Fico na prezidenta podporuje Pellegriniho, zatím spíš vlažně. Vyhovovat mu ale může i Korčok

Premiér Robert Fico (Směr-SD) nekompromisně převzal vládu nad Slovenskem a po půl roce od parlamentních voleb nyní zemi čeká i souboj o post hlavy státu. Favoriti jsou jasní, za určitých okolností by pak Ficovi v lecčems mohli vyhovovat oba. Petera Pellegriniho (Hlas-SD) už nicméně nový slovenský premiér dopředu úkoluje a počítá, že mu půjde na ruku, Ivan Korčok by pro něj ale zase mohl být vítaným terčem. Bratislava 6:00 16. března 2024

Přestože do prvního kola prezidentských voleb zbývá jen týden, očekávaný souboj o post hlavy státu rozhodně není hlavní událostí současného Slovenska.

Je jí pokračující snaha o ovládnutí všech klíčových složek státního aparátu vládou vedenou Robertem Ficem a jeho stranou Směr. Kromě toho, že výrazně otočila mezinárodněpolitické kormidlo směrem na východ, se také snaží od základu změnit slovenskou trestní politiku, ovládnout tajnou službu SIS či demontovat veřejnoprávní televizi a rozhlas RTVS.

Vše zmíněné má na prezidentské volby vliv, navíc se k tomu v posledních dnech přidaly i premiérovy útoky na předsedu Ústavního soudu Ivana Fiačana. Fico mu vyčítá, že informace o posledním zásadním rozhodnutí soudu předčasně unikla do médií, a i proto chce jeho rezignaci.

„Pokud bych měl tu pravomoc, předsedu Ústavního soudu bych odvolal. Měl by vyvodit zodpovědnost a odstoupit sám. Anebo by ho měl odvolat nový prezident,“ uvedl Fico na tiskové konferenci.

Splní Ficovo přání?

Dle slovenské ústavy prezident odvolává předsedu Ústavního soudu na návrh pléna Ústavního soudu. Fiačan Ficovi vzkázal, že odstupovat nehodlá a že jej prezident ani nikdo jiný nemůže jen tak odvolat.

„Jde o náznak toho, jak si Fico představuje soužití s budoucím prezidentem a jeho úkolování,“ popsal pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál politolog Grigorij Mesežnikov.

Spor o to, zda může prezident odvolat šéfa Ústavního soudu, řešila již v roce 2016 tehdejší hlava státu Andrej Kiska. Jeho poradci mu tehdy radili odvolat Ivettu Macejkovou kvůli administrativním pochybením. Přestože to nakonec neučinil, Benátská komise (poradní orgán Rady Evropy pro otázky ústavního práva) uvedla, že prezident předsedu Ústavního soudu může odvolat, pokud existují „objektivní důvody“.

Dnes Kiska říká, že Pellegrini by v případě svého zvolení Ficovi vyhověl. „Pokud bude prezidentem zvolený Pellegrini, bude to ‚Ficův‘ člověk a splní mu jeho přání odvolat předsedu Ústavního soudu,“ uvedl pro Denník N.

Vlažná podpora

Ficův Směr svého koaličního partnera Pellegriniho podpořil, dění na Slovensku ale dává tušit, že prezidentské volby pro Ficovu partaj až tak zásadní nejsou a soustředí se především na dokončení převzetí moci.

Vlažná podpora Pellegriniho je ovšem v souladu s jeho kampaní, která je podobně nenápadná. Na rozdíl od Korčoka i ostatních kandidátů nijak nekorzuje po Slovensku a před prvním kolem sází především na publicitu související s jeho funkcí předsedy parlamentu.

Podle informací deníku SME je však současná opatrná podpora ze strany Směru taktickým záměrem, který má Pellegrini s Ficem domluvený. Přímá podpora od Fica by v této fázi kampaně totiž Pellegrinimu mohla i uškodit.

Za příklad mohou posloužit vždy velkolepé slovenské oslavy MDŽ, které Směr každoročně politicky využívá. Letos s nimi spojil i vlastní kampaň do červnových eurovoleb. Jak upozornily Aktuality.sk, na celkem osm akcí strana vyčlenila 300 tisíc eur (přes 7,5 milionu korun). Virtuálně se jich zúčastnil i Pellegrini.

„Takto na dálku vám chci popřát vše nejlepší k vašemu krásnému svátku,“ pronášel v krátkém předtočeném videu. Představen byl jako předseda parlamentu, že kandiduje v nadcházejících prezidentských volbách, na mítincích nezaznělo.

I taková kampaň-nekampaň ale zatím Pellegrinimu bohatě stačí. Vede ve všech duelech a je i nejdůvěryhodnějším slovenským politikem.

Korčok jako terč

Kandidát opozičních stran Ivan Korčok varuje před tím, aby měla vládní koalice všechny tři nejvyšší ústavní činitele – po premiérovi a předsedovi parlamentu i prezidenta. A slibuje i to, že by se současné vládní moci postavil. Naopak Pellegrini od ohlášení své kandidatury opakuje, že prezident „nemá a nesmí být protiváhou vlády“ a že by všichni tři ústavní činitelé měli tahat za jeden provaz.

„Navzdory napjatým vztahům mezi Ficem a Pellegrinim nepochybuji o tom, že Ficova preference na prezidenta je Pellegrini. Je to člověk osobnostně slabý, submisivní a bez morální integrity. Navíc vydíratelný,“ popsala pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál politoložka a socioložka Soňa Szomolányi.

S tímto pohledem souhlasí i politolog Mesežnikov: „Pro Fica je ze všech prezidentských kandidátů přijatelný pouze jeden: Peter Pellegrini.“ Podle něj totiž nikdy neopustil „mentální a politický prostor tábora Směru“, i když z této strany v roce 2020 vystoupil a založil si vlastní Hlas.

Pána má poslúchať psík, nie prezident Ten musí konať slobodne, slušne - a keď treba, tak aj rázne ☝️ pic.twitter.com/FcdwIm7snQ — Ivan Korcok (@IvanKorcok) January 19, 2024

„Je dnes loajální a aktivní součástí mocenského bloku, který podkopává demokracii a komplikuje slovenské vztahy se spojenci,“ doplnil Mesežnikov.

Byť druhého favorita prezidentských voleb Korčoka nazývá Fico „americkým sluhou“, podobně jako dosavadní prezidentku Zuzanu Čaputovou, nemusí být pro něj vyloženě špatnou volbou ani on.

Politický analytik výzkumné agentury NMS Market Research Mikuláš Hanes pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál totiž popsal, že Ficovi můžou vyhovovat i nevyhovovat do jisté míry oba kandidáti. „Pellegrini by mohl být nakloněný v podpoře jeho kroků při změnách zákonů a institucí, zatímco Korčok by pro něj znamenal v prezidentském úřadu jistě větší překážku. Na druhou stranu by se vůči němu mohl vyhraňovat,“ popsal.

To je ostatně Ficova taktika již od prohraných prezidentských voleb 2014, kdy se součástí jeho politické strategie stalo aktivní vymezování se vůči hlavě státu. Ať už šlo o Andreje Kisku, nyní Zuzanu Čaputovou či potenciálně Ivana Korčoka v případě jeho zvolení.

Navenek by tak Slovensko nepůsobilo jako Maďarsko, kde má tamní vládce Viktor Orbán vše nezpochybnitelně ve svých rukou a prakticky vůči němu neexistuje relevantní politická ani institucionální síla.

Dankova teorie

Analytik Hanes navíc připomíná i „teorii Andreje Danka“. Šéf nejmenší vládní strany SNS, který také na prezidenta kandiduje a je pod Pellegrinim místopředsedou parlamentu, totiž hned několikrát na svého koaličního partnera veřejně zaútočil.

„Mám obavu, že když se Pellegrini stane prezidentem, začne se proti Ficovi vymezovat. Je Ficovou politickou chybou, že ho podporuje a sám na prezidenta nekandiduje. Pokud se Pellegrini stane prezidentem, vládní koalice se rozpadne,“ vyprávěl například před pár týdny v TA3.

Doplnil také svůj předpoklad, že se Pellegrini k Ficovi bude chovat jako Michal Kováč k Vladimíru Mečiarovi. Bývalí spojenci ze začátku 90. let se totiž po Kováčově zvolení do úřadu prezidenta stali soupeři až do takové míry, že Mečiarova suita nechala unést prezidentova syna do Rakouska.

K tomu analytik Hanes podotýká, že se očekávání toho, že bude Pellegrini ve funkci prezidenta spíše autonomní, se po vstupu do vládní koalice se Směrem spíše snížily. Jeho Hlas měl totiž matematickou možnost vytvořit sice širokou a názorově pestrou, ale striktně prozápadní čtyřkoalici s Progresivním Slovenskem, KDH a SaS. Místo toho si vybral Směr a nacionalistickou SNS.

„Funkce hlavy státu ale nabízí politikům pocit, že jsou nad běžným politickým děním,“ doplnil k tomu.

Zleva Peter Pellegrini (Hlas), Robert Fico (Směr) a Andrej Danko (SNS) | Zdroj: Profimedia