident Robert Fico | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia

Vyhlídky Roberta Fica se o víkendu mírně zhoršily. Společně s ním je obviněn i exministr vnitra a druhá tvář Směru Robert Kaliňák a toho soud už v sobotu poslal do vazby. To znamená, že soudce obvinění zhodnotil jako odůvodněná.

Trochu se tím oslabuje Ficovo tvrzení, že celá kauza je pouze politickou mstou. Podání žaloby totiž už jako adekvátní posoudili vyšetřovatel, prokurátor i soudce.

Kaliňák se proti vzetí do vazby odvolal. Věc se tak přesune k Nejvyššímu soudu, který by měl rozhodnout začátkem května.

Fico má oproti svému stranickému kolegovi výhodu. Chrání ho poslanecký mandát. Než bude soud smět posoudit uvalení vazby na předsedu Směru, musí to svým hlasováním umožnit parlament.

Ve středu to posoudí mandátový a imunitní výbor, ve čtvrtek projedná plénum Národní rady. Mezi poslanci se už pro vydání expremiéra rýsuje potřebná většina.

Vyjádření Fica

O víkendu se dlouze vyjádřil i Robert Fico. Ten tvrdí, že jde o politickou objednávku. Že ho chce vláda odstranit, umlčet, a to ideálně až do dalších voleb. Zpochybňuje soudy, které mají v kauze rozhodovat. Tvrdí dokonce, že jde o konec demokracie na Slovensku a snahu zničit opozici.

Předseda Směru prohlašuje, že jen poctivě dělá svou opoziční práci, a proto je nepohodlný. Obvinění je prý vymyšlené a o svědcích, kteří jsou sami obvinění a spolupracují s policií, říká, že jsou podplacení. Takže pokračuje ve stejné rétorice, kterou využívá od doby, kdy se ocitl v opozici.

V úterý na policii odmítl Fico vypovídat. Podle jeho advokáta Davida Lindtnera Ficovi nebylo vysvětleno usnesení o stíhání.

„Pan poslanec uvedl, že nechápe, co mu je kladeno za vinu. Nebyl nám vysvětlen obsah usnesení tak, abychom mu porozuměli a abychom věděli, proti čemu se máme bránit. Z tohoto důvodu pan poslanec využil svého práva a odmítl vypovídat,“ řekl podle ČTK Lindtner.

Fico uvedl, že se k případu vyjádří později na tiskové konferenci.

Zločinecká skupina

Fico je obviněn mimo jiné ze založení zločinecké skupiny. Podle policie měl politicky zastřešovat skupinu, která je vyšetřovaná v kauze Očistec. Vést ji měl slovenský podnikatel Norbert Bödör a tehdejší policejní prezident Tibor Gašpar.

Skrz své lidi dosazené do vysokých pozic například v policii nebo finanční správě měli ovlivňovat některá vyšetřování. Třeba rozhodováním, který policista, co dostane na starost.

Fica a Kaliňáka se ale týká zneužívání policie skrz tuto strukturu ve svůj politický prospěch – získáváním neveřejných informací.

Fico například disponoval listinami, na které se vztahuje daňové tajemství. Tyto dokumenty a informace pak využíval proti svým politickým oponentům, jako je exprezident Andrej Kiska nebo bývalý premiér Igor Matovič.

Několik svědků popisuje například schůzku na úřadu vlády v roce 2017, kde se měly tyto diskreditační kampaně domlouvat a zúčastnil se jí třeba i policejní prezident.

Výpovědi spolupracujících obviněných

Celý případ způsobil na Slovensku velké zemětřesení. Obviněný premiér tu nebyl od dob Vladimíra Mečiara. Ale rozhodně to není blesk z čistého nebe.

To, že na Slovensku působily zločinecké skupiny prorostlé do policie nebo finanční správy, není novinkou. Ukazují to i jiné kauzy. A, že vazby sahaly až do nejvyšších pater politiky, se také vědělo.

Otázkou spíš bylo, jestli vyšetřovatelé získají dostatek důkazů, které by mohly obstát u soudu. Zatím se zdá, že staví hlavně na výpovědích spolupracujících obviněných, nějaké tvrdé důkazy na veřejnost nepronikly.

Pro místní komentátory je Ficovo obvinění signálem, že se skutečně daří očišťovat stát od korupce a že policie získala odvahu a zákon začíná platit pro všechny bez rozdílu. Ostře sledovaný je tak nejen Fico, ale i postup vyšetřovatelů, prokuratury a soudů.