Fico na přehlídce v Moskvě? Uvědomuje si váhu historie, hájí Konečná. Naivní přístup, míní Kolář

Ruská agentura RIA Novosti prohlásila Slovensko za jednu z mála evropských zemí, která ctí památku sovětských vojáků. Ocenila rozhodnutí slovenského premiéra Roberta Fica zúčastnit se v Moskvě vojenské přehlídky. „Dělat strašáka z Roberta Fica jen proto, že pojede na přehlídku do Moskvy, mi přijde hloupé," říká pro Český rozhlas Plus europoslankyně Kateřina Konečná (Stačilo!). „Velmi smutný postoj," hodnotí europoslanec z TOP 09 Ondřej Kolář. Pro a proti

Když začnu Robertem Ficem, myslíte, že je možné jet na oslavy konce druhé světové války do Moskvy a přehlížet to, jak se Rusko chová dnes?

Ondřej Kolář (TOP 09): Určitě ne. Už jenom když vezmeme tu skutečnost, že součástí přehlídky na Rudém náměstí budou i veteráni „speciální vojenské operace“, jak válce na Ukrajině říká Ruská federace, tak to oddělit nelze. A o Rusku je velmi dobře známo, že cokoliv, co se dá, tak zneužije ve prospěch své propagandy, k posilování svých narativů a výkladů historie.

Takže jestli je někdo tak naivní a myslí si, že při přehlídce v Moskvě a nějakém programu, který Robert Fico avizuje, bude moct říkat, že přehlíží to, co se děje na Ukrajině, a nelze to s přehlídkou spojovat, tak to je, řekl bych, velmi smutný postoj.

Paní Konečná, jak to vidíte vy? Je možné takto uctít památku hrdinů z druhé světové války a nijak nezmínit to, co se dnes děje na Ukrajině?

Kateřina Konečná (Stačilo!): Ale já bych neřekla, že Robert Fico nezmiňuje to, co se děje dnes na Ukrajině. Robert Fico se k tomu vyjadřuje poměrně často. Zcela správně říká, že je to porušení mezinárodního práva.

Dokonce přes to, že z něho někdy v některých českých médiích děláme strašáka, tak hlasuje v souladu s názory Evropské rady. Nikdy neblokoval žádnou pomoc. To znamená, on má zcela jasný postoj a já bych to opravdu rozdělila, to není o přehlížení. Z toho, co já vím – úplně intenzivně ho nesleduji, ale chytla jsem nějaké video, kde vysvětloval, proč tam jede.

„To, co páchá Rusko dnes, se dá postavit na roveň tomu, co páchalo Německo nejen na území Sovětského svazu během druhé světové války.“ Ondřej Kolář (TOP 09)

A jestliže na československém území padlo – a teď se pojďme bavit, jestli to bylo 140 tisíc nebo 160 tisíc rudoarmějců, 40, 50 tisíc Rumunů a dalších spojeneckých vojsk – tak on se tam jede poklonit jejich památce. Uvědomuje si váhu té historie, minulosti a přijde mu to správné.

Nepovažuji to za nic, jak se tady z toho někteří snaží dělat, že za to bude dokonce popotahován, jak říkala paní Kallasová. Nevím, mně to přijde zvláštní. Myslím, že tyhle dvě věci musíme oddělit.

Dělat tady strašáka z Roberta Fica jen proto, že pojede na přehlídku do Moskvy, mi přijde hloupé. Zvlášť ve chvíli, když se člověk podívá na to, co dělá na Evropské radě, kde rozhodně nepostupuje jakkoliv jinak než Německo, Francie nebo další země.

Jednání s Moskvou?

Tento pořad nemá být o Robertu Ficovi, spíše o tom, jakým způsobem by se čeští politici měli postavit k případnému jednání s Moskvou. Ptal jsem se politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Říkal, že když se bavíme o interpretaci historie, tak do toho vždy zasahuje to, co se právě děje. Podle něj je nutné pokaždé připomínat, že Rusko je agresorem a je hrozbou pro českou demokracii.

Může být taková událost, jako je připomínka konce druhé světové války, příležitostí i k tomu připomenout Rusku jeho současné konání?

Kolář: Myslím, že Rusku jeho současné konání musí být připomínáno neustále. Kdo chce zpochybňovat úlohu Sovětského svazu na porážce fašismu, nechť to dělá. Máme svobodnou společnost, kde si každý může říkat, co chce. Ale role Sovětského svazu při porážce fašismu je naprosto neoddiskutovatelná.

To, co páchá Rusko dnes, se dá postavit na roveň tomu, co páchalo Německo na území Sovětského svazu během druhé světové války – a nejenom na území Sovětského svazu.

Proto si myslím, že je potřeba Rusko upozorňovat na to, že věci nejsou černobílé. Že ze spolubojovníka nebo z toho, kdo má podíl na porážce něčeho, co považujeme za strašné, se velmi jednoduše může stát agresor. To je bohužel případ dnešního Ruska, které se vydalo na cestu agrese a agresi stále páchá.

Takový ten z mého pohledu opravdu naivní přístup, kdy si říkáme, že ty věci lze oddělit a zavřeme oči nad tím, co Rusko dělá teď, abychom s ním mohli oslavit jeho vítězství ve druhé světové válce, to prostě nejde.

Pakliže chceme dosáhnout nějakých úspěchů s Ruskem, tak se vůči němu musíme chovat sebevědomě. A součástí sebevědomého vystupování je i to, že partnerovi, se kterým jednáte, připomínáte, kvůli čemu s ním chcete jednat, kvůli čemu se scházíte.

„je to proxy válka Spojených států, přiznávají to oni sami.“ Kateřina Konečná (Stačilo!)

Takže pokud by Robert Fico bral účast na vojenské přehlídce v Moskvě jako příležitost urovnat konflikt na Ukrajině a dokázal by to, tak já bych mu určitě zatleskal.

Ale moc tomu nevěříte.

Kolář: To se samozřejmě nestane. Ten subordinerní přístup, který nám tady ukazuje dlouhodobě jak slovenská, tak maďarská reprezentace, kdy si do Moskvy jezdí pro pokyny, nikoli pro to, aby tam sebevědomě jednali, to je prostě konečná.

Paní Konečná, může být vojenská přehlídka Kremlu příležitostí promluvit si s ruským vedením, přesvědčit ho o tom, aby přestalo útočit na Ukrajinu?

Konečná: Já si fakt nemyslím, že ani vy z pražského studia, ani vaši posluchači si myslíte, že by země velikosti České republiky nebo Slovenska byla schopná jakýmkoliv způsobem zasáhnout do těch jednání, především mezi velmocemi. Protože je to proxy válka Spojených států, přiznávají to oni sami.

To znamená, že mají země jako Česká republika mlčet?

Konečná: Ne, já neříkám, že mají mlčet. Ale vy jste se mě ptal, jestli to může nějak zásadně přispět. Myslím, že zásadně to přispět určitě nemůže, že to musí být především o tom, že se dohodne Amerika, Ukrajina, Rusko v té první fázi. Potom se můžeme bavit o nějakých bezpečnostních zárukách.

Ale myslet si, že země velikosti České republiky nebo Slovenska budou moci jakkoliv více zasahovat do toho, aby se to urovnalo, tak to si nemyslím. A myslím si, že ta představa je velmi naivní.

Můžou evropské země něčeho dosáhnout, když s Vladimirem Putinem nebudou jednat? A mění se kvůli Donaldu Trumpovi evropský pohled na to, jak mluvit či nemluvit s Moskvou? Poslechněte si celou diskuzi v audiu na začátku článku.